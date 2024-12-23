23 - 29 Aralık 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü etkileşimleri açısından biraz zorlayıcı. Oldukça önemli bir açı kesinleşiyor. Jüpiter ile Satürn uzun yıllardır birbirine kare açı yapmaktaydı, bu sefer yılın son tam karesini gerçekleştiriyor olacaklar.

Kısaca aylık yazımda yazdığım gibi:

“Jüpiter'in genişletici doğası, hayatın çeşitli alanlarında büyümek ve genişlemek isteği uyandırır. Ancak, Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi bu büyümeyi yavaşlatır veya engeller koyarak daha fazla disiplin ve yapı gerektirir. Mevcut yapılarınızı hedeflerinizi sabırla yeniden değerlendirme zamanıdır. Etik konularda yeniden düzenlemeler, yüksek öğrenim gibi konularda birtakım engeller yaşanabilir. Jüpiter’in genişleme arzusu ile Satürn’ün kısıtlamaları arasındaki gerilim anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir.”

Sonrasında ise Merkür bu ikiliye eşlik edecek. Jüpiter’e karşıtlık Satürn’e de kare yapacak. Yani biraz zorlayıcı etkiler altında kalacak, bu iş yükü, iletişim sorumluluğu, yolculukların getirmiş olduğu sorumluluklar şeklinde nitelendirilebilir.

Hafta sonunda ise Venüs Uranüs karesinin etkilerini hissedeceğiz. Bu da ikili ilişkilerde ani değişiklikler, belki ani kavuşmalar veya ani ayrılıklar, farklı ve ilişkiyi hareketlendirmek, rutinden çıkmak adına yaptığımız eğlenceli fakat riskli konular bu hafta sonunun önemli gündemleri arasında olabilir. Eski arkadaşlarla sürpriz buluşmalar yaşanabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya, Ay Terazi burcunda başlıyoruz, gün sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça iyi. Ay’ın bugün açısal etkileşimi yok.

Salı

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ay Venüs ile uyumlu etkileşimde. Güzellik için alacağımız aksiyonlar için de değerlendirilebilir.

Çarşamba

Bugün dünden çok farklı, çok daha krizli, kıskanç, gergin bir gün. Ay Akrep burcuna geçiyor ve Mars Plüto karşıtlığına dahil oluyor. Bugün sakin kalmaya çalışmalıyız.

Perşembe

Bu gün düne göre biraz daha sakin, ağırbaşlı, olgun olduğumuz, odaklanma gücümüzün çok yüksek olduğu bir gün. Ay Akrep burcunda Satürn ile uyumlu açı yapıyor.

Cuma

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de biraz riskli diyebilirim. Venüs ile Uranüs arasında yaklaşan gergin açıya Ay’da dahil oluyor. İkili ilişkilere, ani gelişmelere dikkat. Bugün gergin, huzursuz ve sıkılgan olabiliriz.

Cumartesi

Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. İyimser diyebileceğim bir gün fakat bugün de Jüpiter Satürn karesine eşlik edebilecek bir Ay var. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde. Biraz gergin ve iş yoğunluğu fazla bir gün olabilir. İkili ilişkiler için de yine riskli zira Venüs Uranüs sert açısı kesinleşiyor.

Pazar

Ay Yay burcunda ilerliyor. Dünkü gibi Jüpiter Satürn etkileşiminin etkilerini hissedebileceğimiz bir gün fakat bugün etkiler biraz daha düşük seviyede. Nisbeten daha iyimser ve rahat bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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