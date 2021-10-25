Bir çözüm bulun!

Merhabalar bu ay çok önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 2020 yılının başından beri pandemi ile mücadele ediyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum çift doz aşınızı mutlaka olun.

Bu kış diğerlerinden çok farklı olacak çünkü elimizde çok güçlü bir silah- aşı var. Lütfen eksik olan aşılarımızı yaptıralım. İşte bu sıkıntı dönemden en çok etkilenen engelliler oldu ve olmaya devam ediyor. Önce aşı bulmakta zorlanıyorduk. Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile aşılarımız geldi ve toplum bağışıklığı için önemli adımlar atıldı. En büyük sorunlarımızdan biri de engellilerin sağlık raporlarındaki karışıklık hastaların raporlarındaki uzatma işleminin yapılamamasında özellikle Güneydoğu’da aşılamanın beklenenin altında kalmasından dolayı raporların görüşülmesinde de zorluklar yaşanıyor.

Engelli arkadaşlarım bunu dile getirtmemi ısrarla istediler. Aile Ve Sosyal İşler Bakanlığı’na sesleniyorum. Engelli raporlarını pandeminin ilk zamanlarındaki gibi otomatik uzatmanızı rica ediyorum. Bu çok zor bir olay değil. Birçok engelli bu konudan mustarip ben de dâhil olmak üzere…

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…