8 - 14 Temmuz haftası nasıl geçecek?

8 - 14 Temmuz 2019 haftası nasıl geçecek?

8 - 14 Temmuz 2019 haftası günlük burç yorumunuz...

8-14 Temmuz 2019 haftası nasıl geçecek?

İki güneş tutulması arasındayız! 8 Temmuz Pazartesi günü en önemli konu, aslandaki Merkür'ün aslandan ayrılması. Bu ikisi birlikte çok şey yaratabilir, ancak kendimizi bugünlerde düzgün bir şekilde ifade etmediğimizde, hüsrana uğrayacağız ve duygu patlaması yaşayacağız. Bu yüzden bugün geleceğimizi, eylemlerimizle kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, tutkulu olduğumuz ve sevdiklerimiz ile ilişkilerimize dikkat etmeyi öneriyorum.

Korkularınızla yüzleşmenin zamanı geldi! 9 Temmuz Salı günü, günün ana teması, oğlak burcundaki Satürn'ün karşısındaki yengeçteki Güneş. Bugünün fırsatı, gerçeğinizin ne olduğunu görmektir. Bir şeyden korkuyor musunuz, öyleyse ele alın, içinize dönün ve kendinize bunun doğru olup olmadığını sorun. Eğer doğru ise ve onunla ilgili bir şeyler yapabilirseniz, korku yok olur, doğru değilse o zaman serbest bırakın. Muhalif açılar, daima farkındalığı yaşamımızda belirli bir noktaya getirmekle ilgilidir.

Çarşamba ve perşembe günü akrep burcunda Ay var. Bu, daha derine inmemiz ve duygusal olarak gerçekten kazı yapmamız için başka bir fırsat. Buna uyum sağlamazsanız inanılmaz derecede stresli bir gün olabilir. Bu, özellikle daha önce halının altına süpürdüklerinizi ortaya çıkarmanız gerektiği anlamına gelir. Şu anda derin meselelerinizi bir kenara itmeyin. Bu enerjiyi akıllıca kullanmalıyız yoksa işler patlar. Neyi sevdiğiniz, neye değer verdiğiniz ve şu anda sınırlarınızı nasıl zorladığınız konusunda yaratıcı ve temkinli olun.

Cuma ve cumartesi günü, yay Ay’ı bizi oynamaya, öğrenmeye ve anlamlı olmaya teşvik ediyor. Unutmayın, hala güneş tutulmaları arasındayız ve bu enerji birkaç gün içinde dolunay güneş tutulmasına yükseliyor. Dünyanızı keşfetmenin, oraya çıkıp oyun oynamanın bu birkaç gün boyunca ne kadar önemli olduğunu tekrar söylemek istiyorum.

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