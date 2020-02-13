Açık roller

Oldukça basit: Siz ebeveynsiniz, o ise çocuk. Onlara yürüyecekleri yolu siz tanıtıyor ve bu yolda giderken yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri siz onlara öğretiyorsunuz. Elbette kurallarınız takip edildiğinde, onay ve takdir sunmalısınız ve tam tersi geçerli olduğunda da tutarlı sonuçlar olmalıdır. Eğer hiçbir sınır koymazsanız, çocuklarınız istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünür ve yapamadıklarında da kendilerini ve sizi üzebilecek davranışlarda bulunabilirler. Tabii ki dikta rejiminden bahsetmiyoruz! Eğer çocuklar sizden ya da gücünüzden korktuğu için sizi dinliyor ya da kurallara uyuyorsa, bu size güvenmemelerine sebep olur ama sevgi vakıf olduğunda size hep güvenip saygı göstereceklerdir. Bu da sizin ve onun mutluluğu için çok önemli olup her zaman işe yarayacaktır.