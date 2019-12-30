7 günde beyni gençleştirme formülü

Edinburgh Üniversitesi’nden Prof. Mark Lyth, 65 yaş üzeri tam bin kişi üzerinde denediği 7 günlük programla hafıza kullanımında %40'lık artış sağlamayı başardı. Peki o program neydi, nasıl çalıştı? Yanıt aşağıda.
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Pazartesi
Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin. İşe yürüyerek, bisikletle ya da daha önce kullanmadığınız bir araçla gidin.
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Salı
Sözlüğü açıp bilmediğiniz kelimeler öğrenin. Her saat başı bu kelimeyi cümle içinde kullanın ve günlük konuşmalarınızda kullanmaya çalışın.
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Çarşamba
Yoga, pilates, müzik ya da meditasyon derslerine katılın. Tanımadığınız insanlarla konuşun. Akşam eve döndüğünüzde bu konuşmaların aklınızda ne kadar kaldığını düşünün.
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Perşembe
İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan gidin. Yolu karıştırarak uzatın. Akşam ise yol üzerinde dikkatinizi nelerin çektiğini yazın. Televizyonda belgesel ya da sayılar içeren ekonomi programları izleyip sonraki sabah ne kadarını hatırladığınıza bakın.
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Cuma
Alkol ve kafein tüketmekten kaçının. Alısverişe çıkarken hazırladığınız listeyi ezberlemeye çalışın. Buzdolabında olanlara göz gezdirin. Markette "Bundan evde var mıydı? Markası neydi?" diye düşünün.
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Cumartesi
Yemeğinizi her zaman kullandığınız elinizle değil, diğeriyle hazırlayıp yiyin ve gözünüzü kaparatak duş alın.
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Pazar
Sabah kalkıp 1 saat boyunca puzzle yapın ya da bulmaca çözün. Ardından yürüyüşe çıkarak bulmacadaki kelimeleri, puzzle parçalarını düşünün. Akşam saatlerinde eve dönüp parçaları tekrar birleştirmeyi deneyin.
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güzel öneriler var alışılmışın dışına çıkmak beyni canlandırır.Cevapla