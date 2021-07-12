Dayanılmaz bir hal aldı

Sevgilimin kardeşi benimle aynı kıyafetleri giymeye başladı. Gerçekten neden böyle yaptığını anlayamıyorum artık. Birbirimizi seviyoruz ama giyim konusunda bana biraz fazla özeniyor. Artık kıyafet almaya çekinir oldum. Sonuçta o sevgilimin kardeşi, benim kardeşim değil. İkiz gibi giyinmek bana pek mantıklı gelmiyor, kaç yaşında insanlarız sonuçta.

Bu durumu sevgilimle paylaşmalı mıyım bilmiyorum ama herhalde farkındadır bu durumun. Farkında olmalı bence... İlk başta bu durum pek fazla dikkatimi çekmiyordu ama benzer kıyafet seçimleri fazlasıyla artmaya başladı. Vücut tipimiz birbirine o kadar benzemediği halde ilginç bir şekilde arıyor ve aynı kıyafetleri bulabiliyor. Hatta kıyafetimi nereden aldığımı sorup mağazaya deyim yerindeyse koşuyor.

Birkaç kere bu durumu ona çıtlattım ama beni çok mu seviyor yoksa kıskanıyor mu anlayamadım. Üstelik bana yakıştığı kadarf ona yakıştığını düşünmüyorum. Normal hayatta onun tercih ettiği kıyafetler de bana yakışmaz çünkü dediğim gibi her insanın vücut tipi farklı.

Bu durumla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Son zamanlarda satın aldığımız kıyafetlerin gerçekten neredeyse hepsi aynı olmaya başladı. Kıyafetlerimi seçerken "Acaba bugün ne giymiştir? Onu giymeyeyim." diyerek dikkat etmekten çok sıkıldım.

Rumuz: Gülizar