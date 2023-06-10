Günlük burç yorumları: 12 Haziran 2023 Pazartesi

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi zincirleyen ipleri yakmanın zamanı gelmedi mi? Yine de düşüncesiz ve asi bir şekilde değil, zihinsel ve duygusal sağlığınızı, esenliğinizi destekleyecek şekilde hareket etmeye özen gösterin. Bağları koparmak, mutlaka bir şeylerden uzaklaşmak anlamına gelmeyebilir, sadece kendiniz için daha iyisini yaratmak için bazı şeyleri tekrar gözden geçirmeniz gerekebileceğini gösterebilir; daha fazla zaman, daha fazla huzur, daha sakin, daha az sorun, daha az saygısız davranış, daha az endişe... Bu duruma bakarsanız, şu anda ne kadar ciddi görünseler de endişelerin, yalnızca şimdiyi dolu dolu yaşamanın sevincini çaldığını fark edeceksiniz.
Facebook Yorumları