Bağlanma şeklimiz ve ilişkilerimiz

Stan Tatkin’in uzun vadeli bir ilişkiyi sürdürme yaklaşımı hem şefkatli hem de pratiktir ve insan davranışını etkileyen nörolojik ve psikobiyolojik faktörlere dayanır. Kısaca: Beynimizin çoğu şeyi yanlış yorumladığını söylüyor; bu, hayatta kalabilmek için genetik olarak böyle programlandığımız anlamına geliyor. Ve partnerimizi daha iyi anlamak için, çocuklukta oluşan bağlanma örüntülerine bakmamızı öneriyor; bu sayede olayları onların perspektifinden görebiliriz. Ama hemen ekliyor: Bu bağlanma türlerini kişisel algılamayın; bunlar insanları değil, fikirleri temsil ediyor. Tatkin, herhangi bir bağlanma stiline sahip kişinin güvenli bir ilişki yaşayabileceğini söylüyor. Tatkin’in çiftlerin fark etmesini umduğu şey ise şu: Bir ilişkinin ne kadar tatmin edici olduğu, sizin ve partnerinizin birlikte nasıl uyum sağladığı ve bir ekip hâline gelmek için nasıl hareket ettiğinize bağlıdır. Tatkin: "Kaynaklarınızı iş hayatında, yaşamda ve her alanda başarılı olmak için kullanabilirsiniz. İşte gerçek anlamda yükselebileceğiniz yer burasıdır. Tek ihtiyacınız olan, oyuna hazır bir partner" diyor.

Stan Tatkin’e yöneltilen soruları ve cevaplarını derledik.

Bağlanma teorisi nedir?

1950’lerde John Bowlby adında bir psikanalist İngiltere’de yetimleri incelemeye başladı. Bowlby kendisi de bir kayıp yaşamıştı; annelik figürü olan kadın, hayatının erken döneminde onu açıklama yapmadan terk etmişti. Yapılan çalışmalar insanlar ve tüm primatların bağlanma ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. En az bir kişiye bağlanmayı, ona güvenmeyi isteriz. Bu, hayatta kalabilmek için gerekli bir koşuldur. Sağlıklı bağlanmalarımızın derecesi, hayatta en yüksek dirençle ve vücut ile beyne zarar veren kaynakları minimum kullanarak işleyebilme kapasitemizle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle gerçekten insanlara ihtiyacımız var. Özellikle hayatımızı emanet edebileceğimiz, güvenebileceğimiz insanlara ihtiyacımız var ve bunun karşılıklı olması gerekir. Güvenli bir şekilde bağlandığımız birini hissetmek, ilişkinin ya da onların bizi terk etmesi ya da bizi boğması konusunda endişe duymamak anlamına gelir. Onlar oradadır. Bu durum uzun ömür, sağlık ve iyi olma hâline yol açıyor gibi görünüyor. Bunun yokluğu ise tam tersi sonuçlar doğuruyor ve bu durum iyi araştırılmıştır.

Farklı bağlanma stilleri nelerdir?

Ada

Bu gruptaki insanlar, mesafeli olma eğilimindedir ve özerkliklerinin ellerinden alınmasından korkarlar. Özgürlük ve hareketlilik duygularının ellerinden alınmasından korkarlar. Bu durum, çocuklukta kullanılmış veya istismar edilmiş hissetme deneyiminden kaynaklanır. Ailelerde bireysel başarıya, görünüme, saygıya, paraya, güce, güzelliğe veya zekâya çok önem verilir; bu, mesafeli ailelerde sıkça değer verilen unsurlardır. Odak genellikle kendiliktedir ve çoğunlukla mükemmellik üzerinedir. Bu ailelerde çok fazla sevgi gösterilmez, yakınlık arayışı veya temas sürdürme nadirdir. Yakınlık arayışı, “seni arama, seninle bağlantı kurma isteğim” anlamına gelir. Temas sürdürme ise, zaman içinde fiziksel olarak bağlı kalabilme kapasitesidir. Ada tipi kişiler çocukluklarında bu iki koşuldan yoksundur. İlişkilerde yakınlık aramazlar, fiziksel temas veya göz teması kurmak ya da ilişki hakkında konuşmak istemezler. Çoğunlukla yalnız kalmayı tercih ederler. Performans göstermeleri gerektiği için yoğun kişilerarası stres hissederler. İnsanların onlardan bir şeyler talep etmesi ve bunun karşılıklı olmaması nedeniyle sıklıkla kullanılma hissi duyarlar. Bu yüzden ihtiyaç duyulmaya veya yaklaşılmaya karşı kızgınlık vardır. İnsanlar ve olaylar karşısında hayal kırıklığı yaşama konusunda endişeleri olabilir. Partnerlerinde sürekli kusur bulurlar. Partnerlerini ayrı bir birey olarak görmek yerine, kendilerinin bir uzantısı olarak görebilirler.

