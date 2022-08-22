27 Ağustos 2022 Başak burcunda Yeniay

Merhaba. 27 Ağustos saat 11.17’de Başak burcunun 4 derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. Başak burcu toprakla, düzenle, detaylarla, iş hayatıyla, bizi uğraştıran, sorgulamamızı, detaya inmemizi, analiz yapmamızı gerektiren hatta bizi bir nevi köleleştiren işlerimiz ile alakalıdır. Ayrıca Başak sağlık ve temizlik konuları ile de yakından alakalıdır. Bu dönemde iş dünyası, toprak ve tarım ile ilgili konular, çalışma hayatı ile ilgili konular ve sağlık konuları dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatlarımızda ön plana çıkacak.

An haritasının yükselen burcu Akrep ve Akrep yöneticisi Mars’ın yükselen derecesine çok sıkı, yani açı töleransı çok düşük bir kare açısı mevcut. Yükselen’in Akrep olması bu dönemin içerisine krizli konuları, bizi kendimizle veya başkalarıyla yüzleştiren ve dönüşüm için harekete geçiren konuları temsil etmekle birlikte İkizler bucundaki Mars’ın Yeniay derecesine kare açısı da bu krizli konuları çokça tetikleyen bir konumda. Ayrıca dünyada savaş ile ilgili konular da tetiklenebilir. Kişisel konulara indirgeyecek olursak özellikle sözel tartışmalara çok açık bir dönem. Nötr anlamda iletişim trafiği ve genel trafiğin hızlanacağından bahsedebiliriz. Tabiki trafik konularında da kazalara bu dönemde çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sakarlıklar, kesikler, kan, tıbbi operasyonlar da bu dönemde daha çok gündeme gelebilir. Kavga, tartışma, özellikle medyadaki kışkırtma ve spekülasyon haberlerine çokça rastlayabiliriz.

Ayrıca an derecesi DENEBOLA sabit yıldızı ile yine çok sıkı töleranslı bir paralel açıya sahip. Paralel açı kavuşum etkisine sahiptir ve daha çok sabit yıldızlar için kullanıır. Bir gezegenin bir sabit yıldızla aynı deklinasyonda, yani göksel ekvatora göre aynı yükseklikte olması demektir.

DENEBOLA kısaca topluma karşı olma konularını anlatır. Yeniay’ın özellikle Mars ile girdiği sert etkileşim de bu özelliği destekleyen yapıda. Yani bu dönemde tartışmalara, dünya genelinde savaşlara veya karşı karşıya gelmelere çok dikkat etmek gerekiyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sağlık, günlük işler, iş ortamı, iş arkadaşları ve ev hayvanları konuları ön plana çıkacak. İş ortamında sözel tartışmalar’a çok dikkat etmek gerekli, zira bu dönem biraz kışkırtmalara zemin hazırlıyor olabilir.

Yükselen Boğa

Flörtler, varsa çocuklar, eğlence, sahne, yaratıcılık gibi konular ön planda olacak. Finansal konularla ilgili birtakım gerginlikler mevcut, çocuk veya eğlence konuları çokça para çıkışına sebep olabilir.

Yükselen İkizler

Ev, aile, gayrimenkul gibi konular çokça ön planda fakat aile ile, özellikle baba ile tartışmalar, gerginlikler yaşanabilir, veya bir gayrimenkul anlaşması gergin geçebilir. Ev kazalarına da dikkat.

Yükselen Yengeç

Kardeşler, akrabalar, anlaşmalar, kısa yolculuklar vurgulanıyor. Fakat bu dönemde kuruntu, yanlış anlama, yanlış bilgilendirme sonucu anlaşmalar yaparken veya akrabalarınızla, kardeşlerinizle tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Aslan

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, bu kaynakların hesaplanması konuları ön planda. Arkadaşlarla, gruplarla, proje grupları, dernekler gibi konulardaki gerginliklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle finansla, verilen borçlar veya para alışverişi ile ilgili gerginlikler yaşanbilir.

Yükselen Başak

Hayatın geneli, genel görünüşünüz, genel sağlığınız ile ilgili konular ön plana çıkacak. Konu başak olduğu için iş hayatınız da yine belirgin. Kariyeriniz ile ilgili konular biraz tartışmalı, özellikle hiyerarşik bir yapıdaysanız üstlerinizle olan iletişiminizde sorunlar yaşanabilir, veya fazla iş yükü olabilir.

Yükselen Terazi

Yükselen Terazi için biraz kapalı bir dönem, kapalı kapılar arkasında dönen işler, bilinçaltı gibi konular bu dönemin konuları. Akademik konular, yolculuklar veya yabancılarla ilgili konularda birtakım harcamalar, iletişimsel problemler, gerginlikler yaşanabilir. Özellikle yolculuk konularına dikkat.

Yükselen Akrep

Arkadaşlar, gelecek planları, gruplar, projeler, kariyer gelirleri bu dönemde vurgu kazanıyor. Borçlar konularına da dikkat etmek gerekli, gereksiz harcamalar yapılabilir, veya yine arkadaşlar ve borçlar konusunun birbirine karıştığı tartışmalı durumlar yaşanbilir.

Yükselen Yay

Kariyer, başarı konuları bu dönemin belirgin konuları olacak. Fakat bu konularda özellikle ortaklı çalışanların dikkat etmesi gerekiyor zira tartışmalar yaşanabilir, veya kariyerinizin evliliğinize zorluk getiren, tartışmalı bir tarafı olabilir, eşiniz kariyerinizle ilgili bir konuyu desteklemeyebilir.

Yükselen Oğlak

Akademik konular, yolculuklar, yabancılarla ilgili işler ön plana çıkıyor. Eğer bu bağlantıda işleriniz varsa yine gergin bir dönem. Özellikle anlaşma yapmak, iletişim kurmak, kendinizi anlatmak, insanlara ulaşmak için fazla çaba sarfedebilirsiniz.

Yükselen Kova

Borçlar, krediler, miras gibi konular, ortaklaşa gelirler konuları vurgu kazanan konular arasında. Çocuklar veya eğlence bu dönemde sizi borca sokabilir, hesaplamadan belli borçların altına girmemekte fayda var. Flörtlerinizle birtakım yüzleşmeler ve tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık

Ortaklık, evlilik, ikili ilişkiler, danışmanlık konuları bu dönemin önemli konuları arasında. Fakat yine tüm burçlar için söylediğim gibi tartışmalar gündemde. Özellikle bu tartışmalar eşin, ortağın içinde olduğu gayrimenkul konuları veya eş ile aile arasındaki gerginlikler olarak hayatımıza yansıyabilir.