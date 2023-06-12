12 - 18 Haziran 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu haftanın önemli aktörleri Merkür ve Satürn. Bunların dışında çok fazla bir gezegensel etkileşim yok.

Haftaya Merkür Satürn kare açısı ile başlıyoruz. Daha stresli olabileceğimiz, iletişimsel sorumluluklar almamız gereken, iletişimde engeller yaşayabileceğimiz, fazlasıyla gerçekçi fakat bir o kadar da pesimist, yani kötümser olduğumuz birkaç gün ile haftaya başlayacağız.

Sonrasında ise bu karanlık bulutlar dağılacak, tam tersi iyimser düşündüğümüz, tatlı dilli olacağımız, önemli iletişimlerin haftanın sonlarına doğru zamanlara bırakılması gerektiği birkaç güne gireceğiz.

Hafta sonunda ise Satürn geri harekete başlıyor olacak. Bu dönemde bizi engelleyen ve yavaşlatan konular maalesef biraz daha yavaş bir tempoda ilerleyecek. Sistem inşa ettiğimiz konularda, emek verdiğimiz konularda birtakım yavaşlamalar da sözkonusu olabilir. Geriye dönüp düzeltmemiz gereken konular gündeme gelebilir.

Günlük etkilere geçecek olursak;

12 Haziran, Pazartesi

Haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Enerjik, cesur ve spontan bir hafta başlangıcı olacak. Ayrıca Ay’ın Mars ile uyumlu etkileşimi de bu etkileri iki belki de üç ile çarpıyor. Bu gün yeni başlangıçlar, fiziksel enerji ve cesaret gerektiren işler için çok elverişli.

13 Haziran, Salı

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Fakat bugün biraz daha Koç’un tartışmacı ve savaşçı etkileri ortaya çıkabilir, spontan ve patavatsız hareket edebiliriz. Ay Plüton ile sert etkileşime girdiği için bu etkiler daha fazla görülecek.

14 Haziran, Çarşamba

Bugün oldukça hareketli bir gün. Ay Boğa burcuna geçiyor. Ay’ın güçlü olduğu, sakin ve mutlu olduğu bir pozisyon. Ayrıca Jüpiter ile kavuşum açısı ile abartmaya, özellikle zevklere ve yemek konularına çok yönelebiliriz. Ayrıca birbirine yakınlaşmakta olan Venüs ve Mars ile de gün içerisinde zorlayıcı açılar içerisinde olacak. Sosyal ilişkiler için tartışmalı ve ifade problemlerine yol açabilecek bir gün.

15 Haziran, Perşembe

Bugün düne göre daha sakin bir gün. Ay sakin ve değişmek istemeyen Boğa burcunda olsa da Uranüs ile yapacağı kavuşum ile değişiklik isteyebilir, değişik bir gün yaşamayaistekli olabiliriz.

16 Haziran, Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor ve İkizler burcunun yöneticisi Merkür ile kavuşuma geçiyor. Bugün çok iletişimli, çokça konuşmalı bir gün fakat Satürn ile de sert bir etkileşim yapacak bu iki gezegen. İletişimin yük olduğu, zor olduğu, yavaş olduğu veya engellendiği bir gündeyiz, bu konulara dikkat etmek gerekli.

17 Haziran, Cumartesi

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde Güneş ile kavuşarak yeniay formasyonunu oluşturacaklar ve ben İkizler yeniay’ını ayrı bir yazıda anlatacağım.

18 Haziran, Pazar

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve gün içerisinde diğer gezegenlerle çok açısal etkileşime girmiyor. Yengeç burcundaki Ay rahattır ve duygularını güçlü bir şekilde ifade eder. Bugün evimize, ailemize, sevdiklerimize daha çok odaklandığımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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