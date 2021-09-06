Aynı kişiye ilgi duyuyoruz

Kuzenim de aynı kişiden hoşlanıyor...

Aynı kişiye ilgi duyuyoruz
İlişki
06 Eylül 2021 Pazartesi

Hayatımda en istemediğim durumla karşı karşıyayım... Kuzenimle aynı kişiden hoşlanıyoruz. O kadar zor bir durum ki. İkimiz de bu durumu anladık ama birbirimize itiraf edemiyoruz. Hoşlandığımız kişi benim üniversitemdendi ama mezun olduktan sonra samimi olduk diyebilirim. Kuzenimle de ben tanıştırdım. Kuzenim de bizim arkadaş ortamımızda olduğu için bunda bir sakınca görmedim ama meğerse kuzenim de ondan hoşlanmaya başlamış benim gibi. Bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum.


Kuzenim de ben de meslek sahibi insanlarız. Birbirimizden çok da bağımsız olmayan alanlarda çalışıyoruz. Hoşlandığımız kişi de öyle. O yüzden konuşabileceğimiz ve birbirimize danışabileceğimiz çok fazla konumuz var. Aynı arkadaş grubunda olduğumuz için de birbirimize sık sık görüyoruz ve iletişim kuruyoruz. Kuzenimle hoşlandığımız çocuk konuşunca kıskanmıyor değilim. Eminim kuzenim de benle aynı duyguları paylaşıyorudur.


Kuzenimle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez, yıllardır birlikteyiz. Yıllarca birlikte okuduk hatta aynı liseyi bitirdik. Canım çok sıkılıyor, kuzenime bu konuyu açmak istiyorum çünkü onu çok seviyorum. İnanıyorum ki o da beni üzmekten çekiniyordur.


Acaba bizim hoşlandığımız kişi de ikimizden birinden hoşlanıyor mudur? Belki de bu hislerimizin hepsi boşadır, ikimizden de hoşlanmıyordur ama ya ondan hoşlanıyorsa? İşte o zaman gerçekten üzülürüm. Çocuğu çok sevdiğimden de değil üzüntümün sebebi, içimde bilmediğim bir his var. Sevildiğimi bilmek ve benim hissettiklerimin karşılıksız olmaması beni mutlu eder sonuçta...


Rumuz: Reyhan

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.