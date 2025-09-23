Günlük burç yorumları: 24 Eylül 2025 Çarşamba

Mars bu sabah Neptün ile bir quincunx oluşturuyor (yarın da Uranüs ile aynı açıyı yapacak ve bir yod oluşturacak) ve biz de biraz sıkışmış hissedebiliriz, gerçekten ne istediğimizden ve nereye yöneleceğimizden emin olamayabiliriz, ta ki göz ardı etmiş olabileceğimiz ruhsal ya da duygusal ihtiyaçlarımızla bağlantı kurana kadar. Planlarda küçük değişikliklerle veya akışa engel olan huzursuz bir değişim isteğiyle uğraşabiliriz. Arzularımızı tatmin etme çabalarımız bazen hedefi tutturamayabilir, fakat bu durum bize düzeltme yapma ve yeniden ayarlama fırsatı verir. İstekler güçlüdür, fakat bir hedef ya da yol henüz net olmadığından dolayı huzursuzluk yaşayabiliriz. Güneş bu sabah Neptün'e karşıt açı yapıyor, bulanık hisleri artırıyor ve ardından bu akşam Uranüs ile üçgen açı kuruyor. Kendimizi yönsüz ya da günlük gerçeklerle yüzleşmeye hazır hissetmeyebiliriz ve ruhsal bir yenilenme için geri adım atmamız gerekebilir. İnsanları yüceltme ya da onları gözümüzde büyütme eğilimi şu anda doruğa çıkabilir, belki de bu durum insanlardan öteye geçerek durumlara ve nesnelere de uzanabilir. Bu, eylem ile yansıma arasında daha iyi bir denge arayışının zamanı. Bu sabah daha hassas ve kırılganız, fakat insanları ya da durumları yanlış algılamaya da yatkınız. Gerçekleşmemiş hayallerimizi ya da dileklerimizi başkalarına yansıtma eğilimine karşı dikkatli olmak en iyisidir. İrade düşükken ve algılar zayıfken, büyük mali girişimler ya da resmi anlaşmalar için daha uygun zamanlar vardır. Gün ilerledikçe Güneş-Uranüs üçgeni ve yaklaşan Güneş-Plüton üçgeni bize biriken hayal kırıklıkları için harika çıkış yolları sunar. Bu geçişlerle birlikte kendimizi ifade etmek için yapıcı kanallar bulmak daha kolaydır. Benzersiz ifadeyi, yeni yöntemleri ve kişisel özgürlüğü kutlarız, fakat aynı zamanda gereksiz olanı görüp çabamıza değmeyeceğini fark ederiz. Farklı ya da alışılmadık yerlerde ilham bulma zamanı. Ani kazançlar ya da ilerlemeler yaşayabiliriz ve biraz sıra dışı, olağandışı ya da geleneksel olmayan insanlara, durumlara ve şeylere değer veririz. Heyecan verici keşiflerin zamanı olabilir ve birkaç yaratıcı risk alma ve deneme isteğimiz başarının en güçlü anahtarlarından biri olabilir. Yenilikleri kucaklamaya teşvik ediliyoruz; hayata özgün bir yaklaşım çekici geliyor ve yararımıza işliyor. Yüklerden kurtulmak her zamankinden daha kolaydır. Ay, öğle saatlerinden itibaren boşlukta olacak, burç değiştirmeden önceki son açısı (Jüpiter ile kare açı) ile, ertesi gün Akrep burcuna girecek.