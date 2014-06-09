Abur cuburu kes!
Şeker, trans yağlar ve diğer abur cuburu kesip yerine yüksek besinli besinler koymak çocuğunuzun özellikle de ilk iki yılındaki zihinsel ve motor gelişiminde mucizeler yaratır. Örneğin, çocukların sağlıklı beyin dokusu gelişimi için demir gerekir ve demir eksikliği olduğunda sinir dürtüleri daha yavaş hareket eder. Üstelik çalışmaların gösterdiğine göre, yanlış beslenen çocuklar enfeksiyonlara daha açık olur ve bu da okula devamsızlığı ve arkadaşlarından geriye düşmelerini beraberinde getirir. Çocuklarınızın ne yediğine dikkat edin.
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ezber matematik oyun özgüven ceviz badem balık kırmızı et saygı sevgi din kültürü ahlak bilgisi ...Cevapla
kızım aslında çalışkan gerilemeye başladı abur cubur tüketmeden duramıyor birde çikolata zihni açar diyorlarCevapla
bitter çikolatayı deneyin. hem sağlıklı hem lezzetli
hic begenmedim cok eksik ve yanlisCevapla
bencede dogruCevapla
haberiniz harika bunu internete koyduğunuz için sizlere çok teşekürederimCevapla