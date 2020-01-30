Anason çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Anason çayı nedir?

Anason, herkesin kokusundan tanıyacağı, ilaç ve içki yapımında kullanılan bir bitkidir. Binlerce yıldır baharat ve çay olarak kullanılmaktadır. Sindirimi düzenler, kabızlık, balgam, öksürük, stres gibi sorunlara iyi gelir.

Anason nedir?

Ana vatanı Güney Amerika olan bu bitki, neredeyse dünyanın her bölgesinde yetişebilir. Boyu yarım metreye kadar uzayabilir. Eczacılık ve kozmetik alanlarında kullanılır.

Anasonda bulunan vitamin ve mineraller

Anason bitkisinde C vitamini ve B grubu vitaminleri bulunur. İçerdiği mineraller potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyumdur.

Anasonun faydaları

Bağırsaklarda oluşan gaz ve hazımsızlığa iyi gelir. 5 gr. anason ve 5 gr. bademi karıştırın ve dövün. Bir bardak suya ekleyin ve için.

Mide bulantısını önler. Yemeklerden önce bir badak suya 1 çorba kaşığı nane, 1 çorba kaşığı anason ve yarım limon suyu ekleyin ve için.

Kabızlığa iyi gelir. Anason yağını ya da çayını tüketerek kabızlık sorununuza çözüm getirebilirsiniz.

İshali keser. 5 gr. anason ve 5 gr. nar kabuğunu suda kaynatın ve yemekten önce bir çay bardağı için.

Afrodizyak etkisi vardır.

Balgam söktürücü özelliği vardır. Anason çayı olarak tüketilebilir.

Anason çayı öksürüğü keser.

Uyku problemlerine iyi gelir, uyku getirir. Yatmadan önce bir bardak suya birkaç damla anason yağı ekleyerek içebilirsiniz.

Anason çayı hıçkırığın geçmesini sağlayabilir.

İştahsızlığı ve mide bulantısını giderir.

Sinirleri yatıştırır, sakinleştiricidir.

Nefes darlığı ve astım sorunlarına iyi gelir, solunumu kolaylaştırır.

Ağrı kesici özelliği vardır, migren ağrılarına iyi gelir.

İdrarı arttırır.

Stres kaynaklı adet gecikmelerinin düzenlenmesini sağlar.

Migren ataklarına iyi gelir.

Anason nasıl kullanılır?

Çay olarak tüketilebilir. Bir su bardağıkaynamış suya, bir çay kaşığı kurutulmuş anason yaprağı ekleyin ve 7-10 dakika demlenmesini bekleyin. Yaprakları süzdükten sonra içime hazır. Afiyet olsun.

Et yemeklerinde baharat olarak kullanılabilir.

Tohumlarının kaynatılmasıyla elde edilen su cilt bakımında kullanılabilir.

Anne sütünü arttırmak için kullanılabilir. 20 gram susama 500 gram bal ve 10 gram anasonu karıştırın ve günde 3 çorba kaşığı tüketin.

Ağız kokusunu gidermek için kullanılabilir. 250 gram bal, 5 gram çörekotu, 5 gram anasonu karıştırın ve günde 1 çorba kaşığı tüketin.

Bebeklerin gaz çıkarmasını sağlayıp rahat uyumalarına yardımcı olur. Bir bardak suya bir miktar anason ekleyin ve 10 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Yeterince soğuduğunda bebeğinize bir iki damla içirebilirsiniz.

Anasonun bebeklerde yan etkisine rastlanılmamıştır lakin günde 1 çay bardağından fazla tüketilirse mide bulantısı ve sersemlik yapabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

Anason yağı nasıl kullanılır?

Bir fincan suya 4-5 damla ekleyerek tüketebilirsiniz. Karaciğer hastalığı ya da bir kanser türü için tedavi görüyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.

Anason yağını cildinize uygulayacaksanız taşıyıcı bir yağ ile seyrelterek kullanmalısınız. Aksi halde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Cildi çok hassas olan kişilerin kullanması önerilmez.

Anason yağının faydaları

Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kramplara iyi gelir.

Ciltte bulunan yaraların iyileşmesini sağlar. Seyreltilerek kullanılmalıdır.

Vücuttaki toksinleri dışarı atar.

Tansiyonu dengeler.

Mide hastalıklarına karşı savaşır.

Bronşit öksürüğüne iyi gelir.

Böbrek taşı ya da kum dökenler için süreci kolaylaştırır.

Kan dolaşımını hızlandırır, romatizmal hastalıklarda kullanılır.

Solunum güçlüğünü rahatlatır.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Anasonun zararları