Dalga

Dalga tipi kişiler terk edilmekten, geri çekilmekten ve cezalandırılmaktan korkar. Özellikle istediklerini elde etme noktasında içsel olarak çelişkilidirler. Öncesinde çelişkili değildirler; fakat partner oradayken veya partner sevgi dolu ve mevcut olduğunda, dalgaların itme eğilimi vardır çünkü olumsuz bir şeyin olacağını beklerler. Bir dalga olarak kişinin korkusu şudur: "Sonunda beni reddedeceksin, terk edeceksin ve beni sevmeyi bırakacaksın. Benim fazla olduğumu düşüneceksin çünkü ben öyle hissediyorum ve öyle olduğuma inanıyorum. Eğer çok ihtiyaç duyuyorsam, beni cezalandıracaksın. Bu yüzden kendimi korumak için sana karşı tüm bu davranışları yapma eğilimindeyim. Seni itiyorum, reddediyorum, terk ediyorum, sana kırıcı şeyler söylüyorum. Eğer bana zarar verdiğini düşünürsem, seni cezalandırırım; senin hissetmeni sağladığım şekilde hissetmeni sağlarım". Dalga tipi bireyler için, partnerleri ayrıldığında enerjilerini kaybederler. Bazen depresyon, kaygı ve öfke yaşarlar. Bunu kasıtlı yapmazlar ama terk edilmeye karşı yeniden birleşmeye kıyasla daha hassastırlar çünkü terk edilme durumunun farkındadırlar.

Çapa

Çapa, ilişkiyi önceliklendiren, doğası gereği iş birliği yapan ve ekip olarak birlikte çalışmaktan hoşlanan kişidir. Başka bir deyişle, iki kişilik bir sistemdir. Seni benden farklı bir kişi olarak tanırım. Farklı olmandan rahatsız olmam. Zaman zaman ben hayal kırıklığı yaşadığım için sende hayal kırıklığı yaşamam. Senin yaptığın şeyler beni çok etkilemez çünkü beni terk etmen veya kontrolü ele alman beni tehdit etmez. Bu şeyler beni çok rahatsız etmez, bu yüzden aşırı tepki vermez. Çapa olarak daha naziğimdir çünkü korkmuyorum. Güvensiz değilim, bu yüzden agresif olmam için bir sebebim yok. Ama beklentilerim var. Çapalar ilişkilerde daha iyidir çünkü travma anılarının yükü onları o kadar etkilemez. Senin yaptığın şeyler beni tetiklemez çünkü güvensiz değilim. Eğer ilişkide güvensiz olsaydım, bu durumlar beni ciddi şekilde tetiklemeye başlardı çünkü varoluşuma tehdit oluştururdu.

Bu bağlanma stilleri çocuklukta nasıl ortaya çıkar?

Genellikle, eğer bir ada ailesinde büyüdüysen, belirli bir şekilde davrandığında sevildiğini hissedersin. Adalar, çocukluk rollerinin yükünü taşır ve bir ilişkide bulunabilmek için belirli bir işlevi yerine getirmeleri gerektiğinden korkarlar; bu da onlarda kızgınlık ve öfke duygusu yaratır.

Adalar, ebeveynin sürekli yanında olduğu bir ortamda büyümeye alışkındır. Sıklıkla, “Annem yanımızdaydı ama gerçekten etkileşime girmedi ya da çok ilgilenmedi” derler. Çocuk, başka bir kişi olmadan kendine bakmak ve kendini yönetmek zorunda bırakılır. Bu durum pekişir ve adanın dünyası bir çeşit “mutlu cehalet” hâline gelir. Gelişimin daha erken bir aşamasındadırlar ve daha çok benlik, bağımsızlık ve özerklik bütünlüğü ile ilgilenirler. Terk edilme farkındalıkları dalgalar kadar güçlü değildir, ancak benzer sorunlarla karşılaşırlar.

