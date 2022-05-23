23 - 29 Mayıs 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Bu hafta oldukça gezegenler arası açılar oldukça fazla. Özellikle pazartesi gününü iyi değerlendirmek gerekiyor. Mars ile Plüton arasında ve Güneş ile Jüpiter arasında güçlü ve uyumlu bir altmışlık açı ile haftaya başlayacağız. Gün içerisinde hem yeni başlangıçlar için motivasyonumuz, devamlılığımız fazla hem de bu başlangıçların şanslı ve istediğimiz gibi sonuçlanma olasılığı fazla. Hem etkili, verimli, enerjik hem de şanslı, eğitici ve öğretici bir gün. Özellikle yöneticilerimizle olan ilişkilerimiz açısından da etkili. İşlerimizde de bir başarı hikâyesi yaratabiliriz.

Yine aynı gün Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Aslında bu etki çok da olumlu olmayabilir zira İkizler burcunda oldukça güçlü olan Merkür Boğa burcunda biraz güç ve hız kaybedecek diyebilirim. Ayrıca Bu hafta Venüs ve Mars’ın geçiş yapacakları burçlar açısından oldukça güçlü pozisyonlara geçecekleri bir hafta. Venüs Boğa Mars ise Koç burcuna geçiyor ve bu burçlar gezegenlerin kendi yönettikleri, kendi evinde olarak tabir edilen pozisyonlar.

Venüs Boğa burcunda sevgi, finans, sanat, toprak gibi konularda hayatımızı güzelleştirecek. Mars ise adeta bir şövalye gibi davrandığı Koç burcuna girerek özgüven, cesaret, risk alma gibi yeteneklerimizi artıracak. Haftanın en zor açısının da 27 Mayıs’taki Venüs Plüton karesi olduğunu söyleyebilirim. Bu ikili ilişkileri zorlayacak bir pozisyon. Kıskançlıkları, manipülasyonları artıracak bir etki. Bu dönemde ayrılıklar artabilir, krizler yaşanabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. Haftanın güzel günlerinden birisi. Bu açı sürprizli gelişmelere açık olabileceğimiz bir güne işaret ediyor. Ayrıca yaratıcılığımız da yüksek.

Salı

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bu dönemde deniz kenarı aktiviteleri yapabilir, su ile daha çok haşır neşir olabiliriz. Ay Neptün ile ilerleyen saatlerde bir kavuşum yapacak. Fazla hassas ve duygusal olabiliriz, alınganlıklar ve yanlış anlamalara dikkat.

Çarşamba

Ay Koç burcuna geçiyor. Bu gün çok yüksek bir koç etkisi var. Koç burcuna yeni geçmiş Mars ile Ay’ın bir kavuşumu söz konusu. Tartışma ve kaza riski olsa da oldukça güçlü, cesur ve özgüvenli bir gün. Ayrıca Ay Jüpiter ile de kavuşum açısı içerisinde olacak. Bu da yine iyimserliği artıran fakat abartıya kaçma riski bulunduran bir etki.

Perşembe

Ay, Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gündüz saatlerinde çok açısı bulunmuyor ayın. Gecenin ilerleyen saatlerinde ve diğer günün sabahına kadar Venüs ile kavuşum açısı içerisinde olacak. Venüs Plüton karesine dâhil olacak ay ikili ilişkiler vurgusunu çokça yükseltecek. Hem krizli hem güzel bir gün olabilir bu konularla ilgili. Her iki durumda da oktavı yüksek.

Cuma

Sabah saatlerinde Venüs ile kavuşacak ay Perşembe için bahsettiğim gibi ikili ilişkiler vurgusunu devam ettiriyor. Ve hemen arkasından önce Ay sonra Venüs Boğa burcuna geçecekler. Boğa ay için de çok güçlü bir pozisyondur ve huzur, mutluluk artırıcı bir etkidir.

Cumartesi

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde genellikle sabit olan Boğa burcundaki Ay Uranüs ile bir kavuşum gerçekleştirecek bu sabitlik ve sakinliği bozacak. Sürprizli ve değişik bir gün geçirmemize sebep olacak. Ani harcamalardan kaçınmak isabet olur.

Pazar

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Gün içerisinde geri giden Merkür ile kavuşacak olan ay iletişim trafiğini artıracak. Doğa yürüyüşleri için veya sanatsal faaliyetler, hobiler içerisindeysek oldukça verimli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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