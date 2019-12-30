7 günde beyni gençleştirme formülü

7 günlük bu programla hafızanızı güçlendirin!

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    Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Mark Lyth, 65 yaş üzeri tam bin kişi üzerinde denediği 7 günlük programla hafıza kullanımında %40'lık artış sağlamayı başardı. Peki o program neydi, nasıl çalıştı? Yanıt aşağıda.

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    Pazartesi

    Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin. İşe yürüyerek, bisikletle ya da daha önce kullanmadığınız bir araçla gidin.

     

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    Salı

    Sözlüğü açıp bilmediğiniz kelimeler öğrenin. Her saat başı bu kelimeyi cümle içinde kullanın ve günlük konuşmalarınızda kullanmaya çalışın.

     

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Yorumlar
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Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Aralık 2019 Pazartesi 10:51

    güzel öneriler var alışılmışın dışına çıkmak beyni canlandırır.

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