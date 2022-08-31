Burun estetiği sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Günümüzde en çok tercih edilen estetik operasyonların ilk sıralarında burun estetiği geliyor. Burun estetiğinin bu kadar talep görmesinin en önemli sebebi ise yüz görünümünü, ifadeyi önemli oranda değiştirmesi. Öyle ki yüzümüzün merkezinde yer alan burun, bizi olduğumuzdan daha sinirli ya da daha yaşlı gösterebiliyor. Burun estetiği kararını aldınız ve ameliyatınızı oldunuz. Şimdi sizi nasıl bir süreç bekliyor, ne kadar süre sonra burnunuzun tam şeklini görebileceksiniz ve iyileşme sürecinizi hızlandırmanız için nelere dikkat etmelisiniz? Tüm bu soruları, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu sizler için cevaplandırdı.

Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, “Burun estetiği olan hastaların büyük çoğunluğu 2 hafta içerisinde sonucu görmek istiyor fakat burun estetiğinin iyileşme süresi ortalama 1 yıldır. Bu, uzun bir süre gibi gelse de kişiler hafta hafta iyileşme sürecini ortalama şu şekilde takip edebilirler:

Burun estetiği sonrası birinci haftada ne olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Burun içerisindeki silikon tampon ve burun üstündeki atel çıkartılır. Kişi, 1 hafta sonra günlük yaşam aktivitelerine belirli ölçüde devam edebilir.

Burun estetiği sonrası ikinci haftada ne olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Yüzdeki şişliklerin büyük bir kısmı inmiş, morlukların da çoğu geçmiş olmalıdır.

Burun estetiği sonrası üçüncü-dördüncü haftada ne olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Koşu, tempolu yürüyüş, yüzme gibi aktiviteler yapılabilir.

Burun estetiği sonrası altıncı haftada ne olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

Ağırlık kaldırma egzersizlerine başlanabilir.

Burun estetiği sonrası birinci yıl sonunda ne olur? Nelere dikkat etmek gerekir?

İyileşme süreci tamamlanmış, şişlik tamamen inmiş ve burnunuzun yeni şekli oturmuş olmalıdır.”

Burun estetiği sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için neler yapılmalıdır?

Rinoplasti sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak ve daha konforlu hale getirmek için dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde:

Doktorunuzu dinleyin

Ameliyat sonrasında doktorunuz, hangi ilacı alacağınızı, hangi kremi süreceğinizi, ne zaman takip muayenesine gitmeniz gerektiğini size aktaracaktır. Doktorunuzun tüm söylediklerine harfiyen uyun.

Başınızı yüksek tutun

Burun estetiği ameliyatı sonrasında en az 4 hafta boyunca başınızı geceleri yüksekte tutmanız önemlidir. Bu süreçte yan yatmamaya da gayret edin. Burnunuzun üstüne gelecek şekilde yan pozisyonda yatmanız, ek morarma ve şişliğe neden olmakla birlikte burnunuzda deformiteye de sebep olabilir.

Soğuk kompres uygulayın

Ameliyattan sonraki ilk 3 gün uygulayacağınız soğuk kompres, şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Kompresi doğrudan burnunuza uygulamamaya dikkat edin. İnce bir bez içerisine koyacağınız buzları, yanaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Dinlenmeyi ihmal etmeyin

Ameliyattan sonra hissedeceğiniz tıkanıklıktan dolayı uykuya dalmanız zorlaşabilir fakat dinlenme, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Uykunun önemini göz ardı etmeyin.

Beslenmenize özen gösterin

Ameliyattan sonra sağlıklı bir beslenme düzeni planlamak, vücudunuza ihtiyaç duyduğu besinleri vererek iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Protein; cilt, kas, kıkırdak ve kanın temel yapı taşıdır. Fındık, et, yumurta, yoğurt, balık gibi protein açısından zengin besinler, burun içi ve çevresindeki hasarlı dokunun yeniden oluşmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte taze sebze ve meyve tüketimleriyle de bağışıklık sistemini güçlendirmek önemlidir.

Burnunuzu serin tutun

Isı, burnunuzdaki dokuların daha da şişmesine neden olur. Bu sebeple ameliyat sonrasında çok sıcak yemekler tüketmemeniz, sauna-hamam gibi ortamlara girmemeniz, sıcak duş almamanız ve güneşe maruziyetinizi azaltmanız önemlidir.

Hapşırma ve sümkürme dürtüsüne dikkat edin

Ameliyattan sonra birkaç ay boyunca bir miktar tıkanıklık yaşamanız normaldir. Bu süreçte sümkürmeyin ve doktorunuzun önerdiği zamanda tuzlu burun yıkama solüsyonlarını kullanmaya başlayın. Yoğun bir şekilde hapşırma hissiniz olduğu takdirde ise hapşırma önleyici ilaçlar kullanabilirsiniz. Bu süreçte burnunuzdan değil mümkünse ağzınızı açarak hapşırmanızı tavsiye ederim.

Tütün ürünleri kullanmayın

Tütün ürünlerindeki nikotin, kan akışını sınırlar ve vücudun kendini iyileştirmesini zorlaştırır. Ameliyat öncesinde ve sonrasında sigara içmemeniz ve mümkünse pasif içicilikten de kaçınmanız önemlidir.

Gözlük takmayın

Güneş gözlükleri, okuma gözlükleri, reçeteli gözlükler kısacası iyileşirken burnunuza baskı uygulayan her şey, ek morluklara, şişmelere ve hatta burun üstünde çökmeye neden olabilir. Hekiminizin önereceği süreye kadar gözlük kullanmamanız önemlidir.

Sabırlı olun

Ve en önemlisi sabırlı olun. Yukarıdaki adımları uygulayarak iyileşme sürecinizi daha konforlu geçirebilir ve bu süreci hızlandırabilirsiniz.