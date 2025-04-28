Dijital maskelerimiz

Dijital maskelerimiz
Hayatın Sesi
Giriş: 28 Nisan 2025 10:02 Güncelleme: 28 Nisan 2025 10:07
ABONE OL
Mert Kaya

Dünyanın varoluşundan bu yana yaşanılan her çağ farklı bir isimle anılıyor. Şuan içinde bulunduğumuz çağın ise yaygın olarak kullanımı artan teknoloji dolayısıyla teknoloji çağı olarak adlandırılması kaçınılmaz. Teknolojiyi hemen hemen her amaç ile kullanabiliriz. Fakat görünen o ki amacından sapmış durumda olan bir mecra var, sosyal medya.


Ne yazık ki günümüzde sosyal medya kullanım amacından epeyce sapmış durumda. Eskiden sosyal medya yeni yeni ortaya çıktığı zamanlarda insanlar bu mecraları birbirinden haber alamadığı uzak akrabaları ile iletişim kurma, ilkokul ya da lise arkadaşlarını bulma gibi masum amaçlar doğrultusunda kullanıyorken, şimdilerde sosyal medya tamamen gösteriş yapmak, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek amacıyla kullanılıyor. Gerçek yaşamda tanıdığımız, her gün gördüğümüz insanlar kendilerini sosyal medyada öyle farklı bir şekilde lanse ediyorlar ki fotoğraflarına değişik değişik filtreler uyguluyor, evde otururken sanki başka yerdeymiş gibi paylaşımlar yapıyorlar. Haliyle şaşırmadan edemiyorduk biz de. Adeta yepyeni bir benlik yaratıyorlar kendilerine. Taktıkları dijital maskelerin ardına saklanıp, hayatlarındaki her şeyin dört dörtlük ilerlediğini zannetmemizi istiyorlar. Oysa gerçek dünyada işler hiç de öyle değil. Sırf "Pahalı, marka kıyafet giyiniyor" desinler diye aylarca yemenden içmeden o kıyafeti alıp hikâyesin de paylaşmayı bekleyen o kadar çok insan var ki böyleleri ile aynı çağa denk geldiğim için çok üzülüyorum. İnsanlar yaşam mücadelesine kendilerini öyle çok kaptırmışlar ki kimse kimsenin hangi marka giyindiğine, nerede tatil yaptığına, hangi kahvecide kahve içtiğine hiç bakmıyor, umursamıyor.


Tüm bunların yanında sosyal medyayı verimli şekilde kullanıp, buradan gelir elde edenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. İşlerini buradan yürütenler, eğitim konusunda katkı sağlayanlar ya da insanları paylaştıkları sözlerle kitap okumaya teşvik eden sayfalarda var, yok değil. İşte bunlar sosyal medyayı, bilinçli kullanan, olanı olduğu gibi kullanan, filtrelere ya da dijital maskeler ardına saklanmayanalar. Bu tür kullanıcıların sayısı arttığı müddetçe sosyal ağlar daha sağlıklı bir ortam haline gelebilir ancak. Fakat işler tam tersi şekilde ilerlemeye devam ettiği müddetçe, hem sosyal medya bağımlılıklarında artışlar meydana gelecek, hem de özellikle gençler ve genç yetişkinler de depresyon, anksiyete ve diğer ruh sağlığı sorunlarında artışa neden olacak.


En iyisi günümüzün belirli saatlerinde, fazla aşırıya kaçmadan, sadece bizi geliştirecek, bizi iyi hissettirecek, olanı olduğu gibi gösterecek sayfalara bakalım. Bilinçli sosyal ağ kullanıcısı olalım. Yoksa sosyal medya koca bir çöplük haline gelecek.



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.