Renkli giyinmek isteyenler için stil rehberi

Stil sahibi olmanın temel koşullarından biri renkleri doğru kullanmaktır aksi takdirde yapılacak hatalar sizi çok rüküş gösterebilir. Bu yazımızda hangi rengi nasıl kombinleyeceğinize dair ipuçlarını bulabilirsiniz.

Temel renk teorisi

Renkler 3 kurala göre kombinlenir; monokromatik, tamamlayıcı ve benzer. Bu renkleri daha rahat algılayabilmek için klasik renk tekerinden yardım alabilirsiniz. Böylece kullandığınız renkleri kombinledikten sonra daha iyi görünmeyi garanti edebilirsiniz.





Monokromatik: Fransızca “ton sür ton” olarak da bilinen ve aynı rengin tonlarını kombinleyerek elde edilen görüntüdür. Monokromatik bir görüntü elde etmek için herhangi bir rengin farklı tonlarından yararlanabileceğiniz gibi bir rengin tek tonunu da kullanabilirsiniz. Önemli olan baştan ayağa aynı rengi ya da aynı rengin tonlarını kullanmaktır. Renk tekerinde seçtiğiniz rengin diliminde bulunan diğer renklerden faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı renkler

Tamamlayıcı renkler aslında zıt renkler olarak da geçer. Renk tekerinde birbirine karşılık gelen renkleri kullanarak kıyafetlerinizi kombinleyebilirsiniz. İki zıt rengi kombinleyerek kontrast yaratmış olursunuz. Örneğin; turuncu ve mavi birlikte iyi görünür. Mor ile yeşili kombinleyerek bir tezat oluşturabilirsiniz. Renk çemberinde zıt renklerin tonları ile oynamanız da mümkün. Tamamlayıcı kombinler karşı tarafa canlı ve enerjik bir hava vermenizi sağlar.

Benzer renkler

Renk çarkında birbirinin yanında bulunan renkler benzer renklerdir. Mavi ve yeşil, mavi ve mor , turuncu ve sarı, kırmızı ve turuncu güzel örneklerdir. Aslında ilkokul bilgilerinizi biraz yoklarsanız ana renkler ve ara renkleri hatırlarsanız. Burada bir ara rengi onu oluşuran ana renklerden biri ile kombinlemeniz gerekiyor. Bu renkleri kullanırsanız kombininize sakinleştirici, sevimli bir hava katmış olursunuz.

Üç renk kombini

Renk tekerinde birbirine eşit uzaklıktaki üç renkten oluşur; kırmızı, sarı, mavi gibi. Yüksek bir kontrast yaratsa da renkler birbirine eşit uzaklıkta olduğu için yüksek uyum yaratır. Eğer üç renk kullanacaksanız çok canlı ve neon renklerden kaçınmanızı öneririz. Çünkü solgun ve pastel renkler kullansanız dahi son derece canlı bir görünüm yakalamış olursunuz.

Bölünmüş-tamamlayıcı renkler

Bu kombini yaparken seçilen rengin tam karşısında bulunan rengin iki yanındaki benzer renkleri kullanılır. Renk çemberinde seçtiğiniz rengin tam karşısındaki rengi bulun ve iki yanındaki renkler ile kombinleyin.

Dört renk kombini

Bu kombinde 4 farklı parça kullanmak yerine, eğer elinizde renk desenli bir parça varsa onun kombininde kullanabilirsiniz. Bunun için renk tekerinde bir dikdörtgen elde etmeniz ve köşelerinde bulunan renkleri tercih etmeniz gerekiyor.

Kare: Renk çemberinde birbirine eşit mesafede olan 4 rengi tercih ederek oluşturulan bir kombinasyon. Yine dört renk kuralında oldupu gibi renk desenli kıyafetlerde kullanmanızı öneririz.