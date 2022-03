3 beyaz nedir?

Günlük hayatta tükettiğiniz birçok besinin içinde bulunan un, şeker ve tuz, aslında sağlığınızın en büyük tehdidi olabilir. Çoğu zaman farkında olmadan ve gerekenden çok daha fazla miktarda tüketilen bu besinler kısa vadede uyuşukluk ve obezite gibi sorunlara yol açmakla beraber uzun vadede yüksek tansiyon ve tip 1 ve 2 diyabet gibi kronik ve nihayetinde ölümcül hastalıkları da beraberinde getirebilir.

3 beyaz zehir nelerdir?

Aslında sağlığa zararlı olmasına rağmen sürekli tüketilen un, şeker ve tuz birçok bilim insanı tarafından aslında ‘zehir’ olarak nitelendiriliyor. Tüketildikleri anda kimseyi zehirlemeseler de bu besinler tüketildikleri miktar ve sıklık göz önüne alındığında, uzun süreçte benzeri bir etkiye sahip olabilir. Peki neden?

1) Beyaz rafine şeker

Şeker muhtemelen bu bahsedilen besinler arasında en tehlikeli ancak bir o kadar da lezzetli olanıdır. Şeker, genellikle bazı gıdalarda sağlıklı bir miktarda doğal olarak bulunur. Sağlığa zararlı olan ise çoğu insanın günlük olarak ve çoğu zaman farkına bile varmadan tüketme eğiliminde olduğu aşırı miktardadır. Şeker hastalığının oluşumu, diş çürümesi ve obezite üzerindeki bariz sonuçları bir yana, ilave şeker kullanımı ruh halini ve enerji seviyelerini de etkileyebiliyor. Örneğin bir kalıp çikolata yediğinizde, çok kısa bir süre için iyimser ve enerjik hissedeceksiniz ancak bir süre sonra tamamen çöker, kendinizi uyuşmuş hisseder ve daha fazla çikolataya ihtiyaç duyarsınız. Güne devam edebilmek için şeker içeren başka atıştırmalıklara yönelirsiniz ve şeker tüketimini tamamen kesmediğiniz sürece, bu durum devam eder.

Çalışmalar aslında şekerin beyinde dopamin salgıladığını gösterir bu da şekerin beyin üzerinde ilaçlarla aynı etkiye sahip olduğunu kanıtlar. Peki bu kadar etkili bir besini hayatımızdan nasıl çıkarabiliriz?

Yapmanız gereken tek şey, problemlerin kaynağını diyetinizden tamamen çıkarmak. Şeker uyuşturucu gibi bağımlılık yapabileceğinizden baş ağrısı ve huysuzluk gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz ancak buna devam ettiğiniz ve sisteminizden tamamen atana kadar sabretmelisiniz. İkinci haftada canınızın şeker içerikleri besinler çekmesi azalacak ve zamanla tamamen bitecektir. Sonucunda, kendinizi daha sakin, çok daha rahat ve istikrarlı hissedeceksiniz ve konsantrasyonunuzun ve üretkenlik seviyenizin önemli ölçüde yükseldiğini fark edeceksiniz. Diyetinize taze meyveler, kuru meyveler ve hurma gibi doğal tatlı yiyecekleri yeterli miktarda eklemeyi unutmayın. Genellikle sağlıksız olan atıştırma alışkanlıklarınızı daha doyurucu ve besleyici olanlarla değiştirmeye çalışın, çünkü bu size gününüzü geçirmeniz için doğru miktarda enerji ve güç sağlayacaktır. Üstelik ruh haliniz ve hatta cildiniz ve saçlarınız bunun için size sonsuza kadar teşekkür edecek.

2) Tuz

Tuz miktarı muhtemelen kontrol etmesi en zor olanıdır. Bazı yiyeceklerin tadı tuzsuzken çekilmez olabilir ancak korkmayın, çünkü diyetinizde belirli bir miktar tuz olması gerçekten önemlidir, bu nedenle yüksek tansiyon teşhisi konmadıkça, tuzu uzun süre ortadan kaldırmak gereksizdir ve size yarardan çok zarar verir. Sadece cips, tuzlu kuruyemiş ve bazı etler veya salamlar gibi ilave miktarda sodyum içeren gıdalardan kurtulmaya çalışın. Tuz kullanımı sadece yüksek tansiyon, böbrek hastalığı, kardiyovasküler hastalıklar ve felç gibi uzun vadeli zararlara yol açmaz. Fazla miktardaki tuz tüketimi, şiddetli dehidrasyon, uyuşukluk ve hatta ödem dâhil olmak üzere kısa vadeli zararlara da yol açar. Bu yüzden vücudunuza bir iyilik yapın ve tuz alımınızı azaltın!

3) Un

Zaten daha çok esmer ekmek ve kepekli tahıllardan biriyseniz, o zaman doğru yoldasınız! Bunlar sadece daha fazla besin değeri içermekle kalmaz, aynı zamanda sizi daha uzun süre tok tutar ve gün boyunca sağlıklı, istikrarlı bir enerji salınımı sağlar. Mümkünse, beyaz ekmek ve kekleri de içeren beyaz rafine unla yapılan gıda ürünlerinden tamamen kaçınmanız en iyisidir. İşlenmiş unun zararları şekerden çok farklı değildir. Kan şekerinde yüksek bir artışa yol açarlar ve tüketildikten sonra hızlıca glikoza dönüşürler. Bu da obezite ve diyabetin temel sebeplerinden biridir. Hiçbir zaman sağlıklı bir yaşam, lezzetsiz olmak zorunda değildir. Unutmayın ki şu an canınızın yüksek karbonhidrat içerikli, şekerli gıdalar çekmesi var olan bir alışkanlığın sonucudur ve bu alışkanlığı kırıp damak tadınızı eğittikten sonra bu gıdaları zaten tüketmek istemezsiniz.

Referans:

Christopher. Wannamaker. “The Three White Poisons That Are Making Us All Sick and Obese”. Şuradan alındı: https://caloriebee.com/diets/The-Three-White-Poisons-That-are-Making-Us-All-Sick-and-Obese (10.04.2018)