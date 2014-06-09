Çocuklarınızın daha zeki olması için 10 yol

Çocuğunuzun gelişimi için sizin onu nasıl takip ettiğiniz, gözlemlediğiniz önemli. İşte ebeveynlere çocuklarının daha zeki olması için öneriler...

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Abur cuburu kes! &nbsp;Şeker, trans yağlar ve diğer abur cuburu kesip yerine y&uuml;ksek besinli besinler koymak &ccedil;ocuğunuzun &ouml;zellikle de ilk iki yılındaki zihinsel ve motor gelişiminde mucizeler yaratır. &Ouml;rneğin, &ccedil;ocukların sağlıklı beyin dokusu gelişimi i&ccedil;in demir gerekir ve demir eksikliği olduğunda sinir d&uuml;rt&uuml;leri daha yavaş hareket eder. &Uuml;stelik &ccedil;alışmaların g&ouml;sterdiğine g&ouml;re, yanlış beslenen &ccedil;ocuklar enfeksiyonlara daha a&ccedil;ık olur ve bu da okula devamsızlığı ve arkadaşlarından geriye d&uuml;şmelerini beraberinde getirir. &Ccedil;ocuklarınızın ne yediğine dikkat edin.
Kategori : Anne & Çocuk
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Abur cuburu kes!

 Şeker, trans yağlar ve diğer abur cuburu kesip yerine yüksek besinli besinler koymak çocuğunuzun özellikle de ilk iki yılındaki zihinsel ve motor gelişiminde mucizeler yaratır. Örneğin, çocukların sağlıklı beyin dokusu gelişimi için demir gerekir ve demir eksikliği olduğunda sinir dürtüleri daha yavaş hareket eder. Üstelik çalışmaların gösterdiğine göre, yanlış beslenen çocuklar enfeksiyonlara daha açık olur ve bu da okula devamsızlığı ve arkadaşlarından geriye düşmelerini beraberinde getirir. Çocuklarınızın ne yediğine dikkat edin.

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Yorumlar
6
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:21

    ezber matematik oyun özgüven ceviz badem balık kırmızı et saygı sevgi din kültürü ahlak bilgisi ...

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Aralık 2016 Perşembe 16:06

    kızım aslında çalışkan gerilemeye başladı abur cubur tüketmeden duramıyor birde çikolata zihni açar diyorlar

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  • Misafir
     
    06 Haziran 2018 Çarşamba 17:50

    bitter çikolatayı deneyin. hem sağlıklı hem lezzetli

  • Misafir
     
    14 Kasım 2015 Cumartesi 21:46

    hic begenmedim cok eksik ve yanlis

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  • Misafir
     
    14 Haziran 2015 Pazar 16:09

    bencede dogru

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  • Misafir
     
    17 Kasım 2014 Pazartesi 18:37

    haberiniz harika bunu internete koyduğunuz için sizlere çok teşekürederim

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