Yalnız kaldığınızda kendinize sormanız gereken 10 soru

Hayat\u0131mda neleri seviyorum?. Hayat\u0131mda neyin eksik oldu\u011funu hissediyorum ve ihtiyac\u0131m olandan daha fazlas\u0131n\u0131 nas\u0131l elde edebilirim?. 5 y\u0131l sonra nerede olmak istiyorum?. Hayat\u0131mda beni en mutlu eden insanlar kimler?. Ne zaman kendimin en mutlu versiyonu oluyorum?. Ne yapmay\u0131 seviyorum?. Ne yapmaktan korkuyorum?. G\u00fcnl\u00fck al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131mdan herhangi birini geli\u015ftirebilir miyim?. Hedeflerime ula\u015fmak i\u00e7in hangi ad\u0131mlar\u0131 at\u0131yorum?. Beni en \u00e7ok ne \u00fcz\u00fcyor?. Mutlulu\u011fuma nas\u0131l katk\u0131da bulunabilirim?. Hedeflerime ula\u015fmak i\u00e7in elimden geleni yap\u0131yor muyum?. Hayat\u0131m\u0131n hangi alanlar\u0131n\u0131 geli\u015ftirebilirim?.
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