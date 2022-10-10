10 - 16 Ekim 2022 haftalık burç yorumları

Esenlikler. İlginç bir haftaya giriş yapıyoruz. Abartmaya ve yanılgıya oldukça yatkın etkiler yaşayacağımız bu hafta neyse ki Satürn’ün uyumlu etkiler ile gerçekçi ve olgun bir noktada kalabilme etkileri de devrede olacak. Güneş ve Venüs Satürn ile olgunlaşıp, daha sürekli, sabırlı ve disiplinli bir hale gelecek. Yani hem sorumluluklarımıza odaklanacağız hem de özellikle ikili ilişkilerde ve sosyal ilişkilerde olgun ve yine sorumluluklarımızın bilincinde davranabileceğiz.

Merkür de Jüpiter ile sert bir etkileşime girecek. Bu da birtakım fikir ayrılıkları, eğitim problemleri, zamanlama problemleri, abartılı ve yanlışa giden ifadelere sebep olabilir. Aşırı iyimserlik getirebilir. Fakat haftanın en tehlikeli açısı, geçen haftanın Dolunay haritasında da çokça etkili olan Mars Neptün karesi olacak. Bizi en çok yanılgıya sürükleyecek, yanlış karar vermemize sebep olabilecek etki bu. Özellikle fiziksel konularda sakatlıklara veya sakarlıklara dikkat etmek gerekli. Trafikte de dikkatli olmak yine Neptün’den ötürü su ile ilgili konulara, su baskınlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hafta fiziksel konularda ve iletişim açısından biraz dengesiziz. Alkole de çok dikkat etmek gerekli.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya enerjik bir başlangıç ile yani Ay Koç burcunda başlıyoruz. Ay bugün Plüton ile sert Mars ile uyumlu açı yapıyor. Enerjimiz, girişkenliğimiz, cesaretimiz çok yüksek fakat bugün biraz daha krizli olabilecek yani bir şeylerin altını daha fazla kurcaladığımız bir gün olabilir. Tartışmalara açık bir gün, dikkat.

Salı

Haftanın ikinci günü sakin. Hem Ay Boğa burcuna geçiyor hem de gün içerisinde çok fazla açı yapmıyor. Boğa burcundaki ay ile biraz daha yavaşladığımız, keyfe odaklandığımız bir gün.

Çarşamba

Ay, Boğa’daki ilerlemesine devam ediyor. Ama bugün pek Boğa sakinliği var diyemeyeceğim. Uranüs kavuşumu ile değişiklik aradığımız, Satürn karesi ile de bu değişiklikleri isterken bir yandan da korkacağımız, pek de motive olamayacağımız bir gün.

Perşembe

Ay sabah saatlerinde İkizler burcuna geçiyor. Merkür ile Jüpiter arasındaki gerilimli açı aslında ay tarafından yumuşatılıyor diyebiliriz. İkisine de uyumlu açı yapacak olan ay kendimizi ifade problemi oluşturabilecek bu gerilimli açıyı biraz daha ifadeyi güçlendirir yönde düzeltecek.

Cuma

Ay, İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. İkizler etkisi her zaman iletişim vurgusu demektir. Bu gün Terazi burcundaki Güneş ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan Ay ikili ilişkiler konusunda güzel bir güne işaret ediyor. Sosyal aktiviteler için değerlendirilebilir.

Cumartesi

Ay, İkizler burcunda Güneş ve Venüs ile olan uyumlu etkilerini koruyor. Bugün de oldukça sosyal bir gün. Ayrıca Mars ile kavuşan ay da tartışma riskini, kaza, sakarlık riskini beraberinde getirse de günün enerjisini çok yükseltecek. Dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir.

Pazar

Ay, Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Merkür ile zorlu etkileşimde olacak ay iletişim yönünde yanlış anlama veya alınganlıklara sebep olabilir. Fakat genel olarak Yengeç’teki ay rahat ve güçlüdür. Sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız, daha çok evde kaldığımız bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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