Vietnam’ın Doğal Harikası: Ha Long Koyu

Vietnam'\u0131n Quang Ninh \u015fehrinde yer al\u0131yor.. Ha Long Koyu kelime olarak "Al\u00e7alan Ejderha" anlam\u0131na geliyor. . E\u015fsiz kire\u00e7ta\u015f\u0131 adalar\u0131 ve do\u011fal g\u00fczellikleriyle UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'nde yer al\u0131yor. . Ba\u015fkent Hanoi'ye yakla\u015f\u0131k 4 saat mesafedeki Ha Long Koyu, tekne turlar\u0131yla gezilebiliyor.. B\u00f6lge, d\u00fcnyan\u0131n yedi do\u011fal harikas\u0131ndan biri olarak kabul ediliyor. . Her y\u0131l binlerce yerli ve yabanc\u0131 turisti a\u011f\u0131rlayarak Vietnam'\u0131n en \u00f6nemli turizm merkezlerinden biri olmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.. \u0130\u015fte Ha Long Koyu'ndan kareler.... Foto\u011fraf ve haber Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . .
