6 -12 Haziran 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Çok hareketli bir hafta içerisinde olmayacağız fakat oldukça önemli gezegen etkileşimleri yine bizi bekliyor. İki belirgin etkileşimden biri Merkür Plüton üçgeni, diğeri de Venüs Uranüs kavuşumu olacak. Merkür Plüton üçgeni, Merkür de retrodan çıkmışken bize entelektüel konularda, imzalarda, anlaşmalarda önemli bir avantaj sağlayabilir. Zihinsel organizasyonumuzu güçlendirip odaklanma ve derinleşme kabiliyetimizi artıracaktır.

Venüs Uranüs kavuşumu ise hafta sonunda yaşayacağımız bir etki ve ikili veya sosyal ilişkilerle ilgili sürpriz gelişmelere açık bir döneme işaret ediyor. Yeni tanışmalara, sosyal hayatımızda yapacağımız yeniliklere, eğlenceli ve farklı aktivitelere, hayatımıza girebilecek ilginç insanlara veya tam tersi ani kopuşlara da sahne olabilir. Venüs’ün güçlü olduğu bu pozisyonda olumlu tarafını deneyimlememiz daha kuvvetle muhtemeldir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcunda iken öğle saatlerinde Başak burcuna geçecek. İşlerimize, sorumluluklarımıza daha çok odaklandığımız bir hafta başlangıcı olacak. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs ile yapacağı uyumlu açı ile huzurlu, ikili ilişkiler açısından güzel bir gün geçirebiliriz.

Salı

Ay, Başak burcunda ve gün boyu Venüs ve Uranüs ile yapacağı uyumlu açı etkisi içerisindeyiz. Gün boyu değişik şeyler yaptığımız, eğlenceli, ikili ilişkiler veya sosyallik açısından güzel bir gün. İşlerimizi de ihmal etmiyoruz.

Çarşamba

Ay, Başak burcunda Merkür ve Plüton ile çok uyumlu bir etkileşimde. Her ne kadar Merkür Satürn karesi etkisine uzaktan girmiş de olsa önemli anlaşmalar, konuşmalar açısından oldukça iyi bir gün. Ay günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçiyor.

Perşembe

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Yine sosyallik ve ikili ilişkilerin vurgulanması söz konusu fakat Koç burcundaki Mars ve Jüpiter ile sert etkileşime girecek olan Ay bugün fazla abartı ve tartışma, kesik, kaza gibi riskleri de beraberinde getirebilir.

Cuma

Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor. Düne nispeten çok daha dingin, dengeli, olgun bir gün. Entelektüel faaliyetler açısından oldukça verimli. Yine önemli anlaşma, kuruluş, konuşma, iletişimsel konular açısından değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay, Akrep burcuna geçiyor. Gün içerisinde Venüs ve Uranüs ile karşılıklı etkileşime girecek olan ay bu günü ilişkiler açısından biraz sürprizli, hafif krizli, acı ekşi bir noktaya getirebilir fakat tutkuyu da oldukça artıracak bir etki. Ayrıca zihinsel derinliğimiz de çok yüksek.

Pazar

Biraz daha duygusal açıdan zorlayıcı bir gün. Ay iyi hissetmeye pek de meyilli olmadığı Akrep burcunda ve Satürn ile sert açı içerisinde. Duygusal ihtiyaçların karşılanmaması hissi içerisinde kalabiliriz. Ailevi olarak sıkıntılı bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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