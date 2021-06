En sağlıklı çikolatayı bulduk!

Çikolatanın öyküsü kakao ağaçlarından, kakao tohumlarının toplanmasıyla başlar. Sonrasında işlenen bu tohumlar önce toz hale, sonra nefis çikolatalara dönüşür.

Kakao çekirdekleri protein, lif içerir ve demir, magnezyum gibi mineraller için harika bir kaynak oluşturur. Ayrıca oldukça güçlü antioksidanlar ve flavonoid açısından zengindir. Öyle ki kakao; birçok sebze ve meyveden daha fazla antioksidan içerir. Bu özelliği başta kalbimiz olmak üzere sağlığımız üzerindeki olumlu etkisinin asıl sebebidir. Yani evet, çikolata sağlığa faydalıdır!

İşte asıl soru da burada başlıyor: Bütün çikolatalar kakaodan yapılıyor olsa da hepsi aynı şekilde sağlıklı diyemiyoruz. Burada önemli olan içerik listesindeki diğer malzemelere karşı yüzdesi. Ne kadar kakao o kadar antioksidan diyebiliriz.

Sütlü çikolata yüzde 10 kadar az kakao içerebilirken, bitter çikolatalarda yüzde 85 kakao içeren ürünler görebiliyoruz. Fakat asıl soru: Bu çikolata sadece yüzde 10 kakao içeriyorsa, geri kalan kısmında ne var? Cevabımız: Şeker ve süt!

Bitter çikolata, genelde sütlü çikolatanın yaklaşık yarısı kadar şeker içerir ve daha az (veya hiç) süt içermez. Ve daha fazla kakao içerdiğinden, daha fazla lif, mineral ve antioksidanlara sahiptir. İçerikte kakao miktarının yerini süt almaya başladığında antioksidan etkisi de aynı oranda azalacaktır. Çok fazla işlenmiş ve ilave şeker almış olan beyaz çikolata ise artık sağlıklı sıfatını kaybetmiş diyebiliriz.

Açık ara kazananımız: Bitter çikolata

İşin püf noktası, mümkün olan en yüksek kakao yüzdesine ve en düşük şeker içeriğine sahip, en az işlem görmüş olan çikolatayı tercih etmek.

