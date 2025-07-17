Afyon’da flamingolar yapay gölette

Afyonkarahisar'\u0131n Dazk\u0131r\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Y\u00fcre\u011fir k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda at\u0131k sular\u0131n depolanmas\u0131 amac\u0131yla olu\u015fturulan yapay g\u00f6let, flamingolar\u0131n yeni ya\u015fam alan\u0131 haline geldi.. Ba\u015flang\u0131\u00e7ta yaln\u0131zca at\u0131k su toplamak i\u00e7in olu\u015fturulan g\u00f6let, zamanla zengin besin kaynaklar\u0131na ev sahipli\u011fi yaparak ba\u015fta flamingolar olmak \u00fczere bir\u00e7ok g\u00f6\u00e7men ku\u015f t\u00fcr\u00fcn\u00fcn u\u011frak noktas\u0131 oldu.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
YORUMLAR