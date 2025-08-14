Diş plağını yok edecek doğal bileşik keşfedildi!

Bu sebzeler, diş plağını yok edebilecek yeni diş macunlarının geliştirilmesini sağlayabilecek doğal bir bileşik içeriyor.

Sağlık
14 Ağustos 2025
DIM, brokoli, lahana ve kara lahana gibi turpgiller ailesine ait sebzeler sindirilirken vücutta doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Bilim insanları, turpgillerde bulunan ve diş plağının arkasındaki yapışkan tabakanın yüzde 90’ından fazlasını ortadan kaldırabilen bir bileşik keşfetti. Bu buluş, yeni diş macunu ve gargara türlerinin geliştirilmesine öncülük edebilir.


Diş çürükleri, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde okul çağındaki çocukların yüzde 60’ından fazlasında görülen küresel bir sorundur. Bu sorun, diş yüzeyini kaplayan mikrop topluluğunun, artan karbonhidrat tüketimine bağlı olarak yüksek asit üretme özelliğine sahip bakterilerin çoğalmasıyla ortaya çıkar. Bu tür bakteriler arasında, yüksek şekerli ve düşük pH’lı ortamlarda dayanıklılığı ile bilinen S. mutans en dikkat çekici olanıdır. Günümüzde diş macunu, gargara ve düzenli diş hekimi ziyaretleri bu soruna karşı yardımcı olsa da, araştırmacılar doğal kaynaklı daha iyi çözümler arayışındadır.


Bilim insanları, 3,3′-Diindolilmetan (DIM) ya da diğer adıyla bisindol adlı bileşiğin, diş plağı ve çürüğün arkasındaki biyofilmleri yüzde 90 oranında azaltabildiğini buldu. DIM, turpgiller ailesindeki sebzeler sindirildiğinde vücutta doğal olarak oluşan bir bileşiktir.


Yeni çalışma, DIM’in özellikle ağız içinde sıcak ve şekerli ortamda gelişen ve yapışkan tabakalar oluşturan diş çürüğü etkeni S. mutans bakterisini hedef aldığını gösterdi. Bilim insanları, DIM’in çok düşük bir konsantrasyonda bile biyofilm oluşumunu yüzde 92 oranında engellediğini, bakterilerin yüzeylere tutunmasını sağlayan 'yapışkan madde' üretimini azalttığını ve biyofilmin dayanıklılığını düşürdüğünü keşfetti.


Önceki çalışmalar, DIM’in kanser karşıtı özelliklere sahip olduğunu ve normal hücrelere karşı düşük toksisite gösterdiğini ortaya koymuştu. Bu durum, DIM’i ağızda kullanım açısından potansiyel olarak güvenli bir aday haline getiriyor. Daha önceki araştırmalar, S. mutans biyofilmlerinin plak oluşumuna, mine erozyonuna ve diş çürüklerine yol açtığını göstermişti.


Son çalışma ise kanser karşıtı etkileri de bilinen DIM’in, bakterilerin çoğalmasını engelleyerek biyofilmi büyük ölçüde bozduğunu ortaya koydu. Her ne kadar bu sonuçlar DIM’in pratik bir diş tedavisi olarak kullanılabileceğini henüz kanıtlamasa da, bilim insanları bulguların umut verici olduğunu söylüyor.


Çalışmanın yazarlarından Ariel Kushmaro: “Düşük toksisiteye sahip olduğu tespit edilen bu molekül, diş macunu ve gargaralara eklenerek ağız hijyenini büyük ölçüde artırabilir” ifadesini kullandı.


Bilim insanları, DIM’in S. mutans bakterisine karşı ağız ortamındaki anti-biyofilm ve anti-virülans özellikleri, biyofilm oluşumunu azaltma ve potansiyel olarak diş çürüklerini önleme konusundaki faydasını kanıtlamaktadır” diye yazdı.



Kaynak: Vishwam Sankaran. "These vegetables have a natural compound that could lead to new plaque-destroying toothpastes". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/science/toothpaste-plaque-removal-natural-compound-b2806762.html. (13.08.2025).


