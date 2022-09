Çatlak topuklardan kurtulun!

Özellikle terlik ve sandalet gibi açık ayakkabıların sıkça kullanıldığı sıcak havalarda, topuklarda kuru ve çatlak görüntü rahatsız edici olabilir. Dudaklarınızın aksine bu çatlaklar, kısa bir nemlendirme tedavisinden sonra hemen kaybolmaz. Yine de doğru bakım yöntemleriyle, bu görüntüye veda etmek ve sağlıklı ayaklara kavuşmak mümkün!

Topuklar neden çatlar?

Çoğu zaman topuk çatlaklarının nedeni, kelime anlamıyla örtüşür. Baskı altında kalan cildiniz gerilime dayanmayarak çatlar. Bütün vücudunuzu taşıyan ayaklarınızın yükünü azımsamamak gerekir. Tüm ağırlığın biriktiği yer olan topuklarda deri, basınca bağlı olarak dışa doğru genişler. Kuru bir deri daha az elastik olacağından, bu genişleme çatlaklara dönüşebilir.

Çatlak topukların nasıl iyileştirileceğini bilmek istiyorsanız, muhtemelen ilk etapta nasıl geliştiklerini bilmelisiniz. Obezite, diyabet, egzama, hipotiroidizm, Sjögren sendromu ve juvenil plantar dermatoz (ayak derisi hastalığı) gibi durumların hepsinin çatlak ayaklarla bağlantılı olabilir. Düztabanlık, uygun olmayan ayakkabılar giymek ve kuru, soğuk havalarda yaşamak da rol oynayabilir. Ayrıca bazı durumlarda mantar enfeksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Çatlak topukların nasıl tedavi edileceğini öğrenmeye başlamadan önce, önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğunu hatırlamak da önemlidir. Topuk çatlaklarını önlemenin en iyi yolu, halka açık yerlerde çıplak ayakla yürümek ve kirli çorap giymekten kaçınmaktan geçer. Bu iki durum, mantar enfeksiyonu riskini de artırabilir.

Topuk çatlağı nasıl geçer?

1. Geceleri iyi değerlendirin

Ayak nemlendirici olarak kullanılan üre içerikli kremlerinizi, ayaklarınızın dinlenebildiği gece zamanlarında kullanmak maksimum etkiyi yakalamak için önemlidir. Ayaklarınıza krem sürdükten sonra bir poşete sarın ve geceyi bu şekilde geçirin. Kullanımının daha rahat olması için bu iş için üretilen çorapları da kullanabilirsiniz.

2. Törpüleyin

Sabahları, krem ​​tarafından gece boyunca işlenen kalınlaşmış ve nasırlı bölgeleri çıkarmak bir ayak törpüsü kullanabilirsiniz. Derinizden ayılan bu ölü kısımlardan arınmak önemlidir.

3. Nemlendirin

Duştan sonra, günlük hayatınıza devam edebileceğiniz yoğunlukta bir losyonla nemlendirmeyi tekrarlayın.

Bu tedavi, başarıya ulaşmak için biraz zaman isteyebilir. Yine de topuk çatlaklarıyla olan savaşınızda herhangi bir mucizevi yöntem olmadığını bilmek, farklı yöntem ve ürünlerle para veya zaman harcamamanızın önüne geçebilir. Unutmayın ki cilt bakımında olduğu gibi, ayak bakımında da en önemli şey sağlıklı bir rutini takip etmek ve bunda ısrarcı olmaktan geçer.

Kaynak: Renee Cherry. "How to Heal Cracked Heels Once and for All". Şuradan alındı: https://www.shape.com/lifestyle/beauty-style/how-to-treat-cracked-heels. (07.05.2021).