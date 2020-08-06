Beyaz un yerine kullanılabilen 7 glutensiz un

Kinoa unu Kurabiye ve kek gibi hamur işi yiyeceklerin yanı sıra sütlü tatlılarda da kullanabileceğiniz kinoa unu, kinoa bitkisinin tohumlarının ince bir toz halinde öğütülmesi ile elde edilir. Yulaf ve arpa, otlardan elde edilen tohumlar ve dolayısıyla tahıl olurken kinoa ise chenopodium quinoa bitkisinden elde edilen tohumdur. Bu özelliği dolayısıyla tahıllarla aynı şekilde kullanılan ancak tahıl olmayan kinoa, benzeri olan amarant ve karabuğday tohumları gibi mükemmel protein kalitesine sahip olması sayesinde diyetlerdeki vitamin ve mineral eksikliklerinin önlenmesi için harika besin desteği sunar. Glütensiz bir besin olan kinoanın, unla hazırlanan yiyeceklerde kullanımı dünya genelinde halen sınırlı olsa da gelecekte buğday ununun yer aldığı her türlü gıdada un olarak kullanılması için araştırmalar sürmektedir. Fitokimyasal konsantrasyonunun eşsiz olduğu söylenen kinoa glutensiz diyetlere dahil edilebilse de çölyak hastalarının tüketimi için daha fazla bilimsel araştırmanın gerektiğini belirtmek gerek. Kinoa unu kullanacağınız zaman, tarifte yer alan buğday unu miktarının yarısını kullanabilirsiniz. Krep, kek ve pizza tariflerinin yanı sıra çorba ve soslara kıvam vermek için de harikadır.