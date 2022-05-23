23 - 29 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 23 - 29 Mayıs 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

23 - 29 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
23 Mayıs 2022 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta oldukça gezegenler arası açılar oldukça fazla. Özellikle pazartesi gününü iyi değerlendirmek gerekiyor. Mars ile Plüton arasında ve Güneş ile Jüpiter arasında güçlü ve uyumlu bir altmışlık açı ile haftaya başlayacağız. Gün içerisinde hem yeni başlangıçlar için motivasyonumuz, devamlılığımız fazla hem de bu başlangıçların şanslı ve istediğimiz gibi sonuçlanma olasılığı fazla. Hem etkili, verimli, enerjik hem de şanslı, eğitici ve öğretici bir gün. Özellikle yöneticilerimizle olan ilişkilerimiz açısından da etkili. İşlerimizde de bir başarı hikâyesi yaratabiliriz.


Yine aynı gün Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Aslında bu etki çok da olumlu olmayabilir zira İkizler burcunda oldukça güçlü olan Merkür Boğa burcunda biraz güç ve hız kaybedecek diyebilirim. Ayrıca Bu hafta Venüs ve Mars’ın geçiş yapacakları burçlar açısından oldukça güçlü pozisyonlara geçecekleri bir hafta. Venüs Boğa Mars ise Koç burcuna geçiyor ve bu burçlar gezegenlerin kendi yönettikleri, kendi evinde olarak tabir edilen pozisyonlar.


Venüs Boğa burcunda sevgi, finans, sanat, toprak gibi konularda hayatımızı güzelleştirecek. Mars ise adeta bir şövalye gibi davrandığı Koç burcuna girerek özgüven, cesaret, risk alma gibi yeteneklerimizi artıracak. Haftanın en zor açısının da 27 Mayıs’taki Venüs Plüton karesi olduğunu söyleyebilirim. Bu ikili ilişkileri zorlayacak bir pozisyon. Kıskançlıkları, manipülasyonları artıracak bir etki. Bu dönemde ayrılıklar artabilir, krizler yaşanabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Haftanın güzel günlerinden birisi. Bu açı sürprizli gelişmelere açık olabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Ayrıca yaratıcılığımız da yüksek.


Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu dönemde deniz kenarı aktiviteleri yapabilir, su ile daha çok haşır neşir olabiliriz. Ay Neptün ile ilerleyen saatlerde bir kavuşum yapacak. Fazla hassas ve duygusal olabiliriz, alınganlıklar ve yanlış anlamalara dikkat.


Çarşamba

Ay Koç burcuna geçiyor. Bu gün çok yüksek bir koç etkisi var. Koç burcuna yeni geçmiş Mars ile Ay’ın bir kavuşumu söz konusu. Tartışma ve kaza riski olsa da oldukça güçlü, cesur ve özgüvenli bir gün. Ayrıca Ay Jüpiter ile de kavuşum açısı içerisinde olacak. Bu da yine iyimserliği artıran fakat abartıya kaçma riski bulunduran bir etki.


Perşembe

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gündüz saatlerinde çok açısı bulunmuyor ayın. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve diğer günün sabahına kadar Venüs ile kavuşum açısı içerisinde olacak. Venüs Plüton karesine dâhil olacak ay ikili ilişkiler vurgusunu çokça yükseltecek. Hem krizli hem güzel bir gün olabilir bu konularla ilgili. Her iki durumda da oktavı yüksek.


Cuma

Sabah saatlerinde Venüs ile kavuşacak ay Perşembe için bahsettiğim gibi ikili ilişkiler vurgusunu devam ettiriyor. Ve hemen arkasından önce Ay sonra Venüs Boğa burcuna geçecekler. Boğa ay için de çok güçlü bir pozisyondur ve huzur, mutluluk artırıcı bir etkidir.


Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde genellikle sabit olan Boğa burcundaki Ay Uranüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek bu sabitlik ve sakinliği bozacak. Sürprizli ve değişik bir gün geçirmemize sebep olacak. Ani harcamalardan kaçınmak isabet olur.


Pazar

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geri giden Merkür ile kavuşacak olan ay iletişim trafiğini artıracak. Doğa yürüyüşleri için veya sanatsal faaliyetler, hobiler içerisindeysek oldukça verimli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 23 Mayıs Pazartesi

