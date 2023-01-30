30 Ocak - 5 Şubat 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü etkileşimleri açısından oldukça hareketli. Haftaya Güneş Mars uyumlu açısı ile başlıyoruz. Yani çok enerjik, fiziksel enerjisi yüksek, cesareti ve özgüveni yüksek, daha iddialı bir hafta başı yaşayacağız. Ayrıca Merkür Uranüs ile uyumlu açı içerisinde. Cesur olduğumuz kadar yaratıcı, yenilikçi ve akıllıyız. Rasyonel aklımızı oldukça iyi kullanabiliyoruz. Bu haftayı aslında önemli başlangıçlar için değerlendirmeliyiz. Oldukça güçlü ve destekleyici açılar mevcut. Bu açılar zorlayıcı bile olsa.

Hafta sonlarına doğru da Güneş ve Uranüs’ün zorlayıcı açısı gerçekleşecek. Aslında bu açı da yenilikçi, zeki ve yaratıcı bir açıdır. Fakat sıkılgan olma, isyan çıkarma gibi riskleri barındırır. Yani yaratıcı olduğumuz kadar da içimiz içimize sığmayabilir. Ve haftayı Venüs Mars karesi ile kapatacağız. Ayrıca hafta sonunda bir Aslan Dolunay’ı gerçekleşecek ve onun da yazısını ayrıca yazacağım. Venüs Mars karesi ilişkiler için hem tutkulu, hem de tartışmalı bir döneme işaret eder. Yani bir dargın bir barışık bir durumda olabiliriz. Aslıda bu bütün sosyal ilişkilerimize yansıyabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içinde Satürn ile sert ekileşimde olacak. Bu depresif etkileşimden sonra öğle saatlerinde İkizler burcuna geçecek.

Salı

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün tartışmalara özellikle dikkat. Ay Mars ile kavuşacak. Enerjimiz yüksek fakat sakarlık ve kazalara da dikkat etmek gerekiyor.

Çarşamba

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile sert bir etkileşime girecek. Bugün biraz daha kafamız karışık, motivasyonsuz, biraz kaçışlara meyleden bir durumda olabiliriz.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Haftanın güzel günlerinden. Jüpiter ile sert bir açı da yapsa özgüvenimiz yüksek. Ayrıca Ay Venüs ile de uyumlu açı içerisinde. İkili ilişkiler açısından verimli kullanılabilir.

Cuma

Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sevdiklerimize ve ailemize odaklandığımız günlerdeyiz. Ayrıca Uranüs ile Ay’ın uyumlu açısı günü daha ilginç bir hale getirebilir. Yine de bugün anlaşmazlık ve tartışmalara dikkat.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Yengeç burcunda kalacak, öğlene doğru Aslan burcuna geçecek. Özgüvenimiz Aslan burcu geçişinde yükselebilir fakat yine de biraz krizli bir gün. Venüs Mars karesinin de etkin olduğu bir gün. Sosyal ilişkilere dikkat.

Pazar

Bugün Dolunay günü. Aslan burcunda olan Ay bugün bizim özgüvenimizi yükseltmeye, bizi belirgin kılmaya devam edecek. Ay’ın Uranüs ile sert bir etkileşimi var. Bugün kendimizi değişiklik arayan, sıkılgan, sinirli ve isyankar bir durumda bulabiliriz. Nispeten gergin bir gün.

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