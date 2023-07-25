2023 yazına özel: Düğün ve davetleriniz için saç modelleri

Davetlerde yap\u0131labilecek sa\u00e7 modelleri aray\u0131\u015f\u0131nda olanlar i\u00e7in \u00e7e\u015fitli sa\u00e7 modellerini derledik. . Kuaf\u00f6r\u00fcn\u00fczden isteyebilece\u011finiz modellerin yan\u0131 s\u0131ra evde de yapabilece\u011finiz \u00e7e\u015fitli modellerle abiye giysilerinizi tamamlayabilirsiniz. . Kimileri \u00f6zg\u00fcvenli, kimileri ise abart\u0131dan uzak olan bu modeller \u00f6zellikle s\u0131cak yaz g\u00fcnleri i\u00e7in ideal. . \u00d6zellikle enseyi a\u00e7\u0131kta b\u0131rakan modeller hem hareketli bir yaz davetine hem de s\u0131rt dekolteli giysilere g\u00fczel uyum sa\u011fl\u0131yor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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