23 Mayıs 2022 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Duygularınız ne kadar derine iniyor? Şimdi bunu öğrenmek üzere olabilirsiniz. Önemli bir şeyi tartışmanız gerekiyorsa, bunu yapma motivasyonu artabilir. Bununla birlikte, önemli bir şeyle uğraşıyorsanız ve gerçeği bilmeniz gerekiyorsa, bir an önce yola koyulmak isteyebilirsiniz. Bitiş noktasını göremeseniz de, nerede olduğunu biliyorsunuz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önceki bir yatırımdan iyi getiri elde etme şansı parlak görünüyor. Enerjinizi geri getirmek için iyi bir gece uykusu yeterlidir. İş yerinde zaman yönetimi çok önemli olacaktır. Bugün kalabalık yerlerden ve yoğun trafikten kaçının. Herkesin biraz rahatlamaya ihtiyacı vardır ve bu, özellikle yeni fikirlere uyum sağlamaya hazırsanız, sizinle aynı frekansta olan insanlarla konuşmanın tam zamanıdır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir önemli bir finansal görüşme yapmak niyetindeyseniz, şimdi devam etmek için ilham alabilirsiniz. Önünüzdeki zamanlarda odak, içeriye ve içsel oyununuz üzerinde çalışmaya kayıyor. Dışarıdan o kadar aktif görünmeseniz de, perde arkasında çok şey olacak. Şüphedeki olayları sonuçlandıracak, sorunlar ve ilişkiler konusunda bir sonuca varacak ve onları bırakacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Size verilen işleri yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorsunuz. Ev içindeki inisiyatiflerinizi hayatınıza birkaç değişiklik getirmek için kullanmanız muhtemeldir. Sık sık yaşanan gecikmeler nedeniyle seyahat etmek çok rahat olmayabilir. Kartlarınızı iyi oynarsanız, bir karşı cins sizinle ilgilenebilir!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Finansal güvenlik vaat eden mükemmel bir yatırım fırsatı karşınıza çıkıyor. Planlarınızda gecikme yaşamamak istiyorsanız, bazı sorumluluklarınızı başkalarına devretmek önemli hale gelecektir. Ailenizin genç bir üyesinden iyi haberler gelebilir. Romantik arzularınız yakında karşılanacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Parasal kazanımlar mümkündür. Aktif yaşam tarzı, küçük rahatsızlıkları uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Bazı şeyler yolunda gitmediği için iş yerinde zor bir gün öngörülmektedir. İyimser ruh haliniz iç cepheyi mutlu bir durumda tutacak. Kısa süreli de olsa bir tatilin veya kaçamağın gerçekleşmesi muhtemeldir. Bir ilişkiye başlamak mümkündür, ancak bu konuda çok aceleci olmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Paranızı ortaya koymadan önce harcamanıza veya yatırımlarınıza gerekli özeni gösterdiğinizden emin olun. Bugün profesyonel cephede çok az ilerleme kaydediyorsunuz ancak durmuyorsunuz. Her şeye rağmen ailenizle geçirmek için bir zaman bulmayı başaracaksınız. Özellikle seyahat ederken tartışmalardan uzak durun. Biriyle şans eseri tanışmak uzun süreli bir romantik ilişkiye dönüşebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklenmedik bir harcama çıkabilir ve sizi birikimlerinize dokunmaya zorlayabilir. Bir projeyi veya sorumluluğu yerine getirmek için çok fazla zaman boşa harcanabilir. Sizinle birlikte çalışması gerekenler motivasyon eksikliği hissedebilir ve bazı önemli işleri geciktirebilir. Bir davet, moralinizi yükseltmeye yardımcı olacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harcamaları dengelemeyi biraz zor bulabilirsiniz, bu nedenle mümkün olan her yerde tasarrufu amaçlayın. En iyisini seçmek için birkaç seçeneği aile üyelerinizle birlikte masaya yatırmak sorumluluğunuzu azaltacak, yükü paylaştıracak ve herkese katılım hakkı verecektir. Durgunluk belirtileri gösterebileceğinden, uzun süreli ilişkilerinizde heyecan verici hamleler hedefleyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yatırım cephesinde seçenekleri açık tutun. Bir arkadaşınız sizi daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye motive edebilir. Bir terfi veya buna yol açabilecek bir sorumluluk ufukta. Bir aile toplantısı, özlem giderici ama yorucu olacaktır. İyi bir planlama, uzak bir yolculuğa çıkmanızı sağlayabilir. Romantik hayatınız sizi yeni bir aşka hazırlayacak kadar umut verici görünüyor, bu yüzden sabırlı ancak atılgan olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir projede harcamaları limitler içinde tutmanız gerekecek. Tüm ihtiyati tedbirleri aldığınız sürece bir sorun olmayacaktır. Her zaman yaptığınız işler, rutinler bugün daha farklı bir ruh haliyle gelebilir. Aileniz, fikirlerinizi en çok destekleyen taraf olarak size şu an tam da ihtiyacınız olan desteği sunabilir. Romantik duygular azaldığından, bazı sorunlarla baş başa kalabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir girişimde edineceğimiz parasal faydanın ayak seslerini duyabilirsiniz ancak iyi kazansanız bile bütçenizi dengelemeniz gereken dönemlerden geçiyorsunuz. Evdeki olumsuzluklar sizi bütün gün kötü bir ruh halinde tutabilir. Seyahat seçeneklerini açık uçlu tutun. Sosyal alandaki hareketlilik sizin için uyumlu insanları karşınıza çıkarabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali durumunuzu iyileştirme girişimleri kolay olacak gibi görünmüyor, ancak denemelisiniz. Zindeliğiniz, tembellik nedeniyle devre dışı kalabilir. Profesyonel cephede üstlendiğiniz her şeyde mükemmellik sonuçlara ulaşmaya hazırsınız. İyimser ruh haliniz, diğerlerini ev içerisinde de neşeli bir ruh halinde tutacaktır. Aşırı düşünmek ikili ilişkilerde huzurunuzu kaçırabilir.


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