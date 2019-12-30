7 günde beyni gençleştirme formülü

Perşembe

İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan gidin. Yolu karıştırarak uzatın. Akşam ise yol üzerinde dikkatinizi nelerin çektiğini yazın. Televizyonda belgesel ya da sayılar içeren ekonomi programları izleyip sonraki sabah ne kadarını hatırladığınıza bakın.