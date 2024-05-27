27 Mayıs - 2 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok belirgin açısal etkileşimler yok. Haftanın başrolünde Merkür var ama en önemli açı sanırım Mars Chiron kavuşumu olacak.

Chiron bildiğiniz gibi bir asteroid, büyük bir asteroid ve yapısı itibariyle gezegen gibi hareket eden, diğer asteroidlerden biraz daha bireysel davranıyor diyebilirim. Acılarımız ile alakalı bir asteroid ve bu acılardan öğrenme yoluyla öğretmenlik, ustalık, bilgelik kazanmayı anlatır.

Koç burcunda bu kavuşumu göreceğiz. Koç haritamızda neredeyse oradaki acılarımız biraz tetiklenebilir. Örneğin evlilik evinizdeyse evliliğinizle ilgili eskiye dönük acıları ortaya çıkartacak ve olumlu anlamda bilgelik yolunda bir adım daha atmak anlamına gelir. Koç ve Mars işin içerisinde olduğu için biraz krizli ve gergin bir süreç olabilir. Girişim yapmak, yeni başlangıçlar, yeni kararlar biraz bu acıların çerçevesinde, onları iyileştirmek için yapılan adımlar olabilir.

Merkür ise Satürn ile altmışlık Uranüs ile kavuşum yapacak. Yani hem zekamız, hızımız, kıvraklığımız çok yüksek, yenilikçiyiz, zekice ve farklı fikirlerle, ilerici fikirlerle dolup taşıyoruz ve Satürn altmışlığı ile işin içerisinde disiplin, odaklanma, ayakların yere basması konuları da devreye girecek. Oldukça doğru mantıklı ve yenilikçi kararlar alabileceğimiz bir hafta geçireceğiz.

Bu haftayı değerlendirin!

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Oğlak burcunda başlıyoruz. Sorumluluklarımıza odaklandığımız bir gün. Gün içerisinde Güneş Jüpiter Venüs gibi iyicil, güvenli gezegenlerle Ay’ın uyumlu açısı var. Kendimizi ifademiz güçlü, önemli konuşmalar bugün yapılabilir. Sosyal olarak da iyi.

Salı

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatlerinde Plüton ile kavuşacak olan ay güne biraz krizli bir başlangıç yapmamıza sebep olabilir. Ama Yine Güneş ve Venüs ile uyumlu etkileşimde, kendimizi ifademiz yine güçlü, özgüvenimiz ve kısmetimiz yerinde.

Çarşamba

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Değişiklik isteğinde olduğumuz bir gün. Gün içerisinde Ay Uranüs ile sert etkileşime girecek, ani değişiklikler, isyankar hareketler yapabiliriz, sıkılgan olabiliriz. Ayrıca Ay Mars ile de uyumlu etkileşimde, özgüven ve girişkenliğimiz yüksek. Merkür ile de sert etkileşimde olacak ay, yanlış anlamalar ve anlaşmazlıklara dikkat.

Perşembe

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Biraz daha empati ve duygusallığımızın yükseldiği bir gün. Gün içerisinde birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir, Ay Güneş ve Venüs ile zorlayıcı açı içerisinde olacak. Karşı cinsle anlaşmazlıklara dikkat.

Cuma

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Satürn ile kavuşacak. Bugün de zorlayıcı bir gün. İş yükünün artabileceği, duygusal ihtiyaçlarımızdan çok sorumluluklarımıza odaklanmamız gerektiği fakat bir o kadar da hassas olduğumuz bir gün.

Cumartesi

Ay Sabah saatlerinde Balık burcunda ilerliyor. Neptün ile kavuşum yapacak ve bu duygusallık, hassaslık zirve yapacak. Hayalci ve tembel bir gün başlangıcı. Ama günün ilerleyen saatlerinde enerjimiz yükselecek, Ay Koç burcuna geçecek.

Pazar

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ve Venüs ile uyumlu açıda olacak. Dışarı aktiviteleri için çok elverişli bir gün. Gecenin ilerleyen saatlerinde Mars ile kavuşacak, fiziksel enerjimiz, ikili ilişkilerdeki tutkumuz yüksek fakat tartışma riski de var.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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