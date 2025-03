Çocuğunuza bitter çikolata vermeden önce bilmeniz gerekenler

Bitter çikolata, düşük şeker içeriği, antioksidan açısından zengin yapısı ve kalp ile beyin sağlığına olan olumlu etkileriyle bilinir. Bu sağlık faydaları nedeni ile yetişkinlerin üçte biri bitter çikolatayı tercih ediyor. Ancak bu, çocuklar için de ideal bir atıştırmalık olduğu anlamına gelmez.

Pediatristler ve beslenme uzmanları, çocuklara bitter çikolata vermeden önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar olduğunu belirtiyor. Çocukların bitter çikolatayı aşırı tüketmemesi ve özellikle yatmadan önce tüketimden kaçınılması önerilir. Beslenme uzmanı Amy Reed, bunun en önemli sebebinin bitter çikolatanın kafein içermesi olduğunu açıklıyor. Çocuklar için az miktarda çikolata tüketmenin genellikle zararsız olduğunu belirten Klinik Diyetisyen Anet Piridzhanyan, önemli olanın ölçülü tüketim olduğunu vurguluyor.

Bitter çikolatada ne kadar kafein var ve bu çocuklar için fazla mı?

ABD Tarım Bakanlığı’na göre, %60 - 69 kakao içeren yaklaşık 28 gram bir bitter çikolata, 24 mg kafein içeriyor. Bu miktar, yaklaşık çeyrek fincan kahveye denk geliyor. Çocuk Sağlığı Direktörü Beth Natt, küçük miktarların genellikle iyi tolere edilebileceğini ancak aşırı tüketimin çocuklarda şu yan etkilere yol açabileceğini söylüyor:

Uyku bozuklukları

Kaygı (anksiyete)

İshal

Kusma

Kalp atış hızında ve kan basıncında yükselme

Kafein, yetişkinlere kıyasla çocukların vücutları üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yetişkinlerin günde 400 mg’dan fazla kafein tüketmemesi gerektiğini önerirken, çocuklar için net bir sınır belirlememiştir.

Kanada Sağlık Kurumu’na göre çocuklar için günlük güvenli kafein miktarları:

4 - 6 yaş: 45 mg’dan az (yaklaşık 56 gram bitter çikolata)

7 - 9 yaş: 62,5 mg’dan az

10 -12 yaş: 85 mg’dan az

13 yaş ve üstü: Vücut ağırlığı başına 2,5 mg’dan az

Yetişkinler: 400 mg’dan az

Çocuklar yalnızca bitter çikolatadan kafein almazlar. Gazlı içecekler, enerji içecekleri ve diğer tatlılar da kafein içerir. Amerikan Pediatri Akademisi ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi gibi sağlık kuruluşları, 5 - 18 yaş arası çocukların kafein içeren içeceklerden kaçınmasını öneriyor.

Bitter çikolata ağır metaller içeriyor mu?

2023 yılında yayımlanan bir rapor, bazı bitter çikolataların kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller açısından yüksek seviyeler içerebileceğini belirtti. Ancak, 2024 yılında yayımlanan başka bir çalışma, günde 28 gram bitter çikolata tüketmenin yetişkinler için zararsız olduğunu, çocuklar için ise sadece küçük bir kadmiyum riski taşıdığını gösterdi. Çalışmaya göre, Batı Afrika ve Asya kökenli çikolatalar en düşük ağır metal seviyelerine sahip. Bitter çikolatanızda kurşun ve kadmiyum olabilir! haberini okumak için tıklayınız...

Beslenme uzmanı Natalie Rine, ölçülü tüketildiğinde bitter çikolatanın çocuklar için büyük bir risk taşımadığını söylüyor. Eğer endişe duyuyorsanız, çikolatanın menşe ülkesini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu araştırmaya göre, bitter çikolata bakır, demir, manganez, magnezyum ve çinko gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kurşun ve kadmiyumun vücut tarafından emilimini azaltabilir.

Çocuklara hangi çikolata türü verilmeli?

Bitter çikolata genellikle sütlü çikolataya kıyasla daha az şeker içerir. Ancak daha az tatlı ve daha yoğun bir tada sahip olduğu için çocukların damak tadına her zaman hitap etmeyebilir. Onların daha çok beğendiği düşük kakao oranına sahip bitter çikolatalar genellikle ekstra şeker içerebilir.

Beslenme uzmanları, çocuklara verilecek çikolataların besin etiketlerinin kontrol edilmesini ve şeker miktarı ile kalori değerine dikkat edilmesini öneriyor. Daha düşük kakao oranına sahip bitter çikolatalar, daha az kafein içereceğinden küçük çocuklar için daha güvenli olabilir. Bitter çikolata daha fazla antioksidan ve demir içerirken, sütlü çikolata ise kalsiyum açısından daha zengindir. Ancak uzmanlara göre, ne bitter ne de sütlü çikolata çocukların beslenmesinde önemli bir yer tutmamalıdır.

Önemli olan, dengeyi sağlamak. Uzmanlar, çikolatanın da diğer yiyecekler gibi ölçülü şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Çocukların dengeli bir beslenme düzeninde meyve, sebze, tam tahıllar ve protein kaynaklarıyla birlikte çikolatayı keyifle tüketebileceğini vurguluyor.

Kaynak: Erica Sweeney. "Before You Give Kids Dark Chocolate, Doctors Want You To Know A Few Things". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/is-it-safe-for-kids-to-eat-dark-chocolate. (14.03.2025).

* Haberin fotoğrafı yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.