Bir dalga ebeveyni, kendini düzenleme ve hayal kırıklığı ile başa çıkma konusunda zorluk yaşar. Sık sık bunalmış hisseder ve bunu çocuğa yansıtır. Çocuğun, “gel buraya” ve “git buradan” mesajları arasında kafası karışır. Her çocuk, belli bir yaşta cezalandırmayı deneyimler; “Seni sevmiyorum, anne” demek ya da kapıyı kapatmak gibi. Ancak dalga ebeveyni reddedilmekten hoşlanmadığı için karşılık olarak cezalandırır ve bu, cezalandırmayı pekiştirir ya da öğretir. Dalga ebeveyni, çocuğunun bağımlı ve kendine yakın olmasını ister, fakat çocuk çok ihtiyaç duyduğunda veya müdahalede bulunduğunda hayal kırıklığı yaşar. Bu durum, dalga çocuğu için güvensizlik yaratır ve sürekli olarak birinin ondan uzaklaşacağı endişesiyle engellenmiş hisseder.

Bu iki güvensiz bağlanma stili, ister yapışkan tarafta (dalga), ister mesafeli tarafta (ada) olsun, bağımlı bir ilişkiye güvenmez. Temel olarak öz merkezcidirler ve ilişkiyi kendilerinden önde tutmazlar. Bu durum, bencilliklerinden değil, korkularından kaynaklanır. Hem adaların hem de dalgaların temelde sahip olduğu korku, terk edilme ve yalnız bırakılma korkusudur; bu yüzden her ikisi de tek kişilik sistemler gibi davranır.

Yakın ilişkiler bağlamında bağlanma stillerimizi anlamak neden faydalıdır?

Eğer seni, korkularını ve davranışlarını neyin tetiklediğini anlamazsam, senin için işleri daha kötü hâle getirecek şekilde davranırım. Bu davranış ve eğilimleri büyütür, korkularını pekiştiririm. Senin davranışların, farkında olmadan seni yeniden incitecek şekilde tepki vermeme neden olur. Bunu kasıtlı yapmam; ama sistem böyle işler. Seninle rahat, güvenli, iş birliğine dayalı ve uyumlu bir şekilde olmak yerine, kaygım ve bir şeyin olacağını tahmin etmem nedeniyle kendimi korumak için tuhaf davranışlar sergilemeye başlarım. Bu da senin belirli şekilde davranmana yol açar, çünkü benim ne yaptığımı ve neden yaptığımı bilemezsin. Ben kendimi korumak için bunu yaparım, ama aslında senin davranışlarını tetiklerim ve bana “haklıymışım, dikkatli olmalıyım” hissi verir. İşte bu insan olmanın bir durumudur.

Seni anlarsam, kötü veya utanç verici hissettirmem. Seni daha kötü hâle getirmem. Suçlamam, cezalandırmam. Nasıl yardımcı olacağımı, sana nasıl yaklaşacağımı ve seni travmatik anıları veya korkuları tetiklemeyecek şekilde nasıl yönlendireceğimi çoğu zaman bilirim; her zaman değil ama çoğu zaman. Bu, seni sakinleştirmeye başlar. Kendimi de anlarsam, bu da yardımcı olur. Diyelim ki ben bir ada tipiyim ve ada davranışları sergiliyorum: Bu durumda, nasıl davrandığımı ve bunun etkilerini anlayarak bu davranışları yapmamayı seçebilirim veya bir şey yaptıysam özür dileyip durumu düzeltebilirim. Sorumluluk almak uzun vadede çok işe yarar.

Bağlanma stillerindeki farklılık bir ilişkiyi bozabilir mi?

Buna çok fazla takılmamak gerekir. Bağlanma ile ilgili sorunlar, insanların karşılaştığı problemlerin sadece orta düzeyde bir kısmını oluşturur. Detaylı bakarsak, beynin nasıl organize olduğu ve nasıl işlediği, aşk ilişkilerinde sorunların temel nedenidir. Bağlanma teorisi aşk hakkında değildir. İnsanlar bunu yanlış anlayıp kişisel algılar. Bunun aşk ile ilgili olduğunu düşünürler çünkü bağlanma düzeyinde yapılan davranışlar öznel olarak sevgi dolu veya sevgi göstermeyen davranışlar gibi hissedilir. Ama aslında konu güvenlik ve emniyettir. Bu bir kişilik meselesi değildir; insan davranışının bir parçasıdır. Burada güvenlik ve bağımlı bir ilişkide kendini güvende hissetme fikrinden bahsediyoruz. Eğer ben çocuklukta mesafe koymaya ve yakınlaşmamaya adapte olmuş bir kişiysem, sen bunu sevgi göstermiyor olarak algılayabilirsin. Ama ben bunu öyle görmem. Ben bunu kendimi güvenli ve korunaklı tutmanın bir yolu olarak yapıyorum. Bildiğim şekilde davranıyorum; bildiğim şey ise yaşadıklarımdır. Kendimi geçmişte başıma gelen kötü şeylerden koruyorum. Dolayısıyla mesele patoloji veya kişilik değil, uyumdur. Biz doğduğumuz çevreye uyum sağlıyoruz. Bu uyumlar çoğunlukla öngörülebilir bir yol izler, ta ki çözülmemiş travmalar gibi güvenli veya güvensiz bağlanmanın ötesinde faktörler olana kadar. Aksi halde, insanlar sadece birbirlerine karşı bu şekilde davranıp tepki veriyorlar.

O zaman bağlı ilişkilerde esas sorunlara sebep olan nedir?

İlişkileri temelde istikrarsız kılan şey, insan olarak bizim doğamızdır: öz merkezci, bencil, agresif, savaşçı ve yabancı düşmanı olma eğilimimiz. Tür olarak hayatta kalma konusunda çok iyiyiz, ama uzun vadeli ilişkileri sürdürmede o kadar iyi değiliz. Hayatta kalma içgüdülerimiz savaş, saldırganlık ve kendini koruma yönünde olduğu için uzun vadeli ilişkilere çok uygun değil. Bunun nedeni beynimizin işleyiş biçimidir. Beynimiz sürekli, olmayan şeyleri uydurur. Hep eksik olanı, sahip olmadığımızı fark ederiz: “Mutlu olurdum, ama bu eksik.” Hep karşılaştırır ve kıyaslarız, bu da sorun yaratır. İnsanların zihinlerini tam olarak anlamıyoruz, dikkatsizce davranıp tepki veriyoruz ve söylediklerimizin doğru ve gerçek olduğunu sanıyoruz. Ne duyduğumuzu, anladığımızı düşünüyoruz. Hafızamızın iyi olduğunu, algılarımızın doğru olduğunu sanıyoruz. Bunların hiçbiri doğru değil. Bu, insan olmanın bir parçasıdır. Seni düşündüğümden daha çok yanlış anlayacağım. Hareketlerini doğru yorumlamaktan daha çok yanlış yorumlayacağım çünkü seni tahmin etmek ve yorumlamak için hafızada kestirme yollar kullanıyorum ve dikkatimi yeterince vermiyorum. Yaptığımız her şey otomatik, refleksif ve düşünceye değil tanımaya dayalıdır.

Böylece hafıza, algı ve iletişimde sana karşı hatalar yapıyorum. İşte en büyük problem bu. Bunun farkında değilsek ve sorunları çözmede, yaraları onarmada iyi değilsek, tehdit birikir. Kötü muamele, yanlış anlaşılma, adaletsiz veya duyarsız davranışlar gibi hisler birikir. Bu, sürekli biriken bir hafıza sistemi yaratır ve hatalarımızı artırır. İleriye dönük, bu hataları tekrar tekrar yaparız. İşte temel sorun budur.

Buna karşılık, çapa veya güvenli bağlanmaya sahip insanlar, ilişkileri her şeyin üzerinde tutma eğilimindedir. Her yanlış anlaşılmada, ilişkide bir kopukluk fikrini tolere edemediğimiz için hatayı düzeltmeye ve telafi etmeye çalışırız. Bu, ilişkiyi bir arada tutan iyi bir şeydir. İlişkiye kendi egomuzdan, gururumuzdan daha çok değer veririz. İlişkiyi kaybetmek istemeyiz. Bu, ilişkiyi koruyan temel değer hâline gelir. İnsanları bir arada tutan şeylerden biri, ilişkiye gerçekten önem vermeleridir. Bu, onları savaşçı bir şekilde direnmek yerine tekrar masaya getirir.

Peki bir ilişkiyi yürütmek için ne gerekir?

