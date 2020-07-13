13 - 19 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, hafta Güneş’in Jüpiter ve Pluto ile sert görünümlerine şahit olacak. Merkür’ün yavaş yavaş hız kazandığı hafta boyunca, özellikle haftanın ilk yarısı güç savaşlarına, egosal çıkışlara, otorite figürleriyle anlaşmazlığa, abartılı ve patronvari tavırlara şahit olabiliriz. Hesap yapmadan tüketebilir, aşırılıklara kaçabiliriz. Ayrıca Mars’ın Koç burcunda Chiron ile kavuştuğunu görüyoruz. Bu şişmiş egomuz, inanç çatışmalarımız, ilişkilerimizi yaralayıcı sonuçlara varabilir. Gereksiz iyimserlik ve önlemlerdeki gevşeklik sonucu oluşabilecek kazalara dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Haftanın ikinci yarısı daha sakin ve olumlu geçecek.

Günlük etkilere geçecek olursak...

Pazartesi

Ay, akşam saatlerinde Boğa burcuna geçecek. Fakat akşama kadar Koç burcunda kalacak ve Satürn ile kare açı yapacak. Kendimizi gergin ve engellenmiş hissedebiliriz. Akşama doğru daha huzurlu olacağız.

Salı

Haftanın geneli için bahsettiğim çatışmalı ve fazla iyimser tavırlar için en riskli gün. Bu hafta gözümüz kulağımız gereksiz iyimserliğe karşı tetikte olsun.

Çarşamba

Güneş Pluto kare açısı kesinleşiyor. Manipulatif tavırlar ve baskı söz konusu olabilir. Fakat Ay’ın Boğa burcunda bu açı ile olumlu etkileşimi olacak. Eğer sakin ve sabırlı kalmayı becerebilirsek bu gün hedeflerimiz konusunda güçlü ve tutkulu ilerleyebileceğiz.

Perşembe

Haftanın en güzel günü. Ay Venüs ile kavuşum yapıyor. İlişkilerdeki iletişim artıyor ve güzelleşiyor. İfade kolaylaşıyor. Gerginlikleri temizleyip sevdiklerinize güzel sürprizler yapabilirsiniz.

Cuma

Haftanın güzel günlerinden. Fakat bu gün biraz daha hayalciliğe ve tembelliğe açık, daha romantik bir gün. Yaratıcı entellektüel faaliyetler açısından değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay Yengeç burcuna giriş yapıyor. Ailevi konular, ebeveynlerle ilişkilerimiz ve gayrimenkul konuları vurgu kazanıyor.

Pazar

Ay Yengeç burcunda yeniay’a doğru ilerliyor ve Neptün ile olumlu irtibatlar kuruyor. Bugün aileye ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamaya ağırlık vereceğimiz sakin günlerden biri.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.