10 - 16 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 10 - 16 Ekim 2022 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

10 - 16 Ekim 2022 haftalık burç yorumları
Astroloji
10 Ekim 2022 11:00
ABONE OL

Esenlikler. İlginç bir haftaya giriş yapıyoruz. Abartmaya ve yanılgıya oldukça yatkın etkiler yaşayacağımız bu hafta neyse ki Satürn’ün uyumlu etkiler ile gerçekçi ve olgun bir noktada kalabilme etkileri de devrede olacak. Güneş ve Venüs Satürn ile olgunlaşıp, daha sürekli, sabırlı ve disiplinli bir hale gelecek. Yani hem sorumluluklarımıza odaklanacağız hem de özellikle ikili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde olgun ve yine sorumluluklarımızın bilincinde davranabileceğiz.


Merkür de Jüpiter ile sert bir etkileşime girecek. Bu da birtakım fikir ayrılıkları, eğitim problemleri, zamanlama problemleri, abartılı ve yanlışa giden ifadelere sebep olabilir. Aşırı iyimserlik getirebilir. Fakat haftanın en tehlikeli açısı, geçen haftanın Dolunay haritasında da çokça etkili olan Mars Neptün karesi olacak. Bizi en çok yanılgıya sürükleyecek, yanlış karar vermemize sebep olabilecek etki bu. Özellikle fiziksel konularda sakatlıklara veya sakarlıklara dikkat etmek gerekli. Trafikte de dikkatli olmak yine Neptün’den ötürü su ile ilgili konulara, su baskınlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta fiziksel konularda ve iletişim açısından biraz dengesiziz. Alkole de çok dikkat etmek gerekli.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya enerjik bir başlangıç ile yani Ay Koç burcunda başlıyoruz. Ay bugün Plüton ile sert Mars ile uyumlu açı yapıyor. Enerjimiz, girişkenliğimiz, cesaretimiz çok yüksek fakat bugün biraz daha krizli olabilecek yani bir şeylerin altını daha fazla kurcaladığımız bir gün olabilir. Tartışmalara açık bir gün, dikkat.


Salı

Haftanın ikinci günü sakin. Hem Ay Boğa burcuna geçiyor hem de gün içerisinde çok fazla açı yapmıyor. Boğa burcundaki ay ile biraz daha yavaşladığımız, keyfe odaklandığımız bir gün.


Çarşamba

Ay, Boğa’daki ilerlemesine devam ediyor. Ama bugün pek Boğa sakinliği var diyemeyeceğim. Uranüs kavuşumu ile değişiklik aradığımız, Satürn karesi ile de bu değişiklikleri isterken bir yandan da korkacağımız, pek de motive olamayacağımız bir gün.


Perşembe

Ay sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiyor. Merkür ile Jüpiter arasındaki gerilimli açı aslında ay tarafından yumuşatılıyor diyebiliriz. İkisine de uyumlu açı yapacak olan ay kendimizi ifade problemi oluşturabilecek bu gerilimli açıyı biraz daha ifadeyi güçlendirir yönde düzeltecek.


Cuma

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İkizler etkisi her zaman iletişim vurgusu demektir. Bu gün Terazi burcundaki Güneş ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan Ay ikili ilişkiler konusunda güzel bir güne işaret ediyor. Sosyal aktiviteler için değerlendirilebilir.


Cumartesi

Ay, İkizler burcunda Güneş ve Venüs ile olan uyumlu etkilerini koruyor. Bugün de oldukça sosyal bir gün. Ayrıca Mars ile kavuşan ay da tartışma riskini, kaza, sakarlık riskini beraberinde getirse de günün enerjisini çok yükseltecek. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.


Pazar

Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Merkür ile zorlu etkileşimde olacak ay iletişim yönünde yanlış anlama veya alınganlıklara sebep olabilir. Fakat genel olarak Yengeç’teki ay rahat ve güçlüdür. Sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız, daha çok evde kaldığımız bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya



Günlük burç yorumları: 10 Ekim Pazartesi

10 Ekim 2022 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Bugün kendinizi bir macera treninde bulabilirsiniz. Kendinizi tüm bu neşeli aktivitelere bazı şeyleri unutacak kadar kaptırabilirsiniz. Aynı anda çok fazla yöne gitmeye çalışırsanız, hiçbir yere varamazsınız. Kariyer alanında bugün oldukça farklı dönemler yaşanabilir. Gösterdiğiniz çabaların ne kadar değerli ve işe yarar olduğu göreceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biriyle arkadaş olmak başka şey, sırf onu mutlu etmek için birinin egosunu beslemek başka şey. Sırf onun duymak istediğini bildiğiniz için birine yalan söylemediğinizden emin olun. Gerçek bir arkadaş, o kişinin duygularını geçici olarak incitebileceğiniz anlamına gelse bile, her zaman dürüst olan kişidir. Bugünün sınavı bu olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi kararlarınızı değiştirerek başkalarının sevgisini ve takdirini kazanmaya çalışmamanız çok önemli. Çevrenizdeki insanların kendi kurallarını ve sınırlarını belirlemesine izin vermenin zamanı geldi. Neyin en iyi olduğuna karar vermesi için o özel kişiye alan verin, ardından buna göre harekete geçebilirsiniz. Bu kişi hakkında, muhtemelen asla bilemeyeceğiniz şeyleri keşfediyor olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk ve romantizm söz konusu olduğunda bugün frene basmanız gerekebilir. Bunun, çalışmakta olan herhangi bir ilişkiyi kesmeniz gerektiği anlamına geldiğini düşünmeyin, ancak bununla nasıl başa çıkacağınız konusunda daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebileceğinin farkında olun. Belki de gerçek hayatta size uygun olmayan şeylere düş dünyanızda çok fazla yer veriyorsunuzdur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizin için işler oldukça iyi gidiyor olmalı ve hayatınızın geçmişte bağlantısız hissetmiş olabileceğiniz yönlerinin sonunda yerine oturduğunu görebilirsiniz. Tüm özenli planlama ve düzenlemelerinizin sonunda karşılığını alacağınıza inanın. Bu özellikle aşk ve romantizm için geçerlidir. Mümkünse bu gece sizin için özel bir kişiyle samimi zaman geçirin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kısıtlama ve disiplin en iyi olduğunuz konu olmayabilir ama bunun tam da ihtiyacınız olan şey olabileceğini bir düşünmelisiniz. Enerjinizi çok fazla yöne harcamamaya çalışın. Çabalarınızı en önemli olduğunu düşündüğünüz şeylere odaklayın. Gününüzün çoğunu bu şeylerle ilgilenerek geçirdiğinizden emin olun. Son zamanlarda sevdiklerinizle yeteri kadar ilgilenmemiş olma ihtimalinize karşı önlem alın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sahip olduğun güzel şeylerin kıymetini bilmek her şeyden önemli. Yol boyunca büyümenize yardımcı olan insanlara gerçekten saygı göstermeden bir gün daha geçmesine izin vermeyin. Yürüyüşe çıkın, doğayla mümkün olduğu kadar vakit geçirin. Her zaman daha büyük ve daha iyi bir şey arama ihtiyacı hissetmek yerine, şu anda bulunduğunuz yerde tatmin bulan ruhsal yönünüzle bağlantı kurun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk ve romantizm söz konusu olduğunda, işleri biraz yumuşatmanız gerekebilir. Artık agresif bir yaklaşım, sevdiğiniz kişiyi yakınlaştırmak yerine sizden uzaklaştırabilir. Aşkın iki yönlü bir yol olduğunu unutmayın. İşleri sadece yapmak istediğiniz gibi yapmayın. Karşınızdaki kişinin düşüncelerini ve duygularını yolun her adımında dikkate almanız çok önemlidir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Tutkularınızın şimdi inanılmaz derecede çekici olduğunu görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kendiniz olmak ve sonrasında sizin peşinize takılan insanlara yol göstermek. Bugün ayrıca en çok değer verdiğiniz insanlarla aranızdaki bağları güçlendirmek için müthiş fırsatlarız var. Romantik sözler ve eylemlerle ilişkinizi sağlamlaştırın. Artık ruh halinize ve eylemlerinize ekstra bir duygusallık var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugünkü davranışlarınıza daha ihtiyatlı bir yaklaşım getirmeyi düşünün. Moda artık sizin için önemli bir endişe kaynağı olmaya uygun, ki bu sorun değil. Kişisel görünümün gücünü hafife almayın. İnsanlar sizden etkilenirken sözlerinizden olduğu kadar görünümünüzden de etkilenirler ve siz bunu doğru yöneltirseniz, her şeyi yapma gücüne sahipsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Romantik ilişkiler şimdi tam olarak istediğiniz gibi gitmeyebilir ama cesaretiniz kırılmasın. Bir süre sabredin ve sonunda işlerin yoluna girdiğini göreceksiniz. Çevrenizdeki insanlarla etkileşimlerden çok fazla destek alacağınız şüpheli olduğundan, içsel güven duygunuzu güçlendirmeniz gerekebilir. Güvende olduğunuzu bilmeden kendinizi teslim edemezsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aşk ve romantizmle ilgili bir konuda biriyle iletişim kurmaya çalışıyor olabilirsiniz ve bu işe yaramıyor olabilir. Mesajınızı iletmek için bir çevirmene ihtiyacınız olduğunu hissetme eğilimindesiniz. İletişim hatlarının açık kalmasını sağlamak için hem sizin hem de partnerinizin sorumluluğu paylaşmanız gerekir. Yaklaşımınızda hızlı ama duyarlı olun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevdiğiniz kişiyle aranızda biraz soğukluk olsa bile, bu sizin için aşk ve romantizm için harika bir zaman. Sahip olduğunuz iyi şeyleri gerçekten takdir edebilmeniz için bir mesafenin size bunu hatırlatması gerekebilir. Şu anda biriyle birlikte değilseniz, güçlü bir şekilde hissettiğiniz birine doğru hareket etmek için iyi bir konumda olduğunuzu görebilirsiniz.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.