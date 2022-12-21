28 Aralık 2022 - 19 Ocak 2023 Merkür retrosu ve burçlara etkileri

Yılın son Merkür Retro'sunu yaşamaya hazırlanıyoruz! Bu dönemde alınan kararlar, 24 Mart tarihinden sonra başlayacak büyük dönüşüm döngüsünün ayak sesleri olacaktır. Yeni yıla Merkür Retrosu ile başlıyoruz. Merkür, 28 Aralık tarihinde durağan harekete geçecek ve 30 Aralık tarihinde retro hareketine başlayacaktır. Bu yolculuk 19 Ocak tarihine kadar sürecektir. Halihazırda Mars retrosu devam ederken, Mars'ın İkizler burcundaki retro hareketini bu dönemde Merkür yöneteceği için oldukça karmik günlerden geçebiliriz. Bu dönemde hayat akışımız yavaşlayacak ve geçmiş konular gündemimizde olacaktır. Kendimizi ifade etme, kararlar alma, sözlerimizi tutmaya dair pek çok öğreti barındıran bu süreç, aynı zamanda yeni başlangıçlar için bir arınma dönemi olacaktır. Bu dönemi yeni hayatımızı nasıl yapılandırmamız gerektiğine dair planlamalarla geçirmek süreci verimli kılabilir.

Geçmiş konuları tamamlayabilir, geçmişe dair görmemiz ve anlamamız gerekenleri fark edebiliriz. Hayatımızı daha sağlam, kalıcı ve köklü inşa etmek için önemli bir farkındalık sürecinden geçebiliriz. Bugünlerin anahtarı; disiplinli, sabırlı ve istikrarlı olmaktır. Bugünlerden sonra hayatımızda kalıcı olması gereken kişi, iş ve ilişkileri çok daha net görebiliriz. Gerçekten emek harcamaya değer olan her şeyi fark edebiliriz.

Astrolojik olarak resmi yeni yıl, 22 Ocak Yeniay'ı itibariyle başlayabilir. O günden sonra hayat çok hızlı ilerleyeceği için bugünleri iyi değerlendirmek, planlarımızı iyi yapmak önemli olacaktır. 22 Ocak tarihine kadar hayatımızda olduramadığımız hiçbir şeyi zorlamamalı, yavaşlamalı, zihnimize nefes aldırmalıyız. Zaman zaman topraklanmak adına kendimizle sessiz zamanlar geçirmek, sözlerimizi kağıda dökmek, nefes egzersizleri yapmak zihnimize çok iyi gelecektir.

Gökyüzündeki bu güçlü retro dönemi hem eylemsel hem zihinsel olarak bizi durmaya ve olanı iyice anlayarak ilerlemeye davet ederken, hayatımızdaki yeni başlangıç ve kararları bu evreye denk getirmemek yararlı olacaktır. Özellikle mali alanlar, taşınma, ev alım satımı, iş değişikliği gibi konularda yeni kararlar almamalı, planlamalar yapmalıyız.

Dünya'da; otoriter figürler, devlet yönetimleri, medya, trafik, iletişim kanalları, eğitim, çocuklara dair olaylar, ifşalar, iş düzeni, maaş düzeni, sınırlar gündeme gelebilir. Diş, cilt ve kemiklerimiz bu dönemde daha hassas olabilir.

Retrolar döneminden sonra; berrak zihnimizle daha huzurlu, saygın, güvenli ve sağlam bir geleceğe adım atacağız.

Merkür Retrosu’nun burçlara özel etkileri

Koç: Bu dönemde geleceğini yeniden inşa edecek, hayat planlarını ve amaçlarını gözden geçireceksin. Retro süreci bittiğinde kariyerin, hayallerin ve hedeflerine dair daha güçlü adımlar atacak, hak ettiğin saygınlık ve statüye kavuşuyor olacaksın.

Boğa: Bu dönemde yaşadığın deneyimleri anlamlandırarak, değer yargılarını yenileyeceksin. Eğitimler, seyahatler, uzak bağlantıların ve karşına çıkan yeni insanlar aracılığıyla ufkunu genişletebilir, daha sağlam bir gelecek inşa etmek için ihtiyacın olanı görebilirsin.

İkizler: Bu dönemde ruhsal anlamda daha derin hissedebilir, içe dönebilirsin. Geleceğe sağlam ve emin adımlarla ilerlemene engel olan blokajlarını fark edebilirsin. Sana iyi gelmeyen ve güven vermeyen bağlardan, korku ve kaygılarından arınarak geleceğin için daha temiz bir sayfa açabilirsin. Alma verme dengeni koruyarak, mali akışını güçlendirebilirsin.

Yengeç: Bu dönemde kendini yalnızca kendin onaylaman ve takdir etmen gerektiğini göreceksin. Sınırlarını yalnız kendin belirleyerek, insanların sana olan davranışlarını seçeceksin. Potansiyellerini açığa çıkartabilmek için ihtiyacın olanı insan ilişkileri aracılığıyla fark edebilirsin. Güvende hissetmediğin bağlardan özgürleşerek, gerçek bağlara alan açabilirsin.

Aslan: Bu dönemde hayatını ruhuna ve bedenine en iyi gelen şekilde inşa edecek, sana iyi gelmeyen alışkanlıklardan arınacak, kendi düzenini ilan edeceksin. Dinlenerek, kendine iyi bakarak, kendini takdir ederek potansiyellerini keyifli bir biçimde açığa çıkartabileceksin.

Başak: Bu dönemde hayatın tadını çıkartmak, ışığınla parlamak, yeteneklerini göstermek için nelere ihtiyacın olduğunu görecek, hayatının merkezini yeniden yapılandıracaksın. Sana değerli hissettiren, saygı duyan, emek veren ve güvende hissettiğin ilişkilerle yoluna devam edeceksin.

Terazi: Bu dönemde iç dünyana çekilerek ruhunun ihtiyaçlarını ve gerçekten ait hissettiğin yerleri fark edebilir, hayatın temelini, ev ve aile yaşamını yeniden yapılandırabilirsin. Köklerinden gelen, seni durduran blokajlarından özgürleşerek hayallerin ve hedeflerin için daha sağlam ve istikrarlı bir yola çıkabilirsin.

Akrep: Bu dönemde hayat akışın yavaşlayacak, zihnin dinlenmeye ihtiyaç duyacaktır. Seyahatler, eğitimler, yakın çevre, sosyal medya ve kardeş ilişkilerin aracılığıyla hayata bakış açını yenileyebilir, hayır demen gereken konuları öğrenebilirsin. Geleceğe dair bağlayıcı olacak kararlar alabilir, sana güven veren anlaşma, iş birliği ve görüşmelere hazırlanabilirsin.

Yay: Bu dönemde hayatında alma verme dengeni korumayı öğreten deneyimler yaşayabilirsin. Değerine, emeğine, zamanına saygı duydukça, sana değer veren, maddi manevi değerlerine saygı gösteren insanlarla bir araya gelecek, bolluk bereket akışını da çoğaltabileceksin. Sınırlarını yalnızca sen belirleyebilirsin.

Oğlak: Bu dönemde potansiyellerini, yeteneklerini ortaya koymak, kendine dair planlarını gerçekleştirmek için ihtiyacın olanı göreceksin. Sana güven vermeyen tüm bağlara sınır çizerek, kendine yepyeni ve sağlam bir gelecek kurabileceksin.

Kova: Bu dönemde hayallerini, isteklerini, hedeflerini yaşamak için kendine koyduğun blokajları fark edecek, sınırlarını aşacak, ruhunun ihtiyaçlarına cevap vererek daha huzurlu bir gelecek inşa edeceksin. Rüyaların sana rehberlik ederken, geçmişte yaşadığın deneyimleri daha net anlamlandırabileceksin.

Balık: Bu dönemde hayallerine kavuşmak için ihtiyacın olanı görecek, daha sağlam adımlar atarak hayallerini gerçeğe dönüştüreceksin. Bugünlerde toplumun beklentilerine göre hareket ettiğin, sana uymayan her tutumdan özgürleşerek, sana iyi geleni seçebileceksin. Sınırlarına saygı duyan gerçek dostlarınla yoluna devam edeceksin.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi