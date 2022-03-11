Bu kadar hassas olması beni yoruyor

Eşimin her konudan bir çıkarım yapması beni yoruyor...

Bu kadar hassas olması beni yoruyor
İlişki
11 Mart 2022 Cuma

Merhaba, ben 2 yıllık evli bir kadınım ve aslında mutlu giden bir evliliğim var. Son zamanlarda birtakım sorunlar yaşasak da bir şekilde orta yolu buluyoruz. Buradaki tek sorun orta yolu bulmaya en fazla yaklaşan hep ben oluyorum çünkü eşim aynı hassasiyeti herhangi bir konuda yeniden göstermekte hiçbir sorun bulmuyor...


Her sözüme alınır oldu, her şeyi ince düşünmemi istiyor, kelimelerimi seçerken dikkat etmek zorunda kalıyorum ve dahası... Belki bunlardan bir şey anlamamışsınızdır. Hemen bir örnek vereyim: Geçen günlerde eve geldiğinde toplantısının nasıl geçtiğini sormadığım için bana tavırlı davranmaya başladı ve ertesi günün akşamına kadar yüzü asık bir şekilde konuşuyordu benle. Çok önemli bir toplantı değildi üstelik, ayda 2 kere yapılan genel değerlendirmelerin yapıldığı herhangi bir toplantı bana göre.


"Eskiden de bu kadar hassas olduğunu bilmiyor muydunuz?" şeklinde bir soru yöneltecek olursanız cevabım "Hayır" olacak. Çünkü gerçekten böyle küçük şeylere takılan biri değildi hiçbir zaman eşim. "Bu ve benzeri durumlar sadece bana mı küçük geliyor?" diye düşünüp en yakın arkadaşlarımdan biriyle de bu durumu paylaştım ama kendisi de benimle aynı fikirde.


Rutin olarak yaptığımız şeyleri birkaç kere aksatmak neden onu bu kadar etkiliyor bilmiyorum. Son zamanlarda onu etkileyen psikolojik bir durumun varlığından haberdar değilim, olduğunu sanmıyorum. O halde ne değişti?

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