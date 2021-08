Daha hareketli olmak için ne yapmalı?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) açıkladığına göre, daha uzun süre oturmak, kalp hastalığı ve obezite gibi ciddi sağlık sorunları için ciddi bir risk faktörü. Son zamanlarda Spor ve Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma da uzun süre oturmanın fiziksel sağlığımızın yanı sıra psikolojik sağlığımız üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu açıkça ortaya koydu. Aktif bir yaşam tarzı artık birçoğumuz için eskisinden biraz daha zor. Pandemi koşullarına bağlı olarak evde kalma süremiz uzadıkça, hareketsiz geçirdiğimiz zamanlar da çoğaldı. Sağlık ve wellness koçu Juanina Kocher, gündelik akışımızda daha hareketli olmayı alışkanlık haline getirebilmemiz için bunları öneriyor:

1- Yemeklerden sonra yürüyün

Her öğünden sonra kısa da olsa bir yürüyüş yapmak, kan şekeri seviyesini sabitlemeye ve hormonların dengede kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı destekler ve sindirime yardımcı olur. Düzenli olarak yürümek, anksiyete ve depresyon gibi kronik zihinsel sağlık durumlarıyla ilgili semptomları hafifletmeye de yardımcı olabilir. Egzersizin fiziksel faydalarını sunarken aynı zamanda duygusal sağlığınızı da artırır.

2- Yürüyüş meditasyonu yapmayı deneyin

Meditasyona yeni başlamış olabilirsiniz, ya da uzun zamandır meditasyon yapıyorsunuzdur. Pratiğinizi yürüyüşlerinize eklemeniz, uzun süre oturmanızı gerektiren bir rutininiz varsa sizin için ideal bir uygulama olacaktır. Meditasyon ile farkındalık becerinizi artırırken zihninizi sakinleştirir ve aynı zamanda yürümenin tüm faydalarını da sağlamış olursunuz.

3- 5 dakikalık esnemeler yapın

Dizi izlerken bir bölüm bittiğinde, bir mail daha gönderdiğinizde, mutfakta suyun kaynamasını beklerken... Kendinize sürekli yaptığınız bir şey bulun ve o şeyi esneme araları ile çeşnilendirin. Sadece 5 dakikalığına ayağa kalkıp basit esneme hareketleri yapmanız bile çok şeyi değiştirebilir.

4- Dans edin

En sevdiğiniz şarkılardan biriyle dans etmek sadece sizi harekete geçirmekle kalmaz, aynı zamanda inanılmaz ruh hali artırıcı özelliklere de sahiptir. Dans etmek (yürümek gibi) hem fiziksel hem de zihinsel faydalar elde ettiğiniz için ideal bir özbakım aracı olabilir!

5- Alanınızı düzenleyin

Günde birkaç dakikanızı çevrenizi temizlemek için ayırmanız sadece sizi ayağa kaldırıp hareket ettirmekle kalmaz, aynı zamanda araştırmalar temiz bir alanın enerjiyi artırmaya ve zihninizi boşaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

6- Alarm kurun

Uzun süre oturup bir işe ya da bir şeyi izlemeye daldığımızda ne kadar uzun süredir oturduğumuzu fark etmeyebiliriz. Telefonunuza basit hatırlatıcı alarmlar kurarak hareket etmeyi daha kolay bir alışkanlık haline getirebilirsiniz.

7- Telefon sizi ayağa kaldırsın

Bir telefon görüşmesi yaparken ya da yazışırken, hatta sosyal medyada gezinirken bile ayakta olmayı alışkanlık haline getirmeyi deneyebilirsiniz. Gün içinde telefonumuzla ne kadar vakit geçirdiğimizi düşünecek olursak, daha hareketli bir gündelik akış için ideal bir alışkanlık olacaktır.

Referanslar

Juanina Kocher. "Tips & Tricks For Sitting Less During The Day To Protect Your Mental Health". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-sit-less-during-day (12.08.2021).