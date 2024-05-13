13 - 19 Mayıs 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok hareketli. Güneş Jüpiter ve Uranüs ile kavuşacak. Venüs de Uranüs ile kavuşum açısı yapıp Satürn ile uyumlu etkileşime girecek. Merkür Boğa burcuna geçecek ve Plüton ile sert etkileşime girecek. Mars ise Kuzey Ay Düğümü ile kavuşacak. Bu hafta inanılmaz bir hafta diyebilirim.

Güneş hafta başında çok eksantrik, sürprizli, sıkılgan, isyankar, değişmek isteyen ve değişiklik yapmaya meyilli bir gün geçirecek Uranüs kavuşumu ile. Hafta sonunda ise süper şanslı, genişlemeci fakat tembel, abartıya, kilo almaya meyilli bir hafta kapanışı yapacak.

Merkür hızlı Koç’tan yavaş Boğa’ya geçecek. Sakinleşecek, sahip olduklarına, paraya, finansal konulara odaklandığı bir ay geçirmek üzere bu hafta burç değiştiriyor. Daha sonra krizli, kontrolcü, manipulatif dil kullandığımız bir hafta ortası yaşayacağız, Merkür Plütonla sert etkileşimde.

Venüs Satürn ile uyumlu olacak hafta başında. Uranüs ile hafta sonunda kavuşacak. Yani ikili ve sosyal ilişkilerimizi hafta başı sakin, sabil, süreklilik arzeden durumda, sorumluluklarının bilincinde fakat hafta sonu çok eğlenceli, değişken, sürprizli ve sıkılgan. Değişik ve eğlenceli bir hafta sonu geçirebiliriz.

Son olarak Mars çok kadersel bir kavuşumda. Kuzey Ay Düğümü kavuşumları Mars’ı çok belirginleştirir ve önemli kararlar almamıza, önemli başlangıçlara, önemli girişimlere sahne olabilir ve bunların çok büyük etkileri olabilir. Özellikle hafta sonunda bu etki çok çok belirgin olacak. Bu hafta sonu yeni girişimlerinizde rüzgarı arkamıza alıyoruz, lütfen aklınızda kalsın ve hafta sonunu değerlendirin.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Plüton ile sert etkileşime girecek. Ego savaşları yaşanabilir, gün biraz krizli, kontrolcü geçebilir.

Salı

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Mars ile uyumlu açıda. Özgüvenimiz, iyimserliğimiz, kendimizi ifademiz, cesaretimiz çok güçlü.

Çarşamba

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine bugün de devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Başak burcuna geçecek. Gün içinde Güneş Jüpiter Uranüs Venüs gibi 4 gezegene birden sert etkileşimde. Bugün çok enteresan geçebilir. Yine bir çeşit ego savaşları, fazla değişkenlik, fazla iyimserlik yaşanabilir, sosyal ilişkilerimizde de abartılı durumlar göze çarpabilir.

Perşembe

Ay Başak burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok etkileşimi yok. İşimize ve sağlığımıza odaklı bir gün geçireceğiz.

Cuma

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile sert ekileşimde. Belki pazartesi ile birlikte haftanın en zorlayıcı günü. İhtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissettiğimiz, disiplinli, katı, biraz kötümser bir gün. Sorumluluklarımızın baskısı bugün biraz fazla gelebilir.

Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Başak burcunda. İlerleyen saatlerde Terazi burcuna geçecek. Gün içerisinde Neptün ile sert etkileşimde. Biraz yanlış anlaşılmaya müsait, tembel olabileceğimiz bir gün. Güneş ve Jüpiterle de uyumlu açılar var. Yine iyimser, çok özgüvenli, kendimizi ifademizin çok güçlü olduğu bir gün.

Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün diplomatik ve sakin demek isterdim fakat Koç burcuna geçmiş Mars ile bir sert etkileşimde. Bugün biraz daha tartışmalı, agresif geçebilir. Kazalara dikkat.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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