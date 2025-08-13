Okullarda yeni kıyafet dönemi

Bakan Tekin, yeni okul kıyafetlerinde sade, ekonomik ve kullanışlı tasarımın esas alınacağını, belirlenen formaların 4 yıl boyunca değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Okullarda yeni kıyafet dönemi
Giriş: 13 Ağustos 2025 12:00 Güncelleme: 13 Ağustos 2025 12:28
2025 - 2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda, "2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verildi.


Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek" bilgisini verdi.


Bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değinildi.


Okullar ne zaman açılacak?

Okul formasının ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir olması öncelikli

Gündemdeki orman yangınlarının da önem arz eden bir diğer konu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, 2025 - 2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanları korumak ve bu konuda yapılması gerekenlere yönelik etkinliklerle açılacağını belirtti. Tekin, "Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz."


Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak?

  • Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.
  • Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak
  • Kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.
  • Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli olacak.
  • Özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine izin verilecek.