İlişkide bizi bir arada tutan şey şudur: Ada, çapa veya dalga olmakla ilgisi yok. Önemli olan, senin ve benim en önemli olan konularda anlaşmamız ve birbirimizi ihlal etmemek için koyduğumuz sınırları gözetmeye istekli olmamızdır. İnsan olmanın getirdiği bencillik, değişken ruh hâli ve tutarsızlık gibi eğilimlerimizi kontrol altında tutabilmek önemlidir. Bizi bir arada tutan tek şey aşk değildir. Bizi bir arada tutan, yaptığımız şeyleri birbirimize zarar vermeden yürütmemizi sağlayan anlaşmalar, ortak mitoloji, ortak vizyon ve paylaşılan prensiplerdir. Sen bir çapa, ada veya dalga olabilirsin; bu önemli değildir. Önemli olan, seninle benim birbirimizi korumak için anlaşmamızdır. Bu anlaşmalar kendi çıkarımızadır ve birbirimizi gözetmemizi sağlar. Eğer insanlar ilişkide neyin amaçlandığı konusunda net değilse, kaos olur. Partnerin bir ada gibi davranıyor ve iş birliği yapmıyor, seni gözetmiyor ve karşılıklılık yoksa, konuşmak gerekir. Sormalısın: “Burada ne yapıyoruz, bu ilişkinin amacı ne? Bunu neden yapıyoruz, kim ya da ne için hizmet ediyoruz?” Bu, gerçekten olgun bir sorudur. Olgun olmayan sebep ise sadece “Seni seviyorum” ya da “Birlikte ateşliyiz” veya “Aynı ilgi alanlarımız var” gibi sebepler olabilir.

Bağlanma stilleri farklı olsa bile bağlı ilişkilerde ortaklık nasıl bulunabilir?

En önemli konu şudur: Stresi yönetme becerimiz ne kadar iyi? Eğer stresi yönetmede kötüysek, bu muhtemelen ilişkiyi bitirir. Sen ve ben çatışmayı hızlı ve etkili bir şekilde çözemezsek, tehdit birikmeye başlar. Eğer ilişkiyi önemsemiyorsam, iş birliği, adalet, duyarlılık gibi güvenli işleyiş prensiplerine inanmıyorsam ve stres altındayken bunlara uymuyorsam, senin ihtiyacın olan partner ben değilim demektir. Uzun vadede gerçekten önemli olan tek şey, söylediğimiz şeyi yapmamızdır. Ortak vizyonumuz ve amacımız vardır: Birbirimizi desteklemek, birbirimizi geliştirmek, tehlikeli ortamdan korumak, birbirimizin en büyük destekçisi olmak, birbirimizin arkasını kollamak. Bu, hata yapmayacağımız anlamına gelmez; hata yaptığımızda ise durumu düzeltiriz, kavga etmeyiz. Bu hayatta kalma ile ilgilidir. İyi davranmayı istemediğimiz zamanlarda bile birbirimize güvenebilmekle ilgilidir. İnsanlar genellikle iyi davranmak istemediklerinde iyi davranmazlar; işte sorun budur.

Uzun vadeli bir partner arayanlara tavsiyeniz nedir?

Kendinizde şunu netleştirmek gerekir: “İhtiyacım olan ilişki bu ve aradığım kişi de bunun kendi ihtiyacı olduğunu düşünüyor.” Sonra şöyle dersiniz: “Bunu birbirimiz için yapacağız.” Bunu söylemesi kolay, uygulaması zor; çünkü bağlanma durumu, aşık olma hissi ve körü körüne, sanki bir tür bağımlılık gibi hissetme durumu devreye girer. İşte bu yüzden arkadaşlarınız önemlidir. Arkadaşlarınıza şöyle duyurursunuz: “Bunu arıyorum, buna inanıyorum. Birini bulduğumda ve onu yanınıza getirdiğimde, muhtemelen çılgınım ama söylediğim şeylerin önemli olduğunu görüp görmediğinizi bilmek istiyorum. Görmüyorsanız uyarın, çünkü ben adeta ‘bağımlıyım.’” İnsanların aşk ve ilişki tanımları farklıdır. Çoğu insan, genç veya yaşlı, romantik aşkı ilişkiye giriş anahtarı olarak görür. Bu sizi kapıdan içeri sokabilir ama orada tutmaz. Sizi tutacak aşk, adanmışlık ve sadakatle kazanılan aşktır; sadece hissettiğiniz aşk sizi taşımayacaktır, çünkü bu gelip gidebilir.

Kazanılan aşk, her iki partnerin de “Kimse işimize karışamaz” anlayışıyla her gün gösterdiği çabadır. Bu kazanılır ve yerine konması zor bir aşktır. Saygı, güven, onur ve dürüstlük bunu sürdürür. Bu şekilde davranmaya istekli birini bulmanız gerekir. İşte o zaman birlikte büyürsünüz. Birbirinizi bu standartlara göre tutarken, birbirinizi daha iyi insanlar hâline getirirsiniz.

Referanslar

“How Attachment Styles Affect Our Intimate Relationships. Şuradan alındı: https://goop.com/wellness/relationships/how-attachment-styles-affect-relationships/