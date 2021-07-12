Dayanılmaz bir hal aldı

Sevgilimin kardeşi benimle aynı kıyafetleri alıyor...

Dayanılmaz bir hal aldı
İlişki
12 Temmuz 2021 Pazartesi

Sevgilimin kardeşi benimle aynı kıyafetleri giymeye başladı. Gerçekten neden böyle yaptığını anlayamıyorum artık. Birbirimizi seviyoruz ama giyim konusunda bana biraz fazla özeniyor. Artık kıyafet almaya çekinir oldum. Sonuçta o sevgilimin kardeşi, benim kardeşim değil. İkiz gibi giyinmek bana pek mantıklı gelmiyor, kaç yaşında insanlarız sonuçta.


Bu durumu sevgilimle paylaşmalı mıyım bilmiyorum ama herhalde farkındadır bu durumun. Farkında olmalı bence... İlk başta bu durum pek fazla dikkatimi çekmiyordu ama benzer kıyafet seçimleri fazlasıyla artmaya başladı. Vücut tipimiz birbirine o kadar benzemediği halde ilginç bir şekilde arıyor ve aynı kıyafetleri bulabiliyor. Hatta kıyafetimi nereden aldığımı sorup mağazaya deyim yerindeyse koşuyor.


Birkaç kere bu durumu ona çıtlattım ama beni çok mu seviyor yoksa kıskanıyor mu anlayamadım. Üstelik bana yakıştığı kadarf ona yakıştığını düşünmüyorum. Normal hayatta onun tercih ettiği kıyafetler de bana yakışmaz çünkü dediğim gibi her insanın vücut tipi farklı.


Bu durumla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Son zamanlarda satın aldığımız kıyafetlerin gerçekten neredeyse hepsi aynı olmaya başladı. Kıyafetlerimi seçerken "Acaba bugün ne giymiştir? Onu giymeyeyim." diyerek dikkat etmekten çok sıkıldım.


Rumuz: Gülizar

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.