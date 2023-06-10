Günlük burç yorumları: 12 Haziran 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendini tamamen olduğunuz gibi görmenize ve bu şekilde yansıtmanıza izin verirseniz ne olur? Başkasının size ve hayata uyması için bazı şeyleri geçiştirmeye çalışıyorsanız bu, kendinizi biraz daha derinden sevmeniz, biraz daha yerinizde sabit durmanız ve kendinizi sürekli sorgulamaktan vazgeçmeniz için acil ve nazik bir çağrıdır. Bir gün koşmanıza yardımcı olan tüm bu sakar adımlarını kabul edin ve ardından bir başlangıç yapın. Tamamen kendiniz olarak ve en çok kendinizi şımartarak yola devam etmeyi düşünün. Bu sizin hayatınız ve siz onu öncelemezseniz kimse bunu sizin için yapmayacak.