Bitter çikolatanın faydaları nelerdir?

Bitter çikolatanın en çok bağırsaklara iyi geldiğini biliyor muydunuz? İşte bitter çikolataya dair ilginç ve faydalı bilgiler...

Bitter çikolatanın faydaları nelerdir?
Sağlık
Giriş: 12 Haziran 2023 11:00
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Bitter çikolatadaki kakao yüzdeleri büyük farklılıklar gösteriyor ve bilimsel araştırmalar, yalnızca bazı orandaki bitter çikolatanın belirli miktarlarda önemli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor. Bitter çikolatadaki kakao doğal bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır ve kalbiniz, beyniniz ve bağırsaklarınız için faydaları vardır.

Bitter çikolata, yeşil çaydan birkaç kat daha fazla antioksidan içeriyor. Ayrıca kan basıncınızı düşürmeye, kolesterol seviyenizi ve beyin fonksiyonlarınızı iyileştirmeye ve vücudunuzun insülinle başa çıkmasına yardımcı olabilecek maddeler içeriyor. Ancak bazı bitter çikolatalar da yüksek düzeyde rafine şeker ve katkı maddeleri içerir, bu konuda dikkat etmeniz gerekli.


Bitter çikolatanın faydaları

1) Temel besin maddelerini barındırır

En az %70 kakaolu olan bitter çikolatalar, bol miktarda temel besin maddesine sahiptirler. Demir, magnezyum, bakır ve manganez bakımından yüksek seviyelerdedir. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve çinkonun yanı sıra eser miktarda A, B, E ve K vitaminlerini de içerir.

Ortalama 100 gramlık bir bitter çikolata, bağırsak sağlığınız için faydalı olan yaklaşık 10 gram lif içerir. Çoğu bitter çikolata aynı zamanda kalp sağlığına uygun bir yağ olan oleik asit kaynağı olan bir miktar kakao yağı içerir. Yine de çikolatanın şeker ve doymuş yağ da içerdiğini akılda tutmak önemlidir.


2) Antioksidan özelliği vardır

Antioksidanlar, vücudunuzdaki hücrelerin hasar görmesini önlemeye yardımcı olabilecek bazı gıdalardaki bileşenlerdir. Kakao çekirdeğinin doğal savunma kimyasalları olan polifenoller ise bir tür antioksidandır. Bazı polifenoller üretim sürecinde kaybolur. Yine de bazı kakao tozları, acai, yaban mersini ve nar gibi sözde süper meyvelerden ve çaylardan daha fazla antioksidan içerir.


3) Bağırsak sağlığına yardımcı olur

Prof. Spector, meyveler, kabuklu yemişler ve tohumlardaki polifenoller gibi, bitter çikolatadakilerin de "bağırsak mikropları için roket yakıtı gibi" olduğunu ifade ediyor. Kakao aynı zamanda bağırsak bakterilerinizin sindirdiği bir lif türü olan bir çeşit prebiyotiktir. Bunun dışında bağırsaktaki sağlıklı baksteriler için de kakaonun faydalı olduğu keşfedildi.


4) Kalp sağlığını ve kan basıncını destekler

Flavanoller çikolatadaki bir polifenoldür ve teobromin ise kakaodaki başka bir doğal bileşendir. Araştırmalar, önceden sağlık sorunları olan veya olmayan kişilerde hem daha düşük kan basıncı hem de daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantı olduğunu kurmuştur bu bileşenlerin.


Çikolatanın faydaları nelerdir?
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5) Kolestrol seviyesini düzenler

Polifenoller ayrıca kolesterolünüze de fayda sağlar. Çalışmalar, bunların yalnızca "iyi" kolesterol seviyenizi arttırmadıklarını, aynı zamanda "kötü" kolesterol seviyenizi düşürdüğünü ve genel seviyeyi iyileştirdiğini gösteriyor. Ancak bitter çikolatada bulunan şeker ve doymuş yağ, çok fazla yerseniz kolesterol seviyenizi olumsuz etkileyebilir.


6) Beyin fonksiyonlarını geliştirir

Araştırmalar, bitter çikolatadaki flavanolleri gelişmiş oksijen seviyeleriyle, sinir fonksiyonuyla ve beyindeki kan akışına bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bu flavanoller, aynı zamanda, özellikle hipokampus olmak üzere, öğrenme ve hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinde artan sinir hücresi büyümesi ve aktivitesi ile de ilişkilidir.


7) Ruh halinizi iyileştirir

Pek çok çikolatasever, çikolatanın ruh halini iyileştirdiğine inanıyor. Kakaonun içindeki bileşenler, ruh halini artıran bir nörotransmitter olan serotonin üretiminde de yer alıyor. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, çikolatadaki maddeler ile bu etkiler arasındaki güçlü bağları göstermek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini öne sürüyor.


8) Cilt sağlığınızı korur

Antioksidanlar harika cilt koruyucularıdırlar ve bazı araştırmalar, flavanoller açısından zengin olan bitter çikolata yemenin cildinizi UV ışığı hasarından korumaya yardımcı olmasının yanı sıra kırışıklıklar ve cilt elastikiyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedirler.


9) Diyabet riskini azaltır

Bilim insanları, bitter çikolatadakiler gibi flavanollerin tip 2 diyabet riskini azaltıp azaltamayacağını araştırdı. Büyük ölçekteki bir çalışma, haftada birden fazla çikolata yiyen kişilerin, nadiren veya hiç yemeyen kişilere kıyasla, 5 yıl içinde tip 2 diyabete rastlama riskinin önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koydu. Çikolatadaki flavanoller, vücudunuzun insülinle nasıl başa çıktığını etkileyebilirler.

Referans: Alysha Owen & Rachel Donnellan. "Health benefits of dark chocolate and how much you should eat". Şuradan alındı: https://joinzoe.com/learn/dark-chocolate-health-benefits. (16 Kasım 2022).


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