Araç içinde yaşayanların dikkatine

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremin ardından, kurtulan insanlar soğuk hava koşullarında geceyi arabalarında geçirmek zorunda kaldılar. Peki araç içinde uyumak sağlıklı mı?

Araç içinde yaşayanların dikkatine
Sağlık
Giriş: 08 Şubat 2023 17:00
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere pek çok şehri etkiledi. Soğuk kış günlerinde evlerine giremeyen araç sahipleri arabalarında uyumayı tercih ediyor. Ancak uzmanlar, araç içinde uyuyanları uyardı!


Alarm kurun

Arabanız çalışır durumda olmasa bile içeriye karbonmonoksit gazı sızar. Kokusuz olan bu gaz uyku halini derinleştirir ve kişinin uyanamamasına neden olur. Bu durumun önüne geçebilmek için her 20 dakikada bir çalacak şekilde alarm kurun.


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Camları açın

Her 20 dakikada bir alarm kurarak araç içindeki camları açın ve içeriyi havalandırın. Hatta mümkünse dışarı çıkarak kendinize tam olarak geldiğinizden emin olarak yürüyün.


Pencereleri açın

Araç içinde uyuduğunuz sırada cam açmanıza gerek yok fakat birkaç saatten fazla uyuyacaksanız, pencereyi gerektiği kadar açık tutmak işinize yarayabilir. Başka birinin dışarıdan aracınızın içerisine müdahale edemeyeceği kadar camı açık tutabilirsiniz.


Arabayı nereye park edebiliriz?

Araçlarınızı en güvenli yerlere park edin. Bunlar spor salonu otoparkları, otel önü, hastane otoparkı, dinlenme tesisi, kamp alanları gibi yerler olabilir.


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