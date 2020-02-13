Öz güvenli bir çocuk yetiştirmenin yolları

Çocuğunuzun daha öz güvenli olmasını istiyorsanız bu önerilere kulak verin...

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    Açık roller

    Oldukça basit: Siz ebeveynsiniz, o ise çocuk. Onlara yürüyecekleri yolu siz tanıtıyor ve bu yolda giderken yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri siz onlara öğretiyorsunuz. Elbette kurallarınız takip edildiğinde, onay ve takdir sunmalısınız ve tam tersi geçerli olduğunda da tutarlı sonuçlar olmalıdır. Eğer hiçbir sınır koymazsanız, çocuklarınız istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünür ve yapamadıklarında da kendilerini ve sizi üzebilecek davranışlarda bulunabilirler. Tabii ki dikta rejiminden bahsetmiyoruz! Eğer çocuklar sizden ya da gücünüzden korktuğu için sizi dinliyor ya da kurallara uyuyorsa, bu size güvenmemelerine sebep olur ama sevgi vakıf olduğunda size hep güvenip saygı göstereceklerdir. Bu da sizin ve onun mutluluğu için çok önemli olup her zaman işe yarayacaktır.

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    Açık hedefler

    Çocuklarınıza iyi bir rehber olmak için en iyi yöntem onlarla istenilen doğrultudaki açık hedefler hakkında konuşmak olacaktır. Görmeye ihtiyacınız olan sonuçlar ve bunların neden kendisi için iyi olacağı hakkında çocuklarınızla proaktif şekilde konuşmalısınız. Zihinsel ve duygusal olarak sonuçları görmelerini sağlayın ve sonrasında bu hedefe varmak için onlara ihtiyaçları olan özgürlüğü verin. Kendileri için net hedefler belirlemelerine yardım edin. Elbette bu yolda hatalar yapabilirler ama bunlar sizin yeniden rolünüze soyunup onları doğruya yönlendirmeniz için de fırsat olacaktır.

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    Açık beklentiler

    Açık beklentiler de açık hedefler gibidir ama biraz daha farklı. Açık hedefler, istenilen sonuçlar hakkındayken, açık beklentiler istenilen sonuçları elde etmek için nasıl bir insan olmak gerektiği ile ilgilidir. Değerleri nelerdir? Standartları nelerdir? Kendilerini ne şekilde göstermeye ihtiyaçları vardır? Bu net beklentiler evde kuralların hiyerarşisini de oluşturur.

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