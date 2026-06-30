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Seyahat

Tuz Gölü'nde gün batımı

Tuz Gölü, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Büyüleyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Giriş: 30 Haziran 2026, Salı 11:33
Güncelleme: 01 Temmuz 2026, Çarşamba 09:48
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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde, gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıl tonlar, etkileyici manzaralar sunuyor.

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Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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