Abur cuburu kes!

Şeker, trans yağlar ve diğer abur cuburu kesip yerine yüksek besinli besinler koymak çocuğunuzun özellikle de ilk iki yılındaki zihinsel ve motor gelişiminde mucizeler yaratır. Örneğin, çocukların sağlıklı beyin dokusu gelişimi için demir gerekir ve demir eksikliği olduğunda sinir dürtüleri daha yavaş hareket eder. Üstelik çalışmaların gösterdiğine göre, yanlış beslenen çocuklar enfeksiyonlara daha açık olur ve bu da okula devamsızlığı ve arkadaşlarından geriye düşmelerini beraberinde getirir. Çocuklarınızın ne yediğine dikkat edin.