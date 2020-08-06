Beyaz un yerine kullanılabilen 7 glutensiz un

Yulaf unu
Buğday ununa alternatif olarak tercih edebileceğiniz yulaf unu, glütene benzeyen ancak glüten hassasiyeti veya alerjisi olanlar için daha güvenli bir protein olan avenin içeriyor. Mükemmel bir lif kaynağı olan yulaf unu, kolesterol problemi olanların da tercih edebileceği bir çeşit olarak diğer bütün tahıllara göre daha düşük karbonhidrat içeriği sağlıyor. Diyabetliler için kan şekerini dengede tutarak uzun süre tok kalmayı sağlayan yulaf ununu farklı un çeşitleriyle karıştırarak tüketebilirsiniz. Yüksek protein içeriğiyle özellikle spor yapanların, çocuk ve gençlerin günlük beslenmesinde ve vegan beslenmede iyi bir kaynak olan yulaf unu ile kek, krep, pankekler yapabilirsiniz. B1 ve B12 vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, folat, manganez, çinko, bakır, ayrıca çözünür bir lif olan beta-glukan içeren yulaf, bu içeriğiyle hem oldukça iyi bir vitamin-mineral desteği sağlıyor hem de kötü kolesterol ve kan şekerini azaltmaya yardımcı oluyor. Kahvaltılık karışımlarda, kurabiye ve keklerde kullanılan yulaf unu, sütlü tatlılara kıvam vermek için de kullanılabilir.
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