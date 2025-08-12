Riskli gebelere yakın takip: Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol: “Bilim insanlarımızın da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanımızı belirledik. Annelerimiz, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanacak. Tanı alan annelerimiz, hem aile hekimlerimiz hem de süreç içerisinde özel hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimizde yakından takip edilecek" açıklamasında bulundu.

49 riskli tanıdan birini taşıyan ve yüksek riskli gebelik tanısı alan annelerin doğum öncesi ve sonrasındaki süreçte Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile yakından takip edilebilecek. Riskli gruplar içinde yer alan anne ve anne adaylarının sağlığının korunmasına ve anne ölümlerinin önlenebilmesi amacıyla ilgili genel müdürlüklerle işbirliği halinde birçok proje hayata geçirildi.

Demirkol, riskli gebelerin yakından takip edileceği "Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi" ile çok daha etkin sonuçlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle 2000'li yılların başında anne ölümlerinde 100 binde 64 civarında bir rakamımız vardı. Bu yıl içerisinde anne ölümlerimiz 100 binde 11'e kadar geriledi. Bu rakamı hızlıca 10'un altına indirebilmek en önemli hedefimiz. Bir anne ölümünün sıfırdan büyük olduğu gerçeği hepimizin zihninde ve kalbinde" ifadelerini kullandı.

Bilimsel veriler ışığında bilim insanlarının da destek verdiği komisyonlarda yeni 49 tanı belirlendi. Bu 49 tanı yüksek riskli gebe olarak bir annenin, anne adayının takip edilmesini sağlayacak tanılar. Anneler, gebelik öncesinde veya gebelik sırasında herhangi bir şekilde bu tanıları aldığında sistemde artık yüksek riskli gebe olarak tanımlanacak. Tanı alan anneler, hem aile hekimler hem de süreç içerisinde özel hastaneler de dahil tüm hastanelerde yakından takip edilecek. Herhangi bir şekilde sağlık testlerine başvurduğunda yüksek riskli gebe olarak tüm sistemde görülecek.

Yüksek riskli gebelere 8 branşta öncelik sağlanacak

Anneler il ve ilçelerde kurulan sistemler çerçevesinde gebelik sürecinde 4 kez, doğumdan sonraki ilk 6 haftada sıklıkla aranarak süreçlerinin takip edileceğini aktararak, gerektiğinde evlerinin ziyaret edileceğini ve ekiplerin annelerin tüm sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacak.

Yüksek riskli gebeler hem gebelik hem de lohusalık süreçlerinde 8 branşa randevusuz şekilde gidebilecek. Gebelere, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) öncelik tanınmış olduğu, yüksek riskli gebelerimizin il ve ilçelerimizde belirlenmiş koordinasyon ekiplerimizle arandığı, hastanede ve aile kimliklerinde çok daha yakından takip edilebilecekleri sistemleri geliştirildi. Bu yazılımlar geliştirilerek çok daha iyi noktaya gelecek.

Bu sistem, bilimsel veriler ışığındaki yeni tanılarla artık yüksek riskli gebelerin yakından takip edildiği, aile hekiminden hastaneye, hastaneden aile hekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgilerinin notlarının gönderildiği, en doğru yere en doğru ve hızlı şekilde gitmelerini sağlayacak.

Öte yandan, sistemle yüksek riskli gebelere, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye birimlerine ayaktan başvuru yaptıklarında MHRS randevu zorunluluğu olmadan öncelik tanınacak.