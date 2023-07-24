Aslan burcunda Venüs retrosu etkileri (23 Temmuz - 4 Eylül 2023)

Roma mitolojisindeki aşk tanrıçamız Venüs, nam-ı diğer Afrodit ilişkilerimizi, hayattan zevk aldığımız şeyleri, öz değer duygumuzu, değerli madenleri-taşları, mücevherleri, kozmetik sektörünü, genç kadınları, aşkı, şehveti, tutkuyu ve cinselliği temsil etmektedir.

Venüs ortalama 1,5 yılda bir retro harekette bulunurken 8 yılda bir ise aynı burçta retro yapar. 8 yıllık döngüleri içinde ise 5 kez Güneş ile kavuşur. Dolasıyla bir Venüs döngüsü gökyüzünde 5 köşeli yıldız yani pentagram çizer. Bir çok ezoterik metinde karşınıza çıkan pentagram işareti Venüs’ü anlatır.

Bu yıl ise Venüs 23 Temmuz - 04 Eylül arasında Aslan burcunda retro yapacak.

Aslan burcunda Venüs retrosunun anlamı ve etkileri

Venüs karmik defterleri kapamaya geliyor!

Bireysel yolculuklarımızda her birimiz hayatlarımızı döngüsel yaşarız. O dönemin koşullarında, ruhumuzun ihtiyaçları ve gelişimi için bazı tercihlerde bulunuruz. Bunlar kimi zaman bizi mutlu eden, bazense acı tecrübelerle üzerek bizi geliştiren şeyler olabilir. İyi veya kötü diye bir tanım yoktur. Tüm deneyimler ruhumuzun gelişimi içindir.

Şimdi Venüs 8 yıl önce retro yaptığı yerde tekrar retro yapacak ve bir döngüyü kapayacak. 8 yıl öncenizi düşünün. 2015 yılını... Özellikle retro yaptığı dönemi; yine Temmuz ve Ağustos aylarını...

Neyi aşk sanmıştınız?

Kimlere aldanmıştınız?

Neyin egosuna kapılmıştınız?

Neyin güç savaşını vermiştiniz?

Neyin haksızlığıyla uğraşmıştınız? Veya kime haksızlık yapmıştınız?

Hayatımız içe içe geçmiş halkalar gibi. Bugün yaşadığımızın sonucunu yarın görmek istiyoruz. Oysa ki sistem öyle işlemiyor.

Belki bu ay, belki bu yıl, belki bir ömür, belki nesiller boyu…

Adaleti temsil eder Venüs.

Sanmayın ki yaşadığınız acı-tatlı hikayelerin karşılığını şimdi siz dünyevi düzlemde hemen göremiyorsunuz diye adaletin terazisi çalışmıyor. Çok daha büyük bir zaman örgüsü işliyor. İşte o zaman döngülerinden bir tanesi de Venüs’tür. Bir çok kişi için Venüs adaleti getirecek. Bazı yüzleşmeler, bazı güzel farkındalıklar yaşatacak.

Şimdi tanımlarınız, istekleriniz, benliğiniz, zevkleriniz, her şey değişmiş olabilir. 8 yıl önce atılan tohumlar ve karma temizliği bu yaz tamamlanacak. Konu her ne ise 8 yıllık bir döngü geride kalacak. Yenisini başlatmak üzere Venüs tekrar yola çıkacak.

Evrene güzel tohumlar ekin, kendinizi iyi analiz edin. Yeni döngünüze öyle başlayın. Yeni döngü 13 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.

Eros’un oku bu dönem can yakabilir!

İlişkilerde asalet ve saygınlığı daha çok arzularken, Venüs Aslan’da ateşli aşk maceralarına işaret eder. Bu dönem aşkı yaşarken ego ağır basar. Fedakarlık, derin bir ilişki, bağlılık, duygularından ziyade tutku, şehvet dürtüleri ön planda olur. İlişkilerde daha çok keyif alma ve eğlence beklentisi daha yüksektir.

O yüzden bu dönem, tutkuyla ani başlayan ve ani biten ilişkilere çok açıktır. İlişkilerde şehvet duygusu ön planda olduğundan aldatmalar ve aldatılmalar sık görülebilir. Yasak aşk modunda olan tüm biriktelikler ortaya çıkabilir. Venüs retro dönemler genelde aşk ilişkilerinde gizli kalmış durumları ifşa eden zamanlardır.

Güvenli bir ilişkiye sahip olmak istiyorsanız bu dönem daha çok gözlemci olun. "Yeni bir ilişkiye asla başlamayın" diyemem. Sadece ani dürtülerle gelen bir aşk, sonrasında sizi üzebilir. En azından ayaklarınızın yere basmasına gayret gösterin.

İlişkilerde açık iletişim kurun, duygularınızı belli edin!

Özellikle çiftler bu dönem duygularını ifade etmeye özen göstermeli. Yanlış anlaşılma, ilgisiz ve sevgisiz hissetme potansiyeli yüksek. Duygu aradığımız, sevmek ve sevilmek istediğimiz zamanlar olduğundan partnerden daha çok ilgi beklenen bir dönemdir. Sevginizi belli etmeye çalışın.

Bu dönem yeni başlayan ikili ilişkiler oldukça yüzeyseldir. Kafalar karışık, ne istediğini bilememe halleri pek görülür. Eski sevgililerin dönme ihtimali klişesi ise doğrudur. Akıl hep eskiye gider, eski ilişkiye özlem duygusu artar. Ancak bu dönem ilişki konularında radikal bir karar almamak en doğrusu olur. Kafa karışıklığında gelen bir eski eski sevgili, retro bittikten sonra kalmayabilir.

Ancak istisnai durumlarda size özel kişisel doğum haritalarınız da eğer destekliyorsa, geçmişten gelen veya yarım kalmış karmik karşılaşmalar ikinci şansı da hak ediyor olabilir. Tamamen sizin haritanıza özel etkisine bağlı.

Venüs özdeğer duygumuzu anlatır!

Bu dönem bireysel olarak hakkaniyet temasını çok sorgulanır. "Neyi hak ediyorum, neyi haketmiyorum, benim değerim bu mu?" gibi sorgulamalar artar. İş hayatında da özel hayatınızda da üstünü kapadığınız ve görmezden geldiğiniz konuları, ekonomik kazançlarınızı, ilişkide aldığınız değeri fazlasıyla sorgulayabilirsiniz. Bireyler üzerinde değersizlik ve yetersizlik duygularını tetikleyen bir hissiyat verebilir. Bu dönem önce kendizi sevin!

Her şekilde retrolar içe dönüş yolculuğu dönemleridir. Kendi değerinizi önce kendiniz biçin ve olduğunuz hali tam ve bütün olarak kabule geçin. Kendinize önce siz değer verin.

Güzellik, estetik, dekorasyon konuları

Mitolojide adı geçen güzellik tanrıçası retro yaparken radikal imaj değişiklikleri, keyfi yapılan estetik operasyonlarından uzak durmak; ev dekorasyonu, eve eşya alımı gibi konuları geçici süreliğine kenara park etmek daha iyi olabilir. Aksi taktirde, alınan kararlar bizi sonradan mutlu etmeyebilir. Eğer imkanınız varsa 5 Eylül sonrasına bırakmanız daha isabetli olabilir.

Ekonomi açısından Venüs retrosu etkileri

Bu dönem gösteriş ve lüks içerikli harcamalardan uzak durmakta fayda var. Türkiye’nin finansal alanında retro yapacak Venüs, önümüzdeki günlerde de ekonomik sıkışıklığın artarak devam edeceğinin en büyük göstergesi. Ancak retro bitiminde konu kapanmayacak. Sadece bu dönem yaşanacak zam, vergi ve fiyat artışları kışın fragmanı olacak.

Venüs retro dönemlerde altın gibi materyaller minik inişler gösterirken, retro bittikten hemen sonra agresif yükselişler gösterebilirler. (Yatırım tavsiyesi değildir)

Sağlık açısından Venüs retrosu etkileri

Bu dönem özellikle kalp krizlerine dikkat etmekte fayda var. Aslan burcu kalp bölgesini temsil eder. Venüs ise 4. çakra yani yine kalp bölgesini... Dolasıyla kalp sağlığına, beraberinde gelebilecek tansiyon vs gibi konulara dikkat etmekte fayda var. Eğlence sektörü, sanatçılar, sahne sanatları, sanatçılar, eğlence sektörü, ünlü ve tanınmış kişilerle alakalı ani sürpriz haberler ve ani kararlar bu dönem görülebilir.

Venüs Retrosu içindeki önemli ve kritik zamanlar

22 Ağustos; Venüs Jüpiter karesi

9 Ağustos; Venüs Uranüs karesi

16 Ağustos; 23 derece Aslan burcunda olacak yeniay

Sevgilerimle,

Buşra Efe