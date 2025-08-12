Günlük burç yorumları: 13 Ağustos 2025 Çarşamba

Venüs bugün çok erken saatlerde Jüpiter ile hizalanıyor ve bu, büyük bir umut, cömertlik ve dostluk duygusunu teşvik ediyor. Bu geçiş etkisi altındayken birbirimize daha kolay iyi niyet gösteriyoruz. İş birliği yapıyor ve affedici davranıyoruz. Bu açı aynı zamanda beklentilerimizi de yükseltebilir! Kendimizi şımartmaya, fazla harcama yapmaya veya duygularımızı abartmaya meyilli olabiliriz. Öğrenmeye, keşfetmeye ve paylaşmaya olan sevgimiz ön planda ve aşk ile zevk iştahımız oldukça yüksek. Hem kalplerimizi hem de belki cüzdanlarımızı açıyoruz. Ancak Ay, daha sonra Balık burcundan çıkarak Koç burcuna geçiyor ve Koç Ay'ı iddialı ve eylem odaklıdır. Ay, Satürn ve Neptün ile hizalanıyor; kişisel sorumluluklar ve öncelikler gündeme gelebilir, ancak geçici olarak kendimizi yorgun hissedebiliriz. Yeniden enerji toplamak, Ay'ın Uranüs ve Plüton'a yaptığı altmışlık açıların yardımıyla yeni ilham kaynakları bulmayı ve eski bir eşyaya yeni bir kullanım alanı keşfetmeyi içerebilir. Ay'ın gün ortasında Mars'a karşıtlığı, rahatlama veya uzaklaşma ihtiyacımız ile meşgul kalma, düzenleme yapma ve pratik sorunları çözme isteğimiz arasında bir çatışma yaşatabilir. Fazla zorlamaktan kaçının. Ay'ın Merkür'e yaptığı üçgen açı, Merkür'ün yeni ileri hareketine başlamasıyla birlikte hız kazanmamıza yardımcı olur. Kişisel işlerimizi geliştirmek, fikirlerimizi not etmek için iyi bir zaman.