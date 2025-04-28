Dijital maskelerimiz

Dünyanın varoluşundan bu yana yaşanılan her çağ farklı bir isimle anılıyor. Şuan içinde bulunduğumuz çağın ise yaygın olarak kullanımı artan teknoloji dolayısıyla teknoloji çağı olarak adlandırılması kaçınılmaz. Teknolojiyi hemen hemen her amaç ile kullanabiliriz. Fakat görünen o ki amacından sapmış durumda olan bir mecra var, sosyal medya.

Ne yazık ki günümüzde sosyal medya kullanım amacından epeyce sapmış durumda. Eskiden sosyal medya yeni yeni ortaya çıktığı zamanlarda insanlar bu mecraları birbirinden haber alamadığı uzak akrabaları ile iletişim kurma, ilkokul ya da lise arkadaşlarını bulma gibi masum amaçlar doğrultusunda kullanıyorken, şimdilerde sosyal medya tamamen gösteriş yapmak, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek amacıyla kullanılıyor. Gerçek yaşamda tanıdığımız, her gün gördüğümüz insanlar kendilerini sosyal medyada öyle farklı bir şekilde lanse ediyorlar ki fotoğraflarına değişik değişik filtreler uyguluyor, evde otururken sanki başka yerdeymiş gibi paylaşımlar yapıyorlar. Haliyle şaşırmadan edemiyorduk biz de. Adeta yepyeni bir benlik yaratıyorlar kendilerine. Taktıkları dijital maskelerin ardına saklanıp, hayatlarındaki her şeyin dört dörtlük ilerlediğini zannetmemizi istiyorlar. Oysa gerçek dünyada işler hiç de öyle değil. Sırf "Pahalı, marka kıyafet giyiniyor" desinler diye aylarca yemenden içmeden o kıyafeti alıp hikâyesin de paylaşmayı bekleyen o kadar çok insan var ki böyleleri ile aynı çağa denk geldiğim için çok üzülüyorum. İnsanlar yaşam mücadelesine kendilerini öyle çok kaptırmışlar ki kimse kimsenin hangi marka giyindiğine, nerede tatil yaptığına, hangi kahvecide kahve içtiğine hiç bakmıyor, umursamıyor.

Tüm bunların yanında sosyal medyayı verimli şekilde kullanıp, buradan gelir elde edenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. İşlerini buradan yürütenler, eğitim konusunda katkı sağlayanlar ya da insanları paylaştıkları sözlerle kitap okumaya teşvik eden sayfalarda var, yok değil. İşte bunlar sosyal medyayı, bilinçli kullanan, olanı olduğu gibi kullanan, filtrelere ya da dijital maskeler ardına saklanmayanalar. Bu tür kullanıcıların sayısı arttığı müddetçe sosyal ağlar daha sağlıklı bir ortam haline gelebilir ancak. Fakat işler tam tersi şekilde ilerlemeye devam ettiği müddetçe, hem sosyal medya bağımlılıklarında artışlar meydana gelecek, hem de özellikle gençler ve genç yetişkinler de depresyon, anksiyete ve diğer ruh sağlığı sorunlarında artışa neden olacak.

En iyisi günümüzün belirli saatlerinde, fazla aşırıya kaçmadan, sadece bizi geliştirecek, bizi iyi hissettirecek, olanı olduğu gibi gösterecek sayfalara bakalım. Bilinçli sosyal ağ kullanıcısı olalım. Yoksa sosyal medya koca bir çöplük haline gelecek.