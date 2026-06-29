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Jülide Kural hakkında merak edilenler...

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimlerinden Jülide Kural, son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte hayatı ve kariyeri merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Jülide Kural kimdir, kaç yaşında? İşte sanatçının yaşamı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilenler...

Giriş: 29 Haziran 2026, Pazartesi 15:29
Güncelleme: 29 Haziran 2026, Pazartesi 15:29
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Jülide Kural, 24 Mart 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 

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Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 

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Bir dönem Almanya'da yaşayan Kural, Türkiye'ye döndükten sonra tiyatro kariyerini profesyonel olarak sürdürdü.

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Sanat yaşamına tiyatro sahnesinde başlayan Jülide Kural; Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda görev aldı.

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2002 - 2003 yıllarında kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde "Frida Yaşasın Hayat" adlı projeyi sahneye taşıdı. 

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Daha sonraki yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da birçok önemli oyunda rol aldı.

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Jülide Kural, televizyon izleyicisinin hafızasında özellikle "Süper Baba" dizisindeki performansıyla yer edindi.

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Kariyeri boyunca "Çalıkuşu", "Yalnızlar", "Saygılar Bizden", "Kurşun Kalem", "Bütün Çocuklarım", "Çınar Ağacı" ve "Son Cellat" gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

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Jülide Kural, uzun yıllardır usta oyuncu Kadir İnanır ile birlikteliğiyle de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biridir. 

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* Haberin fotoğrafları İHA, DHA, Cihan, AA tarafından servis edilmiştir. 

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