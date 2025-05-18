19 - 25 Mayıs 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Haftaya Güneş Satürn altmışlık uyumlu açısı ile başlıyoruz. Özdisiplini yüksek, tatil dönüşü işlerimize güzel bir şekilde odaklandığımız bir hafta başı. Güneş de iletişimci ikizler burcuna geçiş yapıyor ve iletişim trafiği çok hızlanıyor.

Hafta devamında Venüs ile Mars uyumlu üçgen açı yapacaklar. Sosyal ve ikili ilişkilerin de oldukça güzel olduğu bir hafta başı. Hem eğlenceli hem romantik, enerjinin güzel aktığı bir dönem.

Güneş Neptün altmışlık açısı da yine haftanın oldukça güzel açılarından. Romantik, hayal gücü empati gücü yüksek, insanlarla yardımlaştığımız, hedeflerimiz için sezgilerimizin bize yardımcı olduğu güçlü olduğu bir zaman dilimi olacak. Merkür de Kuzey ay düğümü ile uyumlu açıda, bu da hedeflere giden yolda sadece sezgi değil aklın da bizimle birlikte olduğunu gösteriyor.

Güneş ayrıca Plütonla da uyumlu etkileşimde. Derinlik, motivasyon, duygusal güç, insanları etkileme gücü bu hafta bizlerle birlikte. Sezgilerle birlikte çok güçlü bir motivasyon ve derinlik sağlayacabileceğimiz bir hafta ortası geçireceğiz.

Merkür de Uranüs ile kavuşumda. Aklımız da çok iyi çalışıyor. Farklı fikirler, zeki fikirler de bu dönemin konuları arasında. Son zamanlarda gördüğüm en güzel hafta diyebilirim.

Son olarak Satürn de Koç burcuna bu Pazar geçiyor!

19 Mayıs haftası günlük astrolojik etkiler

Günlük etkilere geçecek olursak;

19 Mayıs Pazartesi

Haftaya Ay Kova burcunda başlıyoruz. Entelektüel ve sosyal odaklanmamızın olduğu bir gün. Fakat Merkür ve Mars ile sert etkileşimleri var. Bugün tartışma, ufak tefek kazaların yaşanabilme riski olan bir gün. Sakin kalmaya çalışmakta fayda var.

20 Mayıs Salı

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Güneş ve Uranüs ile sert etkileşimde olan ay bu günü çok fazla sıkılgan, gergin, değişim isteyen, farklılık isteyen isyankar bir hale getiriyor. Adeta elektrik yüklü bir gün.

21 Mayıs Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün romantik, hassas, empati yeteneğimizin ve yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir gün. Ay’ın bugün belirgin bir açısı yok.

22 Mayıs Perşembe

Bugün gökyüzünün en hareketli olduğu gün olabilir. Güneş Uranüs Merkür birbirine yakın ve Ay birbirine yakın olan Satürn ve Neptün’ün arasına giriyor yani bu iki üçlü kendi içlerinde kavuşum ve birbirlerine altmışlık uyumlu açı yapıyor. Kendimizi ifademiz güçlü, iletişim becerimiz yüksek, disiplinli aynı zamanda da sezgisel bir gün. Aslında genel olarak biraz melankolik, hafif depresif bir gün olabilir ama aslında çok yaratıcı ve efektif bir gün.

23 Mayıs Cuma

Ay Koç burcuna geçiyor. Bugün ay’ın açısı yok. Koç burcusu etkisiyle enerjimiz artıyor, daha cesur ve spontan davrandığımız bir gün.

24 Mayıs Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Sabah saatlerinde Ay Venüs kavuşumu olacak, huzurlu bir cumartesi sabahı diyebilirim. Sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde de yine diğer bir iyicil olan Jüpiter uyumlu açısı gündemde. Akşama doğru çok daha hareketli, kısmetli, iyimser ve özgüvenli bir gün.

25 Mayıs Pazar

Ay Boğa burcuna geçiyor. Bugün de ay’ın fazla açısı yok. Boğa burcu etkisi ile sakin geçireceğimiz, biraz zevkleri abartma riski olan, yine sevdiklerimizle ve belki toprakla, doğayla ilgilenebileceğimiz bir gün. Finansal konular da bugünün gündemi içerisinde.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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