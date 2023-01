Bitter çikolatanızda kurşun ve kadmiyum olabilir!

Birçoğumuz için çikolata, lezzetli bir ikramdan daha fazlasıdır. Bu bir moral düzeltici, enerji yükseltici, zor bir günün ardından kendimize vediğimiz bir ödül. Zengin antioksidan kaynağının kalp sağlığını ve diğer durumları iyileştirebileceğini öne süren araştırmalar mevcut. Nispeten düşük şeker seviyeleri nedeniyle insanlar ayrıca potansiyel sağlık yararları için özellikle bitter çikolatayı seçiyorlar. Ulusal Şekerlemeciler Derneği tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette insanların yarısından fazlası bitter çikolatayı tercih ediyor.

Ancak bu "daha sağlıklı" çikolatanın karanlık bir tarafı var. Araştırmalar, bazı bitter çikolata kalıplarının, çocuklarda ve yetişkinlerde bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı iki ağır metal olan kadmiyum ve kurşun içerdiğini bulmuştur. Çikolata endüstrisi, bu seviyeleri düşürmenin yollarını arıyor. Bu favori ikramların ne kadar risk oluşturduğunu görmek için, Tüketici Raporları bilim insanları yakın zamanda 28 bitter çikolatadaki ağır metal miktarını ölçtüler. Hepsinde kadmiyum ve kurşun tespit ettiler.

Bitter çikolatadaki ağır metaller

Araştırmacılar pek çok büyük ve küçük çikolata markalarını test etti. Barların 23'ü için, günde sadece bir ons yemek, bir yetişkini halk sağlığı yetkililerinin ve CR uzmanlarının bu ağır metallerden en az biri için zararlı olabileceğini söylediği seviyenin üzerine çıkarır. Çubuklardan beşi hem kadmiyum hem de kurşun için bu seviyelerin üzerindeydi.

Bu riskli bir şey: Küçük miktarda bir çikolatada bile ağır metallere tutarlı. Uzun süreli maruz kalma, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gıda güvenliği araştırmacıları, metaller gelişimsel sorunlara neden olabileceğinden, beyin gelişimini etkileyebileceğinden ve daha düşük IQ'ya yol açabileceğinden, özellikle hamileler ve küçük çocuklar için en büyük tehlikedir.

Ancak her yaştan insan için riskler bulunmakta. Örneğin; yetişkinlerde sık sık kurşuna maruz kalmak sinir sistemi sorunlarına, hipertansiyona, bağışıklık sisteminin baskılanmasına, böbrek hasarına ve üreme sorunlarına yol açabilir. Sık çikolata tüketen biri olmasanız bile, kurşun ve kadmiyum yine de endişe kaynağı olabilir. Tatlı patates, ıspanak ve havuç gibi diğer birçok gıda da bulunabilir. Birden fazla kaynaktan alınan küçük miktarlar tehlikeli seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunda maruziyeti sınırlamak önemlidir.

Araştırmacılar, yine de çikolatadan tamamen vazgeçmenize gerek olmadığını söylüyor. Bazı testlerde çikolata kalıplarının çoğunun kurşun, kadmiyum ya da her ikisi ile ilgili seviyeleri olmasına rağmen, beş tanesinin her ikisinde de nispeten düşük olduğunu ekliyor. Bu, şirketlerin daha az ağır metal içeren ürünler üretmelerinin ve tüketicilerin zevk aldıkları daha güvenli ürünler bulmalarının mümkün olduğunu gösteriyor.

Bitter çikolatalarınızı akıllıca seçmenin yanı sıra, çikolatanın tadını güvenle çıkarmaya devam etmek için atabileceğiniz başka adımlar da var.

Kakaonun karanlık yüzü

Çikolata, iki ana bileşeni olan kakao çekirdeğinden yapılır: Kakao kitlesi ve kakao yağı. Bitter çikolatanın nispeten sağlıklı bir ikram olarak ünü, çoğunlukla kakao kitlesinden kaynaklanmaktadır. Bunlar, gelişmiş kan damarı işlevi, azaltılmış inflamasyon ve düşük kolesterol ile bağlantılı antioksidanlar olan flavanollerle doludur. Bitter çikolata da sütlü çikolatadan daha düşük şeker, daha yüksek lif, magnezyum ve potasyum içerir. Ne yazık ki, kakao katıları aynı zamanda ağır metallerin, özellikle kadmiyumun pusuya yattığı yerlerdir. Bu, bitter çikolatanın risklerini ve faydalarını dengelemeyi zorlaştırır.

Aynı endişelerden bazıları, değişen miktarlarda kakao ve muhtemelen ağır metaller içermelerine rağmen, sıcak kakao ve kek karışımları gibi kakao tozu ile yapılan ürünlere kadar uzanabilir.

Bitter çikolata, muhtemelen daha yüksek kakao içeriği nedeniyle, ağır metallerde sütlü çikolatadan daha yüksek olma eğilimindedir. Çikolatadaki ağır metalleri araştıran eski bir yetkili ve toksikolog olan Michael J. DiBartolomeis, resmi bir sınır olmadığını, ancak bitter çikolataların en az yüzde 65 oranında kakao olduğunu söylüyor.

Kurşun ve kadmiyumun çıkarılması

Kurşun ve kadmiyumun kakaoya farklı şekillerde girdiği görülüyor, bu da her birinin farklı bir düzeltme türü gerektirdiği anlamına geliyor.

2019 ve 2022 yılları arasında, araştırmacılar, metallerin kakaoyu nasıl kirletebileceğini inceledi. Araştırmacılar, kakao bitkilerinin kadmiyumu topraktan aldıklarını ve metalin ağaç büyüdükçe kakao çekirdeklerinde biriktiğini buldular. Bu, ağır metallerin diğer bazı yiyecekleri nasıl kirlettiğine benzer.

Ancak kurşun, çekirdekler hasat edildikten sonra kakaoya giriyor gibi görünüyor. Araştırmacılar, metalin tipik olarak kakao çekirdeğinin kendisinde değil, dış kabuğunda olduğunu buldular. Ayrıca, kurşun seviyeleri, çekirdekler toplanıp kabuklarından çıkarıldıktan kısa bir süre sonra düşüktü, ancak çekirdekler günlerce güneşte kurutuldukça arttı. Bu esnada çekirdeklerin üzerinde kurşun dolu toz ve kir birikti.

Araştırmacılar, bunun için hasat ve üretim uygulamalarında değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyor. Uygulamalar, güneşte yatan fasulyelerle toprak temasını en aza indirmeyi ve fasulyeleri masalarda ya da yollardan uzakta temiz muşambalarda veya koruyucu örtülerle kurutmayı içerebilir. Böylece kurşunla kirlenmiş toz üzerlerine inmez. Başka bir seçeneğin de fasulye fabrikalarda temizlenirken metal kirleticileri çıkarmanın yollarını bulmak olduğunu dile getiriyorlar.

Kaynak: Kevin Loria. "Lead and Cadmium Could Be in Your Dark Chocolate". Şuradan alındı: https://www.consumerreports.org/health/food-safety/lead-and-cadmium-in-dark-chocolate-a8480295550/. (15.12.2022).