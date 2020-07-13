13 - 19 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 13 - 19 Temmuz haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

13 - 19 Temmuz 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
10 Temmuz 2020 Cuma

Merhaba, hafta Güneş’in Jüpiter ve Pluto ile sert görünümlerine şahit olacak. Merkür’ün yavaş yavaş hız kazandığı hafta boyunca, özellikle haftanın ilk yarısı güç savaşlarına, egosal çıkışlara, otorite figürleriyle anlaşmazlığa, abartılı ve patronvari tavırlara şahit olabiliriz. Hesap yapmadan tüketebilir, aşırılıklara kaçabiliriz. Ayrıca Mars’ın Koç burcunda Chiron ile kavuştuğunu görüyoruz. Bu şişmiş egomuz, inanç çatışmalarımız, ilişkilerimizi yaralayıcı sonuçlara varabilir. Gereksiz iyimserlik ve önlemlerdeki gevşeklik sonucu oluşabilecek kazalara dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Haftanın ikinci yarısı daha sakin ve olumlu geçecek.


Günlük etkilere geçecek olursak...


Pazartesi

Ay, akşam saatlerinde Boğa burcuna geçecek. Fakat akşama kadar Koç burcunda kalacak ve Satürn ile kare açı yapacak. Kendimizi gergin ve engellenmiş hissedebiliriz. Akşama doğru daha huzurlu olacağız.


Salı

Haftanın geneli için bahsettiğim çatışmalı ve fazla iyimser tavırlar için en riskli gün. Bu hafta gözümüz kulağımız gereksiz iyimserliğe karşı tetikte olsun.


Çarşamba

Güneş Pluto kare açısı kesinleşiyor. Manipulatif tavırlar ve baskı söz konusu olabilir. Fakat Ay’ın Boğa burcunda bu açı ile olumlu etkileşimi olacak. Eğer sakin ve sabırlı kalmayı becerebilirsek bu gün hedeflerimiz konusunda güçlü ve tutkulu ilerleyebileceğiz.


Perşembe

Haftanın en güzel günü. Ay Venüs ile kavuşum yapıyor. İlişkilerdeki iletişim artıyor ve güzelleşiyor. İfade kolaylaşıyor. Gerginlikleri temizleyip sevdiklerinize güzel sürprizler yapabilirsiniz.


Cuma

Haftanın güzel günlerinden. Fakat bu gün biraz daha hayalciliğe ve tembelliğe açık, daha romantik bir gün. Yaratıcı entellektüel faaliyetler açısından değerlendirilebilir.


Cumartesi

Ay Yengeç burcuna giriş yapıyor. Ailevi konular, ebeveynlerle ilişkilerimiz ve gayrimenkul konuları vurgu kazanıyor.


Pazar

Ay Yengeç burcunda yeniay’a doğru ilerliyor ve Neptün ile olumlu irtibatlar kuruyor. Bugün aileye ve duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamaya ağırlık vereceğimiz sakin günlerden biri.


Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

13 Temmuz pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün bedeninizin kaskatı kesildiğini ve kendinizi çok yorgun hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Hafif egzersizler yapmak eski formunuza kavuşmanıza yardımcı olacaktır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün enerjiniz bir hayli yüksek. İlk bakışta zor görünen görevler sizin için aslında çocuk oyuncağı gibi! Gözünüzü korkutmayın ve işin başına oturun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün katılacağınız toplantılar normalden uzun sürebilir ve sizi sıkabilir. Zihninizi bu esnada aktif tutmaya özen gösterin. Her an gözler üstünüze dönebilir ve fikriniz sorulabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayal gücünüzün sınırı yok. Bu da aklınıza bin bir çeşit fikrin gelmesini sağlıyor. Yanınızda bir kâğıt ve kalem hazır edin ve aklınıza gelenleri mutlaka not alın. İlerleyen tarihlerde bunlara çok ihtiyacınız olacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün yaşadıklarınızdan dolayı gözyaşlarınıza hâkim olmakta zorluk çekebilirsiniz. Ancak bunlar üzüntü değil mutluluk gözyaşları. Hiç beklemediğiniz bir anda mükemmel bir haber almanızla birlikte duygularınızı bu şekilde dışa vuracaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Dış güçlerin baskısını hissetmek bugün iyice dibe çökmenize sebep oluyor. Buna karşı koymalısınız ve daha iyi hissetmek için çaba sarf etmelisiniz. Kimsenin duygularınızın üstünde sizden fazla etki sahibi olmasına izin vermeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sırtınızdaki yükleri serbest bırakmak hafiflemenizi sağlamakla kalmayıp deşarj olmanızı da sağlayacak. Size hizmet etmeyen ağırlıklardan kurtulma vakti geldi. Bunu yapabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yapılan şakaları ciddiye almak ve bir çocuk gibi alınganlık yapmak size hiç yakışmıyor. İnsanlar sizi eğlenceli halinizle tanıyor ve seviyorlar. Eski halinizi siz de özlüyorsunuz değil mi?
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İsteklerinizi elde etmek için onları evrenden nasıl isteyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunları bir liste halinde yazın, bunu yapmaktan çekinmeyin. Daha sonrasında isteklerinize sahip olduğunuzu hayal edin. Sonunda mutlaka onlara kavuşacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevdiğiniz insanlarla yeteri kadar zaman geçirirseniz enerjinizin bir hayli yükseldiğini fark edeceksiniz. Onlar da sizden iyi bir enerji alıyorlar. Birlikte kahkahalar atmak adeta enerji depolarınızı dolduruyor ve ilaç gibi geliyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaş ortamınızda son zamanlarda bir gerginlik var ve negatif hava bir türlü dağılmıyor. Olayı tek başınıza çözmeye çalışmaktan vazgeçin çünkü bu sizin bile sınırlarınızı aşıyor. Seyirci konumunda kalmanız en iyisi.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harcamalarınıza sınır koymanızda fayda var. Şu anda aşırı harcamalar yapmak daha ilerde istediklerinizi almanızı engelleyebilir. Bu aralar çok fazla paranız olsa bile eli sıkı olmanızda fayda var.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevginiz maddiyatla ölçülemeyecek kadar büyük. Bu yüzden alınan lüks hediyelere, gidilen pahalı restoranlara önem vermek yerine partnerinizin kalbinin büyüklüğüne odaklanmayı deneyin. Duygusal olarak tatmin olmak sizin için her şeyden önemli olsun.

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