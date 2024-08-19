19 - 25 Ağustos 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 19 - 25 Ağustos 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

19 - 25 Ağustos 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 19 Ağustos 2024 09:39 Güncelleme: 19 Ağustos 2024 09:39
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Esenlikler. Bu hafta çok çok hareketli, belki de 2024’ün en zor haftalarından biri. Sırasıyla etkileşimleri listeleyelim. Tabi öncelikle şunu söylemeliyim, bugün yazdığım Kova Dolunayı yazımı da okuyun.


Hafta başında Güneş Merkür ile kavuşacak. Bu çok aşina olduğumuz bir açı. İletişim trafiği bu hafta hareketleniyor. Sonrasında Venüs Jüpiter karesini deneyimleyeceğiz. Bu sosyal açıdan kısmetli ve eğlenceli, iyi de hissettiren bir açı fakat zevklerin aşırıya kaçma riski var. Aynı zamanda Venüs Satürn ile de karşıt. Bu da tam tersi bir etki. Jüpiter ile kare yapan Satürn bu hafta etkisini Venüs'e hissettiriyor. Karmaşık sinyaller alıyor Venüs. Bir yandan negatif, bir yandan pozitif, iki durum arasında gel gitler yaşıyor. Zorluklarla birlikte büyümeler de geliyor.


Devamında Kova dolunayının en belirgin etkilerinden biri olan Güneş Uranüs karesi devreye giriyor. Bu da çok kırıcı, çok değişiklik getiren, isyankar, ani değişkenlik getiren, sarsıcı bir etki.


Haftanın en önemli açısı, belki de yılın en önemli açısı Jüpiter Satürn karesi. Bu yukarıda bahsettiğim gibi genel olarak karışık sinyaller demek. Negatifliği büyütebilecek, pozitifliği de azaltabilecek bir etki aslında. Özellikle eğitim, yolculuklar gibi konularda oldukça zorlayıcı etkiler var. Aslında bu etkiler ay başından beri hissediliyordu. Bu hafta sonuna kadar maksimum derecede hissedilecek ve hafta sonundan sonra etkiler azalacak. Ayrıca belirtmeliyim ki Mars da bu kare açıya yakın fakat tam etkileşimi geçen hafta yapmıştı, geçen hafta bence biraz daha gergindi, özellikle geçtiğimiz hafta sonu.


Devamında Güneş Başak burcuna geçecek. Artık eğlencenin biraz daha geri planda olduğu, iş ve sağlığın daha çok ön planda olduğu bir ay geçireceğiz. Devamında Venüs ile Mars da kare etkileşiminde. Bu da ikili ilişkilerde zorlayıcı etkiler anlamına gelebilir. Sosyal ilişkilerimizde tartışmalara dikkat. Son olarak Merkür Mars ile uyumlu etkileşime girerek haftayı bitireceğiz. Bu da dilimizin keskinliğini biraz daha artırabilir. Sözel cesaretimiz de yüksek.


19 Ağustos haftası günlük astrolojik etkiler


Pazartesi

Dolunay günü. Bugün biraz gergin ve fazla değişken olabilir. Ay Kova burcunda. Entelektüel, insan gruplarına ve arkadaşlara odaklı, sosyal bir gün.


Salı

Ay Balık burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşim yok. Ay Balık burcunda bugün empati, yaratıcılık ve romantizmimiz oldukça yüksek.


Çarşamba

Ay Balık burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün oldukça etkileşimli. Sabah saatlerinde Satürn ile kavuşum yapacak, pesimist bir başlangıç olabilir, sorumlulukların baskısı çok, akşam saatlerinde ise Neptün ile kavuşacak. Kaçışlar, tembellik yapmak istediğimiz, biraz romantik, melankolik bir gece yaşayabiliriz.


Perşembe

Ay Koç burcuna geçiyor. Hafta çokça hareketlenecek. Ay’ın gün içerisinde çok açısal etkileşimi yok. Bir tık gerginlik hissettirebilecek, çokça enerjik ve girişken bir gün.


Cuma

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars Jüpiter ve Merkür ile uyumlu etkileşime girecek. Haftanın en güzel günlerinden diyebilirim. Yine girişkenliğimiz, iyimserliğimiz, iletişim becerimiz ve kendimizi ifademiz üst düzeyde.


Cumartesi

Ay Boğa burcuna geçiyor. Biraz sakinliyoruz. Biraz daha zevklere, finansal konulara, konfor alanımıza odaklanıyoruz. Bugün daha çok keyif içeren şeyler yapabiliriz.


Pazar

Ay Boğa burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüs ile kavuşacak. Günü hareketli, düne nazaran daha değişken ve eğlenceli hale getirecek. Ayrıca Venüs ile yapacağı uyumlu açı da günü çok sosyal, ikili ilişkilere odaklı bir hale getiriyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazartesi

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