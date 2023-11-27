AHA ve BHA nedir?

Günümüzde popüler hale gelen asitler, pürüzsüz bir yüze sahip olmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Cilt yenileme etkisi olan ve akne, gözenek, cilt lekesi gibi problemlerdinde sıklıkla kullanılan AHA ve BHA asitleri hakkından bilmeniz gereken her şey...

AHA ve BHA nedir?
Güzellik
Giriş: 27 Kasım 2023 15:29
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Güzellik ve cilt bakım ürünlerindeki iki yaygın bileşen alfa hidroksi asitler (AHA'lar) ve beta hidroksi asitlerdir (BHA'lar). Her ikisi de cildinizin üst katmanındaki ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olan kimyasal eksfoliyanlardır.


Bazıları AHA ve BHA'ların ince çizgileri yumuşatmak ve cilt dokusunu iyileştirmek gibi yaşlanmayı geciktirici etkileri olduğunu söylüyor. Her iki asit çeşidi de, ölü derileri soyduğu için cilde ışıltı sağlar ve parlaklık kazandırır. Koyu lekelerin görünümünü azaltarak cilt tonunun daha eşit görünmesini sağlar. Akneleri temizleyerek cildin daha sağlıklı ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. AHA'lar suda çözünürken, BHA'lar yağda çözündüğü için yağlı ciltlerde etkilidir.


Araştırmacılar, her iki bileşenin de cildinize sürdüğünüzde sizi güneşe karşı daha hassas hale getirme potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. AHA ve BHA içeren ürünler hakkında bilmeniz gerekenler...


AHA nedir?

Alfa hidroksi asitler veya a-hidroksi asitler, bitişik karbon üzerinde bir hidroksil grubu ikame edicisi olan bir karboksilik asitten oluşan bir kimyasal bileşikler sınıfıdır.


BHA nedir?

Bir beta hidroksi asit veya β-hidroksi asit, iki karbon atomu ile ayrılmış bir karboksilik asit fonksiyonel grubu ve hidroksi fonksiyonel grubu içeren organik bir bileşiktir. İki fonksiyonel grubun bir karbon atomu ile ayrıldığı alfa hidroksi asitlerle yakından ilişkilidirler.


Bir üründe AHA veya BHA olduğunu nasıl anlarsınız?

Bir ürünün içindekiler listesini kontrol edin. İşte AHA'ların bazı isimleri:

  • Glikolik asit
  • Laktik asit
  • Sitrik asit
  • Hidroksikaprilik asit
  • Hidroksikaprik asit

BHA'lar için bazı isimler şunlardır:

  • Salisilik asit (veya salisilat, sodyum salisilat ve söğüt özü gibi ilgili bileşenler)
  • Beta hidroksibütanoik asit
  • Tropik asit
  • Trethocanic asit

AHA'ların cilde faydaları nelerdir?

  • İnce çizgiler ve kırışıklıklar
  • Renksiz cilt
  • Yaşlılık lekeleri
  • Genişlemiş gözenekler

BHA'ların cilde faydaları nelerdir?

  • İnce çizgiler ve kırışıklıklar
  • Güneş hasarlı cildin rengi ve dokusu
  • Akne


AHA ve BHA'lar nasıl kullanılır?

Ürünü önce cildinizin küçük bir bölgesine biraz sürün. Eğer cildinizde bir reaksiyon görürseniz, kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. Ürünün talimatlarına tam olarak uyun ve önerilenden fazlasını kullanmayın. Her gün en az %8 çinko oksit ve SPF 30 içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi sürün.


AHA ve BHA'ların olası zararları nelerdir?

Her iki içeriğe sahip cilt bakım ürünleri cildinizi tahriş edebilir, kızarıklığa neden olabilir veya kullanmayı bıraktıktan sonra bir haftaya kadar güneş yanığı olma olasılığınızı artırabilir. AHA'lar veya BHA'lar içeren reçetesiz bir ürünü denemeden önce bir dermatolog ile görüşün.



Kaynak: Evan Starkman. "AHA and BHA for Skin: What to Know". Şuradan alındı: https://www.webmd.com/beauty/aha-bha-skin-exfoliate. (18.09.2023).


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