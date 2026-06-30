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Dünyanın en güzel kızı evlendi

"Dünyanın En Güzel Kızı" olarak tanınan Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girdi.

Giriş: 30 Haziran 2026, Salı 12:00
Güncelleme: 30 Haziran 2026, Salı 12:08
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Bir dönem "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanıyla tüm dünyanın tanıdığı Fransız model Thylane Blondeau, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu ve DJ Ben Attal ile evlendi. 

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Çift, 29 Haziran'da Paris'te düzenlenen sade ancak şık bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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Nikâh töreni Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde gerçekleşirken, Thylane Blondeau özel tasarım beyaz bir gelinlik tercih etti. Ben Attal ise lacivert takım elbisesiyle objektiflere yansıdı.

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2020 yılından bu yana birlikte olan Thylane Blondeau ve Ben Attal, ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

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 Mart 2026'da Yunanistan'da gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından Blondeau, "En iyi arkadaşıma 'evet' dedim. Sonsuza kadar..." notuyla nişan haberini duyurmuştu.

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Thylane Blondeau, henüz 6 yaşındayken "Dünyanın En Güzel Kızı" olarak anılmış ve küçük yaşta uluslararası şöhrete kavuşmuştu. Moda kariyerinde dünyaca ünlü markalarla çalışan Fransız model, bugün de moda dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

 

* Haberin fotoğrafları Thylane Blondeau Instagram hesabından servis edilmiştir